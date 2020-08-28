В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Необходимо отказаться о посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», ‒ приводит слова Миронова его пресс-служба. Он заявил, что затраты ПФР на «раздутый штат, дорогие офисы и IT-инфраструктуру» неоправданны. В этой ситуации легче использовать инфраструктуру и базу Федеральной налоговой службы, считает глава «Справедливой России».



25 августа Счетная палата сообщила о результатах проверки территориальных отделений ПФР в Москве, Московской и Саратовской областях, а также в Межрегиональном информационном центре (МИЦ). Ведомство выявило нарушения пенсионных прав россиян. Так, люди, имеющие несколько пенсионных счетов, получали выплаты только на один. Кроме того, иногда один и тот же СНИЛС присваивается разным людям. Некоторым пенсионерам продолжали выплачивать деньги после их смерти. В целом нарушения пенсионных прав были выявлены в 53% проверенных случаев, сообщал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.