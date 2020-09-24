Дорожный рабочий перенес девочку на руках через горячий асфальт

В Красноярске рабочий помог школьнице перебраться через место, где вовсю шла укладка свежего асфальта. Девочка не знала, как обойти участок и мужчина перенес ее на руках. Благородный поступок рабочего попал на камеру видеонаблюдения.
Не перевелись еще в Красноярске джентльмены!
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А педопаникёры посланы нах*уй.
Никто ведь не сказал, что все, кто головой работает, жулье. Разговор-то был про рабочих! И, да, не могу не согласиться, в подавляющем большинстве случаев у них деньги честные.
потом сдалась, в их вагончик согласилась)))
пс: молодец парень