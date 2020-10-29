Кондуктор дал отпор напавшим на него пьяным пассажирам

В Красноярске произошла драка между пассажирами, кондуктором и водителем автобуса. Всё началось с того, что зашедшие в салон нетрезвые мужчины отказались надеть маски и платить за проезд. Когда кондуктор сделал пассажирам замечание и потребовал покинуть автобус, они накинулись на него с кулаками.

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