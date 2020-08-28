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В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России (1 видео)

Автор:
28 августа 2020 19:33
Метки: госдума   пенсия   россия   

Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что незачем платить «безумные деньги» за базу данных ПФР, которая работает «с чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии».

Михаил

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«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Необходимо отказаться о посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», ‒ приводит слова Миронова его пресс-служба. Он заявил, что затраты ПФР на «раздутый штат, дорогие офисы и IT-инфраструктуру» неоправданны. В этой ситуации легче использовать инфраструктуру и базу Федеральной налоговой службы, считает глава «Справедливой России».

25 августа Счетная палата сообщила о результатах проверки территориальных отделений ПФР в Москве, Московской и Саратовской областях, а также в Межрегиональном информационном центре (МИЦ). Ведомство выявило нарушения пенсионных прав россиян. Так, люди, имеющие несколько пенсионных счетов, получали выплаты только на один. Кроме того, иногда один и тот же СНИЛС присваивается разным людям. Некоторым пенсионерам продолжали выплачивать деньги после их смерти. В целом нарушения пенсионных прав были выявлены в 53% проверенных случаев, сообщал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

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Метки: госдума   пенсия   россия   
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16  комментариев
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572k
XoCTeJI 6 часов назад
Американский солдат возвращается с фронта и едет по Англии в поезде. Все сидячие места заняты, только в одном купе сидит англичанка, напротив неё на сидении собачка, рядом англичанин.
Леди, разрешите мне присесть!
Вы, американцы, все очень грубые! Вы что, не видите, тут сидит моя собачка!
Но леди, я очень устал, я воевал три месяца на фронте, я хочу сесть! Вы, американцы, не только очень грубы! Вы ещё и надоедливы!
Леди! Я тоже люблю собак, у меня дома их аж две. Давайте я сяду и подержу вашу собачку на руках! Вы, американцы, не только очень грубы и надоедливы! Вы просто невыносимы!
После этих слов американский солдат берет собачку, выкидывает в окно и садится. Леди теряет дар речи. Сидящий рядом англичанин говорит:
Знаете, молодой человек! Я вовсе не согласен с её определением американцев, но я позволю себе заметить, что вы, американцы, делаете многие вещи не так. Вы ездите не по той стороне проезжей части, держите вилку не в той руке, а сейчас вы выбросили в окно не ту суку!
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279
Bobik 3 часа назад
А, я понял. Они хотят ликвидировать фонд, но обязать граждан продолжать платить взносы.
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16k
иванов дмитрий Bobik 21 минуту назад
единственное логичное обьяснение.
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205
Вадим 4 часа назад
Давно пора, е..ная черная дырень
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6k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Интересно, как он видит перевод накоплений (именно накоплений!) граждан из ПФ на личные счета при его расформировании?
А там не миллиарды - там триллионы. Причем, с копейками на 2 знака после запятой в разрезе каждого отдельного гражданина.
Кто будет считать? Сергей Миронов?
Блэт...
"Сопливых вовремя целУют" - не перешли в свое время, когда было возможно, на индивидуально-накопительную - нехер сейчас корчить из себя поборника и ломать то, что работает.
Дешевый популизм от дешевки.
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16k
иванов дмитрий 4 часа назад
остается понять что в голове у этого депутата???
кто в минфине будет считать размер пенсии\стаж\пенсионные накопления для каждого человека ?
в тех пенсионных правилах что придумали депутаты- черт ногу сломит.
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6k
Агент Безопасной Национальности иванов дмитрий 4 часа назад
"остается понять что в голове у этого депутата???"
===============
Хотелось бы, чтобы были хотя бы отрывки из книжки "Экономика для чайников".
"И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?"(с) В смысле, даже баллотируются в президенты?
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62k
Вит Вит 5 часов назад
"Депутаты российской Госдумы потребовали ликвидировать" интересно пишет типа "российский" телеканал.......У нас обычно так:Депутаты Государственной Думы,без уточнения к стране пренадлежности....
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2k
Олег 5 часов назад
Пенсионный фонд-самая большая финансовая пирамида,деньги вкладывают все,а получают только выжившие.
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1k
Алек Сандр 5 часов назад
Выборы на носу, не??
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3k
Убийца Прохиндеев Алек Сандр 4 часа назад
Выборы на носу, да!
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9k
Сергей 6 часов назад
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
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29k
Опаньки 6 часов назад
вместе с накоплениями
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2k
Ильдар Суюндиков Опаньки 6 часов назад
думаете, там уже украдено всё?

думаете, там уже украдено всё?
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29k
Опаньки Ильдар Суюндиков 4 часа назад
не "украдено", а освоено
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