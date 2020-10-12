Это залет! Деревенские пришли на разборки в в/ч, говорят: "Беременна". Но комбата не проведешь

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал рекордсменом (4 фото) 12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал... Спорим, что вы не знали? Что означает цвет губок для мытья посуды Спорим, что вы не знали? Что означает цвет губок для мытья посуды Запоминающаяся жарка мяса на природе Запоминающаяся жарка мяса на природе Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Опытный дорожный учитель, а также прекрасный звукорежиссер Опытный дорожный учитель, а также прекрасный звукорежиссер Борис. Борис Вальехо. Он же Борис Валеджио. Он же Boris Vallejo Борис. Борис Вальехо. Он же Борис Валеджио. Он же Boris Vallejo Оригинальный способ почистить ананас Оригинальный способ почистить ананас Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных... 10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир 10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир Суд отказал сбившему пешеходов рэперу в домашнем аресте Суд отказал сбившему пешеходов рэперу в домашнем аресте Для ледокола "Арктика" нет нерешаемых задач Для ледокола "Арктика" нет нерешаемых задач Экскаваторщик уберег себя и водителя грузовика от страшной аварии Экскаваторщик уберег себя и водителя грузовика от страшной аварии Свежие кубики Свежие кубики Прохожие внезапно стали подельниками преступника Прохожие внезапно стали подельниками преступника Николай Афанасьевич Крючков - советский актер театра и кино, народный артист СССР.&nbsp; Николай Афанасьевич Крючков - советский актер театра и кино,... 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку,... В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали...
Новое > Видео 
Это залет! Деревенские пришли на разборки в в/ч, говорят: "Беременна". Но комбата не проведешь

Это залет! Деревенские пришли на разборки в в/ч, говорят: "Беременна". Но комбата не проведешь (1 видео)

Автор:
12 октября 2020 20:40
Метки: Армия РФ   армейские байки   армейский юмор   залетела   русский солдат   солдатская любовь   

Если из деревни в военную часть приходят отец с матерью, таща за собой дочку на энном месяце беременности, значит, у кого-то из солдатиков будет беда. Но, не в этом случае. Комбата не проведешь! Есть текст, есть видео - кому как удобней.

Александр Клишин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20886



Другие посты автора
Похожее видео
Подборка роликов от 12.02.2013
Подборка роликов от 12.02.2013
07:45:00
1671
1
Предыдущее Следующее

Весна в Армии время особенное. Молодым организмам хочется любви, прям аж трещат все причем, желательно женской. Поэтому весной бойцы пытаются съебнуть в самоволку чаще чем обычно. И командование об этом знает. Но и бойцы знают, что командование знает. И идет между ними неформальное соревнование: кто-кого, что есть естественный отбор в чистом виде.

Самые умные, быстрые и удачливые добираются до самок, а тупых, медленных и невезучих командование отлавливает, таким образом предотвращая их проникновение в окрестных барышень, и следовательно перенос дефектного наследия дальше.

А учитывая, что военные части у нас по всем уголкам страны, и везде картина одинаковая, то таким образом Армия, в лице бойцов с одной стороны, и командования с другой, фактически проводит улучшение генофонда в масштабах государства, а заодно и, как велел Верховный Главнокомандующий, рождаемость повышает.

Вот и в нашей части нарисовалась делегация в виде злых как Трамп на Ким Чен Ына родителей, тащащих на буксире дочу, по формам которой ясно, что гос программа по улучшению генофонда и повышению рождаемости ее стороной не обошла.

Дело, в принципе, обычное: солдаты - народ бедный, а презервативы дорогие. А у дочи сиськи отросли, а мозг - нет. Но родителей эти нехитрые аргументы, не успокоили, так что потребовали они у Комбата "очную ставку". Чтобы злодея, который невинность их дочуры похитил, привести к ответу, а в перспективе - законному браку, ибо когда еще такой шанс свою лахудру замуж выдать представится.

Для особо одаренных: в селе это довольно распространенный способ принудить к браку. Причем девки часто идут на это вполне осознано - охмурить голодного до женского тела бойца несложно. Даже если внешность такая, что собаки в ужасе разбегаются, все равно небрезгливый найдется. А потом - лотерея. Беспроигрышная. Потому как, либо пойманного на "отцовстве" алименты заставят платить, что, по деревенским доходам весьма неплохая прибавка, либо жениться, и, если повезет, то окажется городским, а если очень повезет, то и с квартирой.

И Комбат был об этом в курсе. Так что, если кто ждет историю о том, как они строй осматривали ища трахаря, то это не сюда. Заставив Начштаба зафиксировать показания семейки, Комбат удалился под благовидным предлогом, прыгнул в свою "Волгу" и поехал к местному председателю, или как нынче данная должность называется, с целью нанесения превентивного удара. И вместе с ним, под уже неоднократно звучавшим лозунгом: "Народ и Армия едины," учинили следствие на территории села. Лучшая защита - нападение.

Подробности выяснились пикантные - данная доча невинность свою про@@@ла во всех смыслах этого емкого слова еще школу-восьмилетку не успев закончить. И с тех пор жила под лозунгом: "Че теперь терять?!!".

