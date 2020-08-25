Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая

Житель города Каддо Милс, штат Техас, США, запечатлел забавное противостояние своей родственницы по имени Эшли с попугаем. Какаду по кличке Каспер попытался с помощью крика показать свое превосходство, однако девушка смогла составить ему достойную конкуренцию.
Попугай, не желающий уступать в противостоянии, использовал всю силу своих голосовых связок. В какой-то момент птица попыталась перехитрить соперницу и исполнила продолжительный клич. Но после того, как девушке удалось несколько раз повторить интонацию, пернатый крикун успокоился и всем своим видом показал, что молодая хозяйка составила ему достойную конкуренцию.
Источник:
Ссылки по теме:
- Реакция кота и пса на вставшую им на пути полиэтиленовую пленку
- Весёлый попугай-соблазнитель
- Попугай закатил истерику, приревновав хозяина к другой птице
- Прилетевший на вечеринку попугай отдался ритму и начал танцевать сам
- Хозяйственный какаду запасается туалетной бумагой
0
Новости партнёров
Загрузка...