Кондуктор дал отпор напавшим на него пьяным пассажирам

В Красноярске произошла драка между пассажирами, кондуктором и водителем автобуса. Всё началось с того, что зашедшие в салон нетрезвые мужчины отказались надеть маски и платить за проезд. Когда кондуктор сделал пассажирам замечание и потребовал покинуть автобус, они накинулись на него с кулаками.
Мужчина оказался не робкого десятка и смог дать им отпор. Подбежавший водитель помог ему вытащить дебоширов из автобуса
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судя по видео кретинов в масках там полно, но формальность соблюдена