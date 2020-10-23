Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана

В ходе словесной перепалки в автобусе женщина плюнула в лицо мужчине, с которым у неё был конфликт. Оскорбленный пассажир не растерялся и помог ей выйти.
Видео снято в Ванкувере, Канада. По одной из версий женщина плюнула в мужчину после замечания и просьбы надеть маску.
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Правосудие в России как придорожная шлюха: продажно, дёшево и предпочитает черножопых. И шлюхе и российскому правосудию на мораль, совесть и закон плевать. Главное себя продавать почаще.
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