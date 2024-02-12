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Граффити-художники раскрасили заброшенное здание

Граффити-художники раскрасили заброшенное здание

Автор:
12 февраля 2024 12:15
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   США   граффити   заброшенное   искусство   майами   медцентр   
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В рамкам выставки Art Basel в Майами художники со всего мира раскрасили заброшенное здание бывшего медцентра Vitas.

Само здание скоро будет снесено.

Источник:

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Метки: Видео   США   граффити   заброшенное   искусство   майами   медцентр   
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1  комментарий
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Максим Т. Час назад
Раскрасили беспонтовыми шрифтами? На большее ума не хватает?
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