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Мотоциклист инсценировал аварию во время мотогонки, чтобы сделать предложение своей девушке

Мотоциклист инсценировал аварию во время мотогонки, чтобы сделать предложение своей девушке (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 09:18
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Любовь   авария   видео   люди   милота   мотогонка   предложение   спорт   сша   
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30-летний Джереми Дерст из Майами, штат Флорида, США, принял участие в своей первой в жизни мотогонке и тут же попал в аварию. По крайней мере так думала его девушка, которая не знала о готовящемся сюрпризе.

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Метки: Любовь   авария   видео   люди   милота   мотогонка   предложение   спорт   сша   
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Мерзавец... 2 часа назад
Слишком примитивно... Я на велике горрраздо круче и зрелищнее навернусь!
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курильщик 58 минут назад
Напомнило шутку "пельменей" "вот так банально, ну совсем без фантазии".
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Mr.Adamson

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