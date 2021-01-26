Мальчик устроил большой бум, когда бросил петарду в канализационный люк

В Китае школьник решился на эксперимент, который мог стоить ему и прохожим жизни. Мальчик подошел к одному из канализационных люков, бросил туда горящее пиротехническое изделие и отбежал на безопасное расстояние. Через несколько секунд раздался взрыв, который напугал прохожих.
Инцидент произошел 22 января в Дачжоу, провинция Сычуань. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
С родителями любопытного школьника была проведена воспитательная беседа и они компенсировали убытки городу.
С родителями любопытного школьника была проведена воспитательная беседа и они компенсировали убытки городу.
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в люк кинул петарду и убежал,
больше в Китае никто не уснет,
у двух миллиардов разорванный рот.