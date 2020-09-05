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Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека

Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2020 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: видео   девочка   первоклашка   прикол   умняшка   фото   школа   
1679
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"Сначала в школу, затем в институт, после на работу, а там и помрем."

Источник:

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Метки: видео   девочка   первоклашка   прикол   умняшка   фото   школа   
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1k
Core 2 часа назад
Из пязды в могилу) так короче
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4k
Echo Core 2 часа назад
ну вы прям сильно басню сократили )
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Комментарий удален. Причина: трэш
563
Victor Chromov 51 минуту назад
Есть и другой вариант истории жизни.
Есть и другой вариант истории жизни.
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55k
Опиум для народа Час назад
Ex ore parvulorum veritas.
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1k
ых 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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