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Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана

Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 08:47
Метки: автобус   видео   инцидент   конфликт   плюнула   
15328
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В ходе словесной перепалки в автобусе женщина плюнула в лицо мужчине, с которым у неё был конфликт. Оскорбленный пассажир не растерялся и помог ей выйти.

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Метки: автобус   видео   инцидент   конфликт   плюнула   
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97  комментариев
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268
Бэмсяра 6 часов назад
придали макаке ускорения)))
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1k
Дядя Сэм 2 минуты назад
Тупая курица получила по заслугам !

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−24
Князь Курбский 14 минут назад
Габит
Не бери в голову
Моя война с пригожинским отребьем здесь
За закрытие СДМ

Правосудие в России как придорожная шлюха: продажно, дёшево и предпочитает черножопых. И шлюхе и российскому правосудию на мораль, совесть и закон плевать. Главное себя продавать почаще.

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835
Oggych 14 минут назад
Мужик
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3k
brotherirk 16 минут назад
и по уху бы еще...
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24k
Acu900 23 минуты назад
Истинный джентльмен :)))
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851
Грета Тунберг 24 минуты назад
правильно сделал!
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15k
Злобный Члегр Полчаса назад
Молодеч!
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8k
KAUSTIC Полчаса назад
Надо было дать ей волшебного пендаля дать , как только она вошла в автобус ...овца !
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4k
Ya 39 минут назад
Это супер. Да же настроение понялось. И это в Канаде, а представляю что было бы с ней в России или на Кавказе.
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3k
Shtoppi 52 минуты назад
Пешком ходи, вербл.дь!!! За такие дела и до эпидемии можно было по щщам выхватить, а теперь нужно было с ноги по горбу из автобуса выносить. Ибо нех.й.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
да она ведьма,получила по заслугам
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−24
Князь Курбский Час назад
Может начать его слуг убивать? Как партизаны в ВОВ мочили гауляйтеров, ss овскую мразь, власовцев, гестаповцев, полицаев? Ну кто не зассыт? Например если рак или ВИЧ (которые факту в России больше не лечат) или вот прям хочешь сделать самоубийство? Ну так убей себя. Но возьми с собой несколько мразей Тебе зачтется в Валгалле или раю или во что там веришь. Да хоть бы и не веришь. Добром поминать будут. Например чиновников, мусоров, депутанов, журнашлюх, попов ЗАО РПЦ. Их детей. Почему твои дети не появились на свет или умрут в нищете, а их будут жировать по НАТОвским странам и смеяться от счастья? Это проще чем кажется. Нужно оружие? Помогу. И взрывчатки делать научу. Сазонов, Каляев, Перовская, Гриневицкий и т.п. их именами называли улицы... Зачем вешаться в душной комнате? Уйди красиво и с пользой. Источник:

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13k
Габит Калыков Князь Курбский 17 минут назад
Что за фигня?!
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6k
Василий Алибабаев Час назад
Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана
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36k
Нейтралитет Час назад
Mrazizh Lives Mater
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−68
im240 Час назад
надо было на улице этой падле добавить... азиат похоже спешил и не было у него времени на то, чтобы добить тварь.
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1k
Роман Гамзалиев Час назад
В тему ..)
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1k
флоМастер Час назад
просто шикарно полетела=)))
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1k
Philatelist Час назад
Всё правильно сделал!!!
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2k
Hagalaz Час назад
Хорошо пошла, низенько, к дождю...!
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82k
Феофан 2 часа назад
Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказанаПосмотреть
Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана
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