Мотоциклист инсценировал аварию во время мотогонки, чтобы сделать предложение своей девушке

30-летний Джереми Дерст из Майами, штат Флорида, США, принял участие в своей первой в жизни мотогонке и тут же попал в аварию. По крайней мере так думала его девушка, которая не знала о готовящемся сюрпризе.
Мужчина заранее договорился с организаторами о сюрпризе и во время соревнований ехал последним. На финальном круге он убедился, что никого из спортсменов нет рядом, а затем упал и схватился за свою ногу.
Спустившаяся с трибун к герою видео девушка была застигнута врасплох, когда он внезапно протянул ей кольцо.
Спустившаяся с трибун к герою видео девушка была застигнута врасплох, когда он внезапно протянул ей кольцо.
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