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Мужчина начал оскорблять кондуктора из-за просьбы надеть маску

Мужчина начал оскорблять кондуктора из-за просьбы надеть маску (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 08:22
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   видео   кондуктор   конфликт   маска   уфа   
607
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В одном из автобусов Уфы мужчина вступил в словесный конфликт с кондуктором за просьбу надеть маску в салоне. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пассажир начинает оскорблять женщину заявляя, что у неё нет полномочий заставлять надевать маску.

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Метки: автобус   видео   кондуктор   конфликт   маска   уфа   
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28  комментариев
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5k
Stray 2 часа назад
Какой же это мужчина?
Это кусок говна, у которого между ног что-то болтается. К мужчинам этот организм имеет такое же отношение, как устав китайской компартии к традициям итальянского балета.
Жаль, что в транспорте не оказалось никого, кто мог бы ему объяснить как надо разговаривать с женщиной. И какие границы в общении переходить не стоит.
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812
Грета Тунберг 2 минуты назад
конченый
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5k
Максим Соболев 9 минут назад
Ладно бы обосрать того, кто обещал штрафовать кондуктора, за лояльность к безмасочникам...
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5k
Валерий 22 минуты назад
Посмотреть бы какой он умный в полицейском участке, говнюк. А то на безобидную женщину разорался, смелый какой. Она выполняла свои инструкции, не надевала на него маску, а РЕКОМЕНДОВАЛА, чтобы иметь право продать ему же, придурку, билет. И кто тут конченый?
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8k
Бендер Родригес Полчаса назад
Быдло. И со мной кто-то поспорит, что это быдло способно вырастить детей не быдло?
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2k
Алекс Чебурашкин 43 минуты назад
Вот нормального мужика в автобусе не было! Встал бы и разбил ему е...ло! Быдло которое матерится и орет на женщину это низость и не в маске дело!
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565
Linusya 47 минут назад
сколько раз видела как в магазинах покупатели начинают припираться с продавцами из-за масок, как будто это они виноваты, что глава региона издал приказ.
Продавцов оштрафуют если они они обслужат покупателя без маски, у них и так зп маленькие. Так давайте же будем людьми, не будем срываться на продавцах, водителях и т.д. это не их вина, им тоже это совсем не нравится
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28k
Alex 57 минут назад
Тупой кусок говна. Надеюсь он вирус подхватит
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5k
Дельфин Красивый Час назад
всё правильно сделал. идиотизм с масками зашкаливает. давеча заехал в КФС, на кассе - оденьте маску, я обслуживать не буду, в двух метрах стоят столики и там едят посетители, объясняю идиоту - что я есть в маске всё равно не смогу - оденьте маску.... плядь! ни о какой заботе о здоровье и речи быть не может, масочная истерию о нагибании народа и подавлении даже мысли о том, что государство слушать нельзя, а так же отличный способ перевести стрелки, чёт уже никто и не вспоминает изменение конституции и обнуление
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19k
Батончик с маком Дельфин Красивый 46 минут назад
ты на кассе можешь заразить работников, а они ещё несколько десятков за день.
у нас в городе нынче пиз.дец в больницах, лично я не могу плановую операцию сделать, почти все стационары перевели на корону. и всё из-за таких как ты, которым пох.уй на окружающих, ходят все в соплях и орут как ё.бнутые.
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7k
Dabus Дельфин Красивый 46 минут назад
Ты приходишь в частное заведение, в которому действуют инструкции которые сотрудникам дал их работодатель. Т.е. тот кто принял их на работу и платит им зарплату. И им (сотрудникам) плевать на твои рассуждения о законах, о том что такое маски и как их носить. Сотрудникам, тот кто платит им зарплату сказал не обслуживать без масок, и всё - они не буду таких обслуживать. А если будешь бузить, то они скажут что в этом частном заведении ты нежелательный гость, позовут охрану и она тебя на руках вынесут наружу.
При всех твоих криках и рассуждениях на тему масок, государства, конституции и т.д.
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10k
* Дельфин Красивый 42 минуты назад
А кондуктор тут при чем? У неё есть приказ от работодателя. Не нравится? Ну или к главе региона и предъявляй. Кассира то чего оскорблять? Вы наверно из тех идиотов, кто и в магазине на кассе спорить с кассиром, как будто это его магазин?...
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820
Lovels Travel Час назад
15 суток за оскорбление этому ублюдку, чтоб поумнел
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15k
nobody® Lovels Travel Полчаса назад
15 суток уборки улиц, он там ещё и насрать успел между делом
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2k
Andy 2 часа назад
Мужчина начал оскорблять кондуктора из-за просьбы надеть маску
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17k
Аня Andy Час назад
Это ж не кондукторы придумали цаки надевать, на них-то что отрываться? Почему эти борцуны против системы обычно нападают на непричастных и слабых?
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21k
Андрей Аня Час назад
Да эти борцуны, только и могут, или вести борьбу лёжа на диване, или на слабых нападать. На большее они не способны!
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5k
JACKAL 2 часа назад
Мужчина начал оскорблять кондуктора из-за просьбы надеть маску
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередной сын б@яди, а не мужчина!
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29k
Лесли 🥰 2 часа назад
Бл*ять почему некоторые люди такие долб*о*ебы?! Возмущаются так будто их заставили зонд ы жопу себе засунуть!
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17k
Аня Александр Иванов 2 часа назад
Терпилы или не терпилы, женщина- то эта при чём?? По какому праву это тело ее оскорбляет? Она лично вынесла эти постановления надевать маски в транспорте, или требует их надеть по собственному желанию?
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21k
Андрей Александр Иванов Час назад
Ну а ты видимо главный из диванных борцунов, как там, лёжа на диване, многих победил уже?
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19k
Батончик с маком Александр Иванов 51 минуту назад
точно. здесь вас педерастов не поддерживают.
советую тебе словечко "терпила" забыть. в реале ляпнешь и перо словишь.
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887
Glebov Александр Иванов 18 минут назад
>Здесь нас не поддержат, тут терпилы одни.
А че вас поддерживать? Толку от вас ноль, только места на кладбище занимаете раньше времени.
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13
Кэм Аня 9 минут назад
А при том, что закон един для всех. Она рекомендовала, и видео не с начала конфликта, он отказался, она наверняка начала его жизни учить, на что он уже начал переходить рамки. А на месте кондуктора не нужно устраивать синдром вахтёра, не одел маску, пусть действует по протоколу, который ей «начальство написало». А не рассказывать что она не имеет право что то там делать. И что процентов просто задолбала мужика.
Все это дошло до маразма, во всех организациях.
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301
Oleg 2 часа назад
Не мужчина,просто быдлота.
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