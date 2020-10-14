Зубная рулетка: оригинальный способ удаления молочного зуба

Девочка использовала довольно забавный способ избавиться от расшатавшегося молочного зуба. С помощью игрушечного оружия она сыграла в русскую рулетку со стоматологическим уклоном.
Один из самых оригинальных способов удаления молочного зуба у ребенка.
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