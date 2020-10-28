FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9015 постов • 1128 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Забавный зеленый попугай поет детскую песенку

Забавный зеленый попугай поет детскую песенку (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 10:15
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   позитив   попугай   прикол   птицы   юмор   
367
1
1
Житель Бразилии запечатлел своего попугая, исполняющего песенку «Atirei o pau no gato» из популярного детского проекта. Пернатый певец взял в лапу миску и использовал её в качестве музыкального инструмента.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   позитив   попугай   прикол   птицы   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
138
DarkSkat 2 часа назад
Забавный зеленый попугай поет детскую песенку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
Рафаэль 2 минуты назад
Такие новости из Бразилии намного лучше!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа 5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа Хозяйственный какаду запасается туалетной бумагой Хозяйственный какаду запасается туалетной бумагой Самец какаду танцует с девушками-ветеринарами Самец какаду танцует с девушками-ветеринарами Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол Попугай закатил истерику, приревновав хозяина к другой птице Попугай закатил истерику, приревновав хозяина к другой птице
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

506856



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников
9
241
"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для...
12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк
1
33
12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Хэллоуин Хьюби»: почему Адам Сэндлер продолжает сниматься в плохом кино
0
10
«Хэллоуин Хьюби»: почему Адам Сэндлер продолжает сниматься в плохом кино
Потерянная независимость: почему Греция не смогла сохранить свободу?
0
22
Потерянная независимость: почему Греция не смогла сохранить свободу?
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#авария#дтп#автомобили#кино#разное#актеры#фотографии
#факты#интересно#интересное#в мире#авто авария#знаменитости#москва#автомир#картинки#пандемия
#история#животные#люди#сша#россия#СССР#позитив#прикольные#коты#яавтор

На что жалуетесь?

Вернуться