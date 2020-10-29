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Кондуктор дал отпор напавшим на него пьяным пассажирам

Кондуктор дал отпор напавшим на него пьяным пассажирам (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 10:26
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   видео   драка   инцидент   кондуктор   красноярск   
1637
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В Красноярске произошла драка между пассажирами, кондуктором и водителем автобуса. Всё началось с того, что зашедшие в салон нетрезвые мужчины отказались надеть маски и платить за проезд. Когда кондуктор сделал пассажирам замечание и потребовал покинуть автобус, они накинулись на него с кулаками.

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Метки: автобус   видео   драка   инцидент   кондуктор   красноярск   
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24  комментария
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3k
Горожанин Час назад
Что сказать, побольше бы в стране таких кондукторов. И неважно какой национальности. В одной стране живем и работаем. И мразей нужно пиз2222дить везде, где бы человек не находился. Тогда нормальная жизнь будет продолжаться.
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936
Чучело Мяучело 4 минуты назад
Послематчевый разбор ошибок. Команда синих не учла превосходство соперника в длинне рук и выбрала неверную дистанцию в поединке, упустив возможнось перевести бой в партер, хотя на ее стороне была ограниченность игрового пространства. Так же против нее сыграли свежесть введенных соперником в конце матча резервов. В итоге обидное поражение со счетом 0:2
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 9 минут назад
вывод- не ездите бухими в транспорте без масок если кондуктор и водитель гастарбайтеры :)
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1k
MC 9 минут назад
Это в Узбекистане?
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843
Р Х 14 минут назад
Супер! И описдюлелись, и до своей остановки не доехали.
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129
Леший Полчаса назад
По очкам победил водитель!
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4k
Zorik Полчаса назад
Flowless victory!
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4k
ПЕТР 49 минут назад
Ковидники уже лютовать начали.
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1k
sokol 54 минуты назад
Теперь водителю и кондуктору грозит срок?
У нас же всегда так!!!
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7k
Otium7 58 минут назад
Кондуктор дал отпор напавшим на него пьяным пассажирам
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28k
Korolev Otium7 37 минут назад
Только в этот раз всё наоборот. Такая вот ирония...
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8k
Антон Семёныч Час назад
Кондуктору завидно стало. Наши уже приняли на грудь антиковидное креплёное и чувствуют себя хорошо, поэтому и маски им не требуются. А ему, судя по черным волосам и характерным чертам лица, коран не велит принимать антиковидное. И водитель похоже из того же кишлака.
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11k
Альф 57 Антон Семёныч 44 минуты назад
Какие еще 'наши'? Пьяное быдло? У таких нет национальности.
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5k
Stray 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Kvadro Stray Час назад
и почему то я не удивлён ))
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4k
Pashuta 2 часа назад
И правильно! Если некоторые дибилы только так понимают...
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12k
робт 2 часа назад
почему когда утверждают необходимость носить маску, специально для кретинов не прикладывают рисунок КАК ее нужно носить?
судя по видео кретинов в масках там полно, но формальность соблюдена
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12k
робт Антон Семёныч Час назад
можно перефразировать, если заставляют платить за проезд, то почему на это не дают деньги
так чтоль?
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4k
Roman Антон Семёныч 59 минут назад
У нас нельзя голым по улице ходить. Где моя бесплатная одежда?
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8k
Антон Семёныч робт 55 минут назад
Вас обязывают ездить? Меня нет. Если это ваша личная необходимость, тогда платите. вы когда по полису в поликлинику приходите, тоже надо везде платить? Или для этого есть мед.полис и с вашей зарплаты ежемесячно удерживается сумма на медобслуживание.
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8k
Антон Семёныч Roman 52 минуты назад
А на обработку улиц, подъездов, строительство новых ковидных центров нам не надо скинуться. Это же все для нашего блага.
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14k
Александр Антон Семёныч 18 минут назад
В том то и дело, что ездить никого не обязывают. Ходи без маски пешком или на свой жоповозке. А раз поехал, будь любезен соблюдать корпоративные правила: Оплата проезда+маска\перчатки.
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