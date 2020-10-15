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Сообщество Без кота и жизнь не та 681 пост • 330 подписчиков подписаться
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Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки

Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 09:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   дети   животные   кошка   мальчик   собака   спасение   
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В Сети появилось видео с уличной камеры, на котором кошка спасает мальчика от нападения собаки. Сперва агрессор загнал кошку под автомобиль, а затем переключил своё внимание на стоящего неподалеку мальчика. Кошка заметила это и, рискуя своей жизнью, спасла оставленного без присмотра ребенка.

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Метки: видео   дети   животные   кошка   мальчик   собака   спасение   
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15  комментариев
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6k
Сгусток позитива 57 минут назад
Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки
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25k
Игорь Минуту назад
Помню из детства пластинка была у меня с детской аудио-постановкой. Там была фраза - "Коты, порой, опаснее чем тигры!"
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8k
Антон Семёныч Полчаса назад
Коты , они очень терпеливые. Но если кот собрался кому то дать п.и.з.д.ы, он это сделает, независимо от уровня подготовленности соперника.
Ссылка www.youtube.com
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10k
Сергей Антон Семёныч 20 минут назад
Чем все закончилось?
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189
udok7856 Полчаса назад
Коте огромный респект
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3k
Юра Гагарин 39 минут назад
блин, до слёз, какой молодец кошак, за себя очканул, а вот за ребёнка рискнул своей жизнью
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136
Brontozavr1 40 минут назад
Никогда не слышал о кошках задравших насмерть человека. А вот собаки да! Кто бы там чего не говорил, как бы не орали с пеной у рта собачники, собаки опасные животные. Но! Не стоит нападать, мучить бездомных собак. Просто городские власти обязаны следить за бездомными собаками, а собачники соблюдать законы, использовать намордники и поводки как положено. Должны быть приюты как в цивилизованных странах.
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11k
Объект реальности Brontozavr1 Полчаса назад
А зачем вообще в городе собаки?
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4k
sivanov1079 Объект реальности 17 минут назад
Чтобы истреблять фауну, распространять инфекции и угрожать людям. А еще чтобы собакофилам было о чем поговорить и чем заняться
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Объект реальности sivanov1079 16 минут назад
А я думал чтобы просто все обосрать.
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4k
sivanov1079 Объект реальности 14 минут назад
С этим и люди справятся
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7k
Профессор Преображенский 44 минуты назад
Привет фанатам псины
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3k
Грустный Кот 47 минут назад
Котейка красава!!!
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2k
SSD Час назад
Не все герои носят плащи!
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3k
Юра Гагарин SSD 39 минут назад
некоторые носят хвосты
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