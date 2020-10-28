Мотоциклист инсценировал аварию во время мотогонки, чтобы сделать предложение своей девушке

Мужчина заранее договорился с организаторами о сюрпризе и во время соревнований ехал последним. На финальном круге он убедился, что никого из спортсменов нет рядом, а затем упал и схватился за свою ногу.



Спустившаяся с трибун к герою видео девушка была застигнута врасплох, когда он внезапно протянул ей кольцо.