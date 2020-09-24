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Дорожный рабочий перенес девочку на руках через горячий асфальт

Дорожный рабочий перенес девочку на руках через горячий асфальт (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 08:49
Сообщество : Жить в России
Метки: асфальт   видео   красноярск   позитив   прикол   рабочий   
1099
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В Красноярске рабочий помог школьнице перебраться через место, где вовсю шла укладка свежего асфальта. Девочка не знала, как обойти участок и мужчина перенес ее на руках. Благородный поступок рабочего попал на камеру видеонаблюдения.

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Метки: асфальт   видео   красноярск   позитив   прикол   рабочий   
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18  комментариев
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7k
Кыся 2 часа назад
Ну все, теперь за педофилию посадят...
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Rubiroid_47 Полчаса назад
Прикольно ) Молодцы, не растерялись.
.
А педопаникёры посланы нах*уй.
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2k
Romanlt Полчаса назад
как паук уволок )
Молодец - джентельмЕн!
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57k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Сгусток позитива 58 минут назад
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3k
Олег 2 часа назад
По моему рабочий достоин уважения за свой поступок.
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33k
dima423 2 часа назад
в наше время опасно так делать)
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Демокаки ещё не завопили что мужик педофил?
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14k
СергейПименов 2 часа назад
Прыгай на ручки. Дядя тебя перенесет...
Прыгай на ручки. Дядя тебя перенесет...
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7k
Кыся dima423 Полчаса назад
А вот это уже подмена понятий. Примерно так и работают всякие политтехнологи, пиар-менеджеры и прочие. Головой работают, кстати!(sic!)
Никто ведь не сказал, что все, кто головой работает, жулье. Разговор-то был про рабочих! И, да, не могу не согласиться, в подавляющем большинстве случаев у них деньги честные.
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25k
Snork Snorkoff dima423 22 минуты назад
Везде возможны варианты, но тенденция однако есть..
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33k
dima423 Кыся 21 минуту назад
ну как по мне, политтехнологи и пиар-менеджеры офигенные, очень интересные профессии...в 1000 раз интереснее и сложнее чем дорожный рабочий и тп)
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7k
Кыся dima423 17 минут назад
Не спорю, так и есть. Но, согласитесь, репутация у них весьма подмоченная... Наверное, не даром!
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33k
dima423 Кыся 14 минут назад
Репутация это такая вещь странная... иногда хорошая репутация у 1 человека, важнее плохой у миллионов)
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44k
Albert GER 2 часа назад
эта женщина вообще-то в другую сторону хотела,
потом сдалась, в их вагончик согласилась)))

пс: молодец парень
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1k
Vitamin 2 часа назад
Красава)
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Самец какаду танцует с девушками-ветеринарами Самец какаду танцует с девушками-ветеринарами Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Пушистый мастер боевых искусств отразил нападки своего хозяина Пушистый мастер боевых искусств отразил нападки своего хозяина Ну очень расслабляющий массаж Ну очень расслабляющий массаж Самая юная и искренняя группа поддержки Самая юная и искренняя группа поддержки
Mr.Adamson

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