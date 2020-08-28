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В горах в Сочи разбился частный вертолет

В горах в Сочи разбился частный вертолет (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 12:51
Метки: 360подмосковье   вертолет   видео   крушение   россия   сочи   
151
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Пассажиры и пилот чудом остались живы. Они сами сумели выбраться из кабины и успели выложить несколько роликов в соцсети.

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Метки: 360подмосковье   вертолет   видео   крушение   россия   сочи   
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4  комментария
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14k
Dr.CrAzY Полчаса назад
ёпнутые существа! такие из и свою смерть снять исхитрятся, чтобы хайпа поймать...
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28k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
сисястенькая тётя
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14k
Yorge 37 минут назад
успели таки ролик выложить
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2k
Борис Карабанов Yorge Полчаса назад
"ГЕРОИ СРЕДИ НАС"

"......громадное, горячее желание выложить ролик в интернет помогло им в такой экстремальной ситуации, когда их жизнь буквально висела на волоске. Ценой громадных усилий нажав кнопку "Отправить" они оба потеряли сознание, обессиленные кровопотерей в результате тяжелых многочисленных травм."
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