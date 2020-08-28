В горах в Сочи разбился частный вертолет

Пассажиры и пилот чудом остались живы. Они сами сумели выбраться из кабины и успели выложить несколько роликов в соцсети.
За пострадавшими прибыл вертолет спасателей К-32. Им оказали первую помощь, а затем доставили на аэродром Сочи, откуда из забрали врачи больницы. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.
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"......громадное, горячее желание выложить ролик в интернет помогло им в такой экстремальной ситуации, когда их жизнь буквально висела на волоске. Ценой громадных усилий нажав кнопку "Отправить" они оба потеряли сознание, обессиленные кровопотерей в результате тяжелых многочисленных травм."