Гостья из будущего: старое кино в новом качестве

Для ценителей лампового видео. Кадры из фильма "Гостья из будущего" после обработки искусственным интеллектом в качестве 4K.
Оригинальная студийная версия песни "Прекрасное далеко" в исполнении Татьяны Дасковской
Авторский пост
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Странно что карьера у нее актерская не задалась.
Там четкость конечно повыше, но за счет потери деталей по-моему
https://screenshotcomparison.com/comparison/5491/https://screenshotcomparison.com/comparison/5491/
райские? в СССР?, которое боролось с церковью и цензура пропустила слово "райские"?
у меня с памятью и логикой непорядок? я помню эти строки так:
Слышу голос из прекрасного далёка, он зовёт меня в чудесные края
мы брынчали эту песню в детстве на гитарах, я хорошо помню слова песни, откуда райские?
А вобще, это выглядит ужасно и пошло.
По-моему самая приличная - без фанатизма и 1080p
magnet:?xt=urn:btih:9F8849B84BA2D3F4266649EEAD73460D412D88E7
Игра актеров, что взрослых, что детей - тихий ужас.
Нет, не тихий, ГРОМКИЙ.
Визуальные эффекты даже сложно описать цензурными словами.
А ведь этот фильм вышел после звездных войн, терминатора.
Я не понимаю кому этот фильм мог подарить хорошие эмоции? Видимо тем, кто сегодня ходит на елки, холопа, притяжение и пр. шедевры.
Судя по вашей грамотности и комментарию сопляк, по крайней мере в умственном развитии, это вы.
Не ради спецэффектов снимался фильм.
Остальное объяснить практически невозможно.