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Проломившая потолок кошка напугала посетителей китайского кафе

Проломившая потолок кошка напугала посетителей китайского кафе (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 11:51
Метки: видео   внезапно   животные   кафе   китай   кошка   потолок   
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Несколько посетителей кафе в Шанхае были напуганы бездомной кошки. Дело в том, что животное появилось в помещении крайне неожиданно и эффектно. Оно проломило потолок и упало на один из столов.

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Метки: видео   внезапно   животные   кафе   китай   кошка   потолок   
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Сырьё сбежало))
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27k
winergy2012 2 часа назад
Повезло что на бошку не упала.
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