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Сообщество Без кота и жизнь не та 676 постов • 329 подписчиков подписаться
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Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома

Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2020 09:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   котенок   кошка   крыша дома   помощь   фото   
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Три взрослые кошки отказались оставить маленького котёнка внизу и помогли ему запрыгнуть на крышу, чтобы он смог продолжить их дальнейшее путешествие.

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Метки: видео   животные   кот   котенок   кошка   крыша дома   помощь   фото   
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7k
Vacony Полчаса назад
вот это триллер однако ...
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10k
Кот 24 минуты назад
Кошакены - они всегда помогут маленьким

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