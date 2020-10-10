Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома

На видеозаписи, сделанной жителем этого итальянского района по имени Лючио (Lucio), запечатлён трогательный момент, когда одна из кошек спрыгнула с крыши вниз, чтобы схватить котёнка зубами за шею и уже вместе с ним запрыгнуть наверх к другим кошкам.



С первого раза у взрослой кошки поднять малыша на сооружение не вышло, так как тот ударился об край крыши, после чего не только упал назад на ступеньки, но ещё и скатился по ним немного ниже.



Вторая же попытка, совершённая после тщательной подготовки, была куда более удачной, после неё все животные, в том числе и котёнок, оказались на крыше.