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Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая

Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 12:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   позитив   попугай   прикол   птицы   реакция   юмор   
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Житель города Каддо Милс, штат Техас, США, запечатлел забавное противостояние своей родственницы по имени Эшли с попугаем. Какаду по кличке Каспер попытался с помощью крика показать свое превосходство, однако девушка смогла составить ему достойную конкуренцию.

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Метки: видео   животные   позитив   попугай   прикол   птицы   реакция   юмор   
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3  комментария
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25k
Антон Час назад
Какаду, как мне кажется, вообще говорливые и умные птицы. Чего не сказать про ара - они горлопанят по поводу и без повода так, что краска со стен облетает.
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3.6o6pa 16 минут назад
Мои соседи походу.
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6k
Izrin Maria Час назад
Чему ребёнка учит?
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Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot Попугай закатил истерику, приревновав хозяина к другой птице Попугай закатил истерику, приревновав хозяина к другой птице Реакция кота и пса на вставшую им на пути полиэтиленовую пленку Реакция кота и пса на вставшую им на пути полиэтиленовую пленку Хозяйственный какаду запасается туалетной бумагой Хозяйственный какаду запасается туалетной бумагой Весёлый попугай-соблазнитель Весёлый попугай-соблазнитель Прилетевший на вечеринку попугай отдался ритму и начал танцевать сам Прилетевший на вечеринку попугай отдался ритму и начал танцевать сам
Picard

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