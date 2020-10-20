Мужчина начал оскорблять кондуктора из-за просьбы надеть маску

В одном из автобусов Уфы мужчина вступил в словесный конфликт с кондуктором за просьбу надеть маску в салоне. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пассажир начинает оскорблять женщину заявляя, что у неё нет полномочий заставлять надевать маску.
Пассажир автобуса в Уфе устроил скандал, услышав предложение надеть маску. Кондуктор услышала в свой адрес поток оскорблений, кроме того мужчина подробно рассказал женщине про свое видение ее прав и должностных обязанностей.
"Ты конченая! — вещал пассажир, широко раскинув ноги на сидении. — Изучай законы, у тебя нету полномочий, я констатирую факт! Сейчас милиция приедет, разберемся, кто из нас прав!"
"Башавтотранс" прокомментировал инцидент изданию Gorobzor.ru. В пресс-службе предприятия, подчеркнули, что не имеют права перевозить пассажиров без масок по приказу главы республики и отметили, что полиция была вызвана, однако мужчина скрылся до приезда сотрудников правоохранительных органов. Видео содержит ненормативную лексику.
"Ты конченая! — вещал пассажир, широко раскинув ноги на сидении. — Изучай законы, у тебя нету полномочий, я констатирую факт! Сейчас милиция приедет, разберемся, кто из нас прав!"
"Башавтотранс" прокомментировал инцидент изданию Gorobzor.ru. В пресс-службе предприятия, подчеркнули, что не имеют права перевозить пассажиров без масок по приказу главы республики и отметили, что полиция была вызвана, однако мужчина скрылся до приезда сотрудников правоохранительных органов. Видео содержит ненормативную лексику.
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Это кусок говна, у которого между ног что-то болтается. К мужчинам этот организм имеет такое же отношение, как устав китайской компартии к традициям итальянского балета.
Жаль, что в транспорте не оказалось никого, кто мог бы ему объяснить как надо разговаривать с женщиной. И какие границы в общении переходить не стоит.
Продавцов оштрафуют если они они обслужат покупателя без маски, у них и так зп маленькие. Так давайте же будем людьми, не будем срываться на продавцах, водителях и т.д. это не их вина, им тоже это совсем не нравится
у нас в городе нынче пиз.дец в больницах, лично я не могу плановую операцию сделать, почти все стационары перевели на корону. и всё из-за таких как ты, которым пох.уй на окружающих, ходят все в соплях и орут как ё.бнутые.
При всех твоих криках и рассуждениях на тему масок, государства, конституции и т.д.
советую тебе словечко "терпила" забыть. в реале ляпнешь и перо словишь.
А че вас поддерживать? Толку от вас ноль, только места на кладбище занимаете раньше времени.
Все это дошло до маразма, во всех организациях.