Проломившая потолок кошка напугала посетителей китайского кафе

Несколько посетителей кафе в Шанхае были напуганы бездомной кошки. Дело в том, что животное появилось в помещении крайне неожиданно и эффектно. Оно проломило потолок и упало на один из столов.
Кошка начала в панике бегать по столам и пытаться забраться обратно на потолок. В конечном итоге напуганное животное скрылось в неизвестном направлении.
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