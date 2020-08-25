Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая

Попугай, не желающий уступать в противостоянии, использовал всю силу своих голосовых связок. В какой-то момент птица попыталась перехитрить соперницу и исполнила продолжительный клич. Но после того, как девушке удалось несколько раз повторить интонацию, пернатый крикун успокоился и всем своим видом показал, что молодая хозяйка составила ему достойную конкуренцию.