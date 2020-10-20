Мужчина начал оскорблять кондуктора из-за просьбы надеть маску

В одном из автобусов Уфы мужчина вступил в словесный конфликт с кондуктором за просьбу надеть маску в салоне. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пассажир начинает оскорблять женщину заявляя, что у неё нет полномочий заставлять надевать маску.

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