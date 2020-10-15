Парень с молотком против толпы

Сидящего на стуле парня в синей куртке вызвали подраться и попросили извиниться. Когда же молодые люди перешли от слов к делу, то выяснилось, что "один на один" в их понимании это нападение толпой на одного. О причинах конфликта ничего неизвестно.

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