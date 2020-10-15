Неравнодушные люди смягчили падение кошки

Жители китайского города Гуанъань провели необычную спасательную операцию. Бездомная кошка забралась на столб, а затем, не сумев спуститься самостоятельно, начала привлекать к себе внимание людей криками.
Неравнодушные прохожие растянули одеяло под висящей на проводах кошкой и смягчили её падение. Совершив мягкую посадку кошка со всех ног удрала от своих спасителей.
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