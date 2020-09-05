Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека

"Сначала в школу, затем в институт, после на работу, а там и помрем."
— Я иду в первый класс. Меня зовут Адель и мне шесть лет. И я очень рада!
— А почему ты хочешь идти в школу?
— Потом ещё пойдем учиться, потом пойдем в другую школу, потом – институт, и так на работу, и потом умрём.
— А почему ты хочешь идти в школу?
— Потом ещё пойдем учиться, потом пойдем в другую школу, потом – институт, и так на работу, и потом умрём.
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