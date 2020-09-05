Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека

— Я иду в первый класс. Меня зовут Адель и мне шесть лет. И я очень рада!



— А почему ты хочешь идти в школу?



— Потом ещё пойдем учиться, потом пойдем в другую школу, потом – институт, и так на работу, и потом умрём.