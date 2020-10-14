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Зубная рулетка: оригинальный способ удаления молочного зуба

Зубная рулетка: оригинальный способ удаления молочного зуба (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 12:02
Метки: видео   зуб   молочный зуб   позитив   прикол   русская рулетка   
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1
Девочка использовала довольно забавный способ избавиться от расшатавшегося молочного зуба. С помощью игрушечного оружия она сыграла в русскую рулетку со стоматологическим уклоном.

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Метки: видео   зуб   молочный зуб   позитив   прикол   русская рулетка   
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7k
Vacony 2 часа назад
что то я не увидел радости на лице ребенка....
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lilitvinov 44 минуты назад
Как вспомню, так вздрогну
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8k
Rihovich Час назад
Всяко лучше и веселее, чем мне мой первый расшатавшийся зуб выдерали в зубной поликлинике! Страшно - пипец, травма детства! Все остальные тайком сам дёргал.
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2k
KL11 2 часа назад
а с восьмеркой прокатит такая схема?
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