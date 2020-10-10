Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома

Три взрослые кошки отказались оставить маленького котёнка внизу и помогли ему запрыгнуть на крышу, чтобы он смог продолжить их дальнейшее путешествие.
Кошки смотрели вниз на своего более младшего сородича, пребывая на краю крыши здания в Неаполе, Италия, пока тот изо всех сил пытался покорить лестничные ступеньки.
На видеозаписи, сделанной жителем этого итальянского района по имени Лючио (Lucio), запечатлён трогательный момент, когда одна из кошек спрыгнула с крыши вниз, чтобы схватить котёнка зубами за шею и уже вместе с ним запрыгнуть наверх к другим кошкам.
С первого раза у взрослой кошки поднять малыша на сооружение не вышло, так как тот ударился об край крыши, после чего не только упал назад на ступеньки, но ещё и скатился по ним немного ниже.
Вторая же попытка, совершённая после тщательной подготовки, была куда более удачной, после неё все животные, в том числе и котёнок, оказались на крыше.
С первого раза у взрослой кошки поднять малыша на сооружение не вышло, так как тот ударился об край крыши, после чего не только упал назад на ступеньки, но ещё и скатился по ним немного ниже.
Вторая же попытка, совершённая после тщательной подготовки, была куда более удачной, после неё все животные, в том числе и котёнок, оказались на крыше.
Объединившись вместе, вся честная компания дворовых созданий проследовала дальше по своим делам, предварительно осмотрев малыша, чтобы удостовериться, что после столь непростого подъёма с ним было всё в порядке.
«Я стал свидетелем этой сцены сегодня утром (14 мая этого года). Этот момент из-за своей тревожности и неопределённости был очень драматичным. Мне хотелось, чтобы у них всё получилось. Это было похоже на шоу National Geographic», — рассказал Лючио.
«Я стал свидетелем этой сцены сегодня утром (14 мая этого года). Этот момент из-за своей тревожности и неопределённости был очень драматичным. Мне хотелось, чтобы у них всё получилось. Это было похоже на шоу National Geographic», — рассказал Лючио.
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