Это залет! Деревенские пришли на разборки в в/ч, говорят: "Беременна". Но комбата не проведешь

Весна в Армии время особенное. Молодым организмам хочется любви, прям аж трещат все причем, желательно женской. Поэтому весной бойцы пытаются съебнуть в самоволку чаще чем обычно. И командование об этом знает. Но и бойцы знают, что командование знает. И идет между ними неформальное соревнование: кто-кого, что есть естественный отбор в чистом виде.



Самые умные, быстрые и удачливые добираются до самок, а тупых, медленных и невезучих командование отлавливает, таким образом предотвращая их проникновение в окрестных барышень, и следовательно перенос дефектного наследия дальше.



А учитывая, что военные части у нас по всем уголкам страны, и везде картина одинаковая, то таким образом Армия, в лице бойцов с одной стороны, и командования с другой, фактически проводит улучшение генофонда в масштабах государства, а заодно и, как велел Верховный Главнокомандующий, рождаемость повышает.



Вот и в нашей части нарисовалась делегация в виде злых как Трамп на Ким Чен Ына родителей, тащащих на буксире дочу, по формам которой ясно, что гос программа по улучшению генофонда и повышению рождаемости ее стороной не обошла.



Дело, в принципе, обычное: солдаты - народ бедный, а презервативы дорогие. А у дочи сиськи отросли, а мозг - нет. Но родителей эти нехитрые аргументы, не успокоили, так что потребовали они у Комбата "очную ставку". Чтобы злодея, который невинность их дочуры похитил, привести к ответу, а в перспективе - законному браку, ибо когда еще такой шанс свою лахудру замуж выдать представится.



Для особо одаренных: в селе это довольно распространенный способ принудить к браку. Причем девки часто идут на это вполне осознано - охмурить голодного до женского тела бойца несложно. Даже если внешность такая, что собаки в ужасе разбегаются, все равно небрезгливый найдется. А потом - лотерея. Беспроигрышная. Потому как, либо пойманного на "отцовстве" алименты заставят платить, что, по деревенским доходам весьма неплохая прибавка, либо жениться, и, если повезет, то окажется городским, а если очень повезет, то и с квартирой.



И Комбат был об этом в курсе. Так что, если кто ждет историю о том, как они строй осматривали ища трахаря, то это не сюда. Заставив Начштаба зафиксировать показания семейки, Комбат удалился под благовидным предлогом, прыгнул в свою "Волгу" и поехал к местному председателю, или как нынче данная должность называется, с целью нанесения превентивного удара. И вместе с ним, под уже неоднократно звучавшим лозунгом: "Народ и Армия едины," учинили следствие на территории села. Лучшая защита - нападение.



Подробности выяснились пикантные - данная доча невинность свою про@@@ла во всех смыслах этого емкого слова еще школу-восьмилетку не успев закончить. И с тех пор жила под лозунгом: "Че теперь терять?!!".



А главное - круг потенциальных отцов известен хорошо. Просто родителям эта голытьба ни по доходам, ни по статусу, ни по моральному облику не подходила, и, выяснив, что доча путалась, до кучи, еще и с солдатиками, решили попытать счастья в части, а там уж пусть попробуют доказать, что, как говорится "не верблюд".



Так что выйдя из штаба, семейка вместо строя солдат обнаружила понурую цепочку деревенских. Понурую потому, что ехать на опознание они не хотели, и имели глупость пытаться от Комбата убежать. А Комбат, как я уже упоминал, в свое время особо отличился на ниве ловли диких ваххабитов в южных областях нашей необъятной.



И даже в кавказских горах от него убежать сумел мало кто. А уж в по полям бегать, а тем более пытаться оказывать сопротивление смысла было как бежать от снайпера - только умрешь уставшим. Другое дело, как он их всех сумел в большую, но все же легковую машину затолкать? Хотя, судя по виду задержанных - просто как следует утрамбовал ногами.



В общем, опознание получилось до обидного коротким - драли дочурку все присутствующие и еще пара заезжих шабашников. Выслушав сие душещипательное признание, Комбат удовлетворенно кивнул, выставил всю делегацию за ворота, и уже после этого построил личный состав, наорал на всех оптом, обозвал сперматозаврами, обрисовал ситуацию, и то, как легко все присутствующие отделались на этот раз, после чего приказал следующее денежное довольствие на руки не выдавать, а централизованно закупить гондоны, и проверять их наличие на каждом осмотре.



Во избежание.