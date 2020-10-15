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Сообщество Без кота и жизнь не та 681 пост • 330 подписчиков подписаться
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Неравнодушные люди смягчили падение кошки

Неравнодушные люди смягчили падение кошки (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 09:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   китай   кошка   навес   спасение   
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Жители китайского города Гуанъань провели необычную спасательную операцию. Бездомная кошка забралась на столб, а затем, не сумев спуститься самостоятельно, начала привлекать к себе внимание людей криками.

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Метки: видео   животные   китай   кошка   навес   спасение   
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4k
Bartello 39 минут назад
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1k
Владимир Полминуты назад
убежала от стыда...
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49k
pynh 52 минуты назад
шоб им так одеяло держали у земли
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