Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки

В Сети появилось видео с уличной камеры, на котором кошка спасает мальчика от нападения собаки. Сперва агрессор загнал кошку под автомобиль, а затем переключил своё внимание на стоящего неподалеку мальчика. Кошка заметила это и, рискуя своей жизнью, спасла оставленного без присмотра ребенка.

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