А главное - круг потенциальных отцов известен хорошо. Просто родителям эта голытьба ни по доходам, ни по статусу, ни по моральному облику не подходила, и, выяснив, что доча путалась, до кучи, еще и с солдатиками, решили попытать счастья в части, а там уж пусть попробуют доказать, что, как говорится "не верблюд".

Так что выйдя из штаба, семейка вместо строя солдат обнаружила понурую цепочку деревенских. Понурую потому, что ехать на опознание они не хотели, и имели глупость пытаться от Комбата убежать. А Комбат, как я уже упоминал, в свое время особо отличился на ниве ловли диких ваххабитов в южных областях нашей необъятной.

И даже в кавказских горах от него убежать сумел мало кто. А уж в по полям бегать, а тем более пытаться оказывать сопротивление смысла было как бежать от снайпера - только умрешь уставшим. Другое дело, как он их всех сумел в большую, но все же легковую машину затолкать? Хотя, судя по виду задержанных - просто как следует утрамбовал ногами.

В общем, опознание получилось до обидного коротким - драли дочурку все присутствующие и еще пара заезжих шабашников. Выслушав сие душещипательное признание, Комбат удовлетворенно кивнул, выставил всю делегацию за ворота, и уже после этого построил личный состав, наорал на всех оптом, обозвал сперматозаврами, обрисовал ситуацию, и то, как легко все присутствующие отделались на этот раз, после чего приказал следующее денежное довольствие на руки не выдавать, а централизованно закупить гондоны, и проверять их наличие на каждом осмотре.

Во избежание.

Источник:

Метки: Армия РФ   армейские байки   армейский юмор   залетела   русский солдат   солдатская любовь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Acu900 3 часа назад
Анекдот напомнило. Командир части заподозрил что его жена изменяет с кем то из своих подчиненных офицеров. Решил значит устроить очную ставку. Всех построил , велел раздеться. Жене завязал глаза, она должна наощуп определить кто ее любовник. Тут мимо проходил случайный солдатик - командированный из другой части заехавший сюда по делам. Командир увидел его и тоже велел встать в строй и раздеться. Ну женщина ходит вдоль строя, щупает каждого, доходит до солдатика и говорит:
- А этот вообще не из нашей части...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Игорь Хомченко 2 часа назад
"Поэтому весной бойцы пытаются [мат] в самоволку чаще чем обычно.
" (с)
@Модератор Fishki.net Писатель военфэнтези опять ругается матом в постах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Кстати антимат в комменте мат забанил, а в посту нет. Автор случаем не заслуженный казак СССР с особыми правами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
Какая хорошая история.
Жаль только, что пистёж)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг Шура ОсЕчкин 2 часа назад
...Это художественный вымысел, основа художественной литературы!
Думаете что всё что Вы слышите по телевизору не относится к этому жанру?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ау Варяг 56 минут назад
То что с телека льётся, называется по другому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг Ау 48 минут назад
ну ладно, просто вымысел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
да уж... эта история гуляет по интернетам с тех времён, когда никто ещё не знал ни Трампа, ни Ким Чен Ына, ни даже Путина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
zloykoyot Gogaren_3Meu 2 часа назад
Эта история в широком диапазоне разновидностей гуляла в народе с тех времён, когда идеи интернета были только в фантастических фильмах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг zloykoyot 2 часа назад
эта история в устном виде гуляла в народе ещё во времена когда люди ели мамонтов и пили перебродившую мочу девственниц на десерт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
686
палыч 3 часа назад
Спасибо поржал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar 4 часа назад
Этому чтиву лет 30, на пикабу заплюсовали и автор сюда решил навалить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 4 часа назад
"Для особо одаренных: в селе это довольно распространенный способ принудить к браку." ... вот пиз..ть не надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Как не стоит тушить горящее масло
0
56
Как не стоит тушить горящее масло
Позвонил мошенникам голосом Кадырова
2
20
Позвонил мошенникам голосом Кадырова
В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать
0
105
В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать
Как незаметно для супруги выпить пива
0
22
Как незаметно для супруги выпить пива
Мужчина вылез из кабины самолета и вручную запустил винт
1
27
Мужчина вылез из кабины самолета и вручную запустил винт
В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома
0
16
В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома
Муравьи и их слаженная работа
1
6
Муравьи и их слаженная работа
Отличный социальный ролик
0
20
Отличный социальный ролик
Мужчина может смело отмечать второй день рождения
2
44
Мужчина может смело отмечать второй день рождения
Если достанешь слиток, получишь приз
1
68
Если достанешь слиток, получишь приз
Популярное
20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы
1
35
20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы
Музыкальный центр товарища Саахова
0
35
Музыкальный центр товарища Саахова
﻿
Набирающие популярность
Цветок на замок: почему большинство цветов на ночь закрывается?
0
4
Цветок на замок: почему большинство цветов на ночь закрывается?
Перетягивание каната: монстр-трак Chevy против танка Leopard
0
8
Перетягивание каната: монстр-трак Chevy против танка Leopard
Tesla приблизилась к Марсу
Tesla приблизилась к Марсу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#сша#интересное#прикольные#картинки#кино#природа#gif#в мире
#юмор#прикол#интересно#авария#война#авто авария#настроение#смешные#австралия#девушка
#история#животные#россия#дети#дтп#девушки#позитив#на различный вкус#автомобили#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться