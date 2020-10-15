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Парень с молотком против толпы

Парень с молотком против толпы (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 11:03
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   молоток   нападение   
3967
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Сидящего на стуле парня в синей куртке вызвали подраться и попросили извиниться. Когда же молодые люди перешли от слов к делу, то выяснилось, что "один на один" в их понимании это нападение толпой на одного. О причинах конфликта ничего неизвестно.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   молоток   нападение   
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289
VOX 2 часа назад
Чурки как всегда - толпой. Я ещё служил в Советской Армии - там так же было... Ни чести, ни совести от этого племени. Плохо, что русские всегда обособлены.., пока не доведут, а потом всем мало не покажется...
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10k
* 6 минут назад
Если потом будет видос о том, как один пацан расстрелял толку макак или молотком забил, пусть не рассказывают, что виноваты видео игры. Виноваты ушлепки.
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209
im240 9 минут назад
шакальё сраное.
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812
М *** 12 минут назад
От толпы чурок ждать другое? Смешно! Парень красава , по одному всех бы там ушатал!
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24k
Киры4 12 минут назад
Не молотком надо было этих обезьян мочить а топором по яйцам , что бы больше не размножались!!!
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11k
Андрей Дядя 20 минут назад
чувак боксом занимался походу. стойка , осанка
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9
Петр Жогов 23 минуты назад
прям как в Беларуси... Никто не имеет права нападать толпой. Никто!!!
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2k
Свет в темноте Полчаса назад
черые реально черти ток толпой , один очкует сука
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0
Артур Полчаса назад
Крючки они такие)) А с левой паренек хорошо в е.асос зарядил.
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10k
Альф 57 Полчаса назад
Метро Звездная, тц Континент - скамейки потом убрали. Постоянно толпами ходят чурьё и сидят галдят и к девушкам пристают.
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5k
Bhaal 38 минут назад
Парень молодец. Один на один ушатал бы там каждого.
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3k
panama 39 минут назад
Млять этому видео лет восемь.
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4k
Михаил 45 минут назад
как же хочется собрать парней русских и пойти крошить этих черножопых тварей,
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3k
Mike Snow 46 минут назад
Шакалята, жаль он пару штук не положил там инструментом
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2k
ишты Mike Snow 37 минут назад
Присел бы сразу - их нельзя обижать, за них и менты и чинуши, и Рамзан извиняться заставляет.
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3k
Mike Snow ишты Полчаса назад
согласен, эмоции эмоциями, но приложи хорошенько одного из шакалов так все побегут плакать мамке в юбку и звать милицию
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13k
ВОВЧЕГ 49 минут назад
Где присутствуют макаки, там только толпой, поэтому и без молотка не обойтись.
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−32
Князь Курбский 51 минуту назад
Чурки в этот раз без ножей были. С ножами они его потом встретят
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257
gonza 52 минуты назад
Нормально красному прилетело в хлеборезка
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2k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Парень с молотком против толпы
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21k
Dobry vojak Svejk Час назад
Как в той истории: Драться будем, один на один, приходи один, друзей не зови - мы тоже одни придём. Оружие с собой не бери, мы сами принесём...
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163
4apai Час назад
Грустно, я сам из тех, кого воспитывали о некой чести в драке. Не должно быть никакой чести, когда на тебя прёт толпа или есть угроза твоей жизни. Молотка не увидел, но не осудил бы, если бы он был.
Шакалы всегда лезут толпой, потом кичатся друг перед другом, кто сильнее или больше пнул лежачего.
Некоторые народности называют это "сплоченностью и братством", но по мне это поступок не достойный мужчины.
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65
чокнутый Час назад
шакалы
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