Забавный зеленый попугай поет детскую песенку

Житель Бразилии запечатлел своего попугая, исполняющего песенку «Atirei o pau no gato» из популярного детского проекта. Пернатый певец взял в лапу миску и использовал её в качестве музыкального инструмента.
Попугай пел песню и бил пустой миской по каменной поверхности, чтобы на него обратили внимание.
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