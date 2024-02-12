Граффити-художники раскрасили заброшенное здание

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В рамкам выставки Art Basel в Майами художники со всего мира раскрасили заброшенное здание бывшего медцентра Vitas.
Само здание скоро будет снесено.
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