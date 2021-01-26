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Мальчик устроил большой бум, когда бросил петарду в канализационный люк

Мальчик устроил большой бум, когда бросил петарду в канализационный люк (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 08:52
Метки: в мире   взрыв   видео   дети   канализационный люк   китай   люди   
3611
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В Китае школьник решился на эксперимент, который мог стоить ему и прохожим жизни. Мальчик подошел к одному из канализационных люков, бросил туда горящее пиротехническое изделие и отбежал на безопасное расстояние. Через несколько секунд раздался взрыв, который напугал прохожих.

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Метки: в мире   взрыв   видео   дети   канализационный люк   китай   люди   
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24  комментария
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9k
Алексей 5 часов назад
Как не посмотришь так всё Китай с подрывом каналюги,они там что жрут то
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8k
Алексей Час назад
Мальчик устроил большой бум, когда бросил петарду в канализационный люк
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31k
Лесли 🥰 2 часа назад
Надо было пацана туда же скинуть)))) дебил
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Малолетний хулиган тот еще полудурок, но в канализации не должно быть ничего горючего. Продувы газа, протечки топлива и прочая фигня- раньше или позже рванет. Не от петарды так от окурка, от короткого замыкания в какой-нибудь сети, от статического электричества.
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72
Кто-то Там 2 часа назад
Метан
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35k
parallax 3 часа назад
Так ведь и от брошеного окурка может рвануть. Не пора ли китайцам устанавливать продувку канализации.
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278
EM 3 часа назад
А люки, почти, на свои места вернулись))
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27k
a.fey 3 часа назад
Пусть взрывают. Лишь бы летучих мышей не жрали.
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2k
Dmitrii Ivanov 3 часа назад
Родителям - минус 100500 баллов социального рейтинга.
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22k
Slawa49 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Только Чебурашку напугал,который в люке жил
Только Чебурашку напугал,который в люке жил
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−172
tj77 4 часа назад
Там газ был в канализации.
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41k
Митрий 4 часа назад
Это походу китайская национальная забава.
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12k
ЦСКА 4 часа назад
Мальчик устроил большой бум, когда бросил петарду в канализационный люк
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2k
АИД 4 часа назад
маленький мальчик в сапера играл,
в люк кинул петарду и убежал,
больше в Китае никто не уснет,
у двух миллиардов разорванный рот.
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5k
Игорь 5 часов назад
колодцы надо периодически проверять на наличие газа и все будет хорошо
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25k
Антон 5 часов назад
Даже по плохому качеству видео видно что-то похожее на косички по обе стороны головы. Точно мальчик? Впрочем, неважно. Теперь если родители увидят у него (неё) петарды в руке, оторвут вместе с пальцами.
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1
дунаев дмитрий 6 часов назад
газ собрался?
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31k
Опаньки 6 часов назад
онижедети
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