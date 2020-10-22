Мальчик решил проверить свою голову на прочность с помощью рекламного щита

В Дании мужчина стал свидетелем странные поведения неизвестного ему мальчика. Маленький экстремал неоднократно проверил свою голову на прочность, с помощью ударов о неё рекламным щитом.
Мальчик подбегал к прикреплённому к основанию двумя пружинами рекламному щиту и толкал его. В ответ щит возвращался в исходное положение и бил его по голове.
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Метки: видео дания дети мальчик неожиданно реакция рекламный щит
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