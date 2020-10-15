Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки

В Сети появилось видео с уличной камеры, на котором кошка спасает мальчика от нападения собаки. Сперва агрессор загнал кошку под автомобиль, а затем переключил своё внимание на стоящего неподалеку мальчика. Кошка заметила это и, рискуя своей жизнью, спасла оставленного без присмотра ребенка.
Видео о смелом поступке представителя семейства кошачьих не оставит вас равнодушным.
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