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Мальчик решил проверить свою голову на прочность с помощью рекламного щита

Мальчик решил проверить свою голову на прочность с помощью рекламного щита (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дания   дети   мальчик   неожиданно   реакция   рекламный щит   
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В Дании мужчина стал свидетелем странные поведения неизвестного ему мальчика. Маленький экстремал неоднократно проверил свою голову на прочность, с помощью ударов о неё рекламным щитом.

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Метки: видео   дания   дети   мальчик   неожиданно   реакция   рекламный щит   
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alexis Час назад
Европеец.
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