В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Необходимо отказаться о посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», ‒ приводит слова Миронова его пресс-служба. Он заявил, что затраты ПФР на «раздутый штат, дорогие офисы и IT-инфраструктуру» неоправданны. В этой ситуации легче использовать инфраструктуру и базу Федеральной налоговой службы, считает глава «Справедливой России».
25 августа Счетная палата сообщила о результатах проверки территориальных отделений ПФР в Москве, Московской и Саратовской областях, а также в Межрегиональном информационном центре (МИЦ). Ведомство выявило нарушения пенсионных прав россиян. Так, люди, имеющие несколько пенсионных счетов, получали выплаты только на один. Кроме того, иногда один и тот же СНИЛС присваивается разным людям. Некоторым пенсионерам продолжали выплачивать деньги после их смерти. В целом нарушения пенсионных прав были выявлены в 53% проверенных случаев, сообщал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.
Леди, разрешите мне присесть!
Вы, американцы, все очень грубые! Вы что, не видите, тут сидит моя собачка!
Но леди, я очень устал, я воевал три месяца на фронте, я хочу сесть! Вы, американцы, не только очень грубы! Вы ещё и надоедливы!
Леди! Я тоже люблю собак, у меня дома их аж две. Давайте я сяду и подержу вашу собачку на руках! Вы, американцы, не только очень грубы и надоедливы! Вы просто невыносимы!
После этих слов американский солдат берет собачку, выкидывает в окно и садится. Леди теряет дар речи. Сидящий рядом англичанин говорит:
Знаете, молодой человек! Я вовсе не согласен с её определением американцев, но я позволю себе заметить, что вы, американцы, делаете многие вещи не так. Вы ездите не по той стороне проезжей части, держите вилку не в той руке, а сейчас вы выбросили в окно не ту суку!
А там не миллиарды - там триллионы. Причем, с копейками на 2 знака после запятой в разрезе каждого отдельного гражданина.
Кто будет считать? Сергей Миронов?
Блэт...
"Сопливых вовремя целУют" - не перешли в свое время, когда было возможно, на индивидуально-накопительную - нехер сейчас корчить из себя поборника и ломать то, что работает.
Дешевый популизм от дешевки.
кто в минфине будет считать размер пенсии\стаж\пенсионные накопления для каждого человека ?
в тех пенсионных правилах что придумали депутаты- черт ногу сломит.
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Хотелось бы, чтобы были хотя бы отрывки из книжки "Экономика для чайников".
"И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?"(с) В смысле, даже баллотируются в президенты?