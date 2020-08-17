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Гостья из будущего: старое кино в новом качестве

Гостья из будущего: старое кино в новом качестве (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 10:16
Сообщество : Кино
Метки: Гостья из будущего   видео   прекрасное далеко   
7122
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Для ценителей лампового видео. Кадры из фильма "Гостья из будущего" после обработки искусственным интеллектом в качестве 4K.

Авторский пост

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Метки: Гостья из будущего   видео   прекрасное далеко   
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77  комментариев
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850
Валерий 6 часов назад
Бог с ним, с 4к...Спасибо Наташе за тёплые воспоминания из детства!
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780
no_fate 18 минут назад
Абсолютная туфта. Нужно делать оцифровки с кинопленки, там детализация действительно есть. А это - всего лишь игра с контрастом, фильтрация помех и ретуширование - в следствии чего картинка выглядит неестественно. Разумеется никакой детализации после такой обработки не добавляется, просто мозг воспринимает такое видео как будто бы высокого качества.
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2k
Роман 52 минуты назад
Хорошенькая маленькая была,наверное каждый мальчишка тогда в нее влюблен был)
Странно что карьера у нее актерская не задалась.
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2k
neutrino Роман 2 минуты назад
Она взрослая тоже хорошая.
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20k
Dobry vojak Svejk 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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20k
Dobry vojak Svejk Час назад
Эх ма... Сколько лет прошло, а за душу берёт как в первый раз...
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454
Зелень Час назад
Гостья из будущего: старое кино в новом качестве
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4k
Wadim 2 часа назад
уже весь сделали)

Ссылка www.youtube.com
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3k
jo Wadim 49 минут назад
Вот сравнению ютубовской версии с торентовской :)
Там четкость конечно повыше, но за счет потери деталей по-моему
https://screenshotcomparison.com/comparison/5491/https://screenshotcomparison.com/comparison/5491/
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242
Семён 2 часа назад
Детализации всё равно нет, кожа разблюренная. Сейчас даже на простом HD при близких ракурсах поры на коже видны.
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1k
Мах 2 часа назад
Ещё бы fps добавили нейросетями, вообще был бы отпад.
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10k
tarassarat 3 часа назад
слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в РАЙСКИЕ(?) края.
райские? в СССР?, которое боролось с церковью и цензура пропустила слово "райские"?
у меня с памятью и логикой непорядок? я помню эти строки так:
Слышу голос из прекрасного далёка, он зовёт меня в чудесные края
мы брынчали эту песню в детстве на гитарах, я хорошо помню слова песни, откуда райские?
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3k
jo tarassarat 2 часа назад
Это Эффект Манделы :) Даже тут на фишках пост про это был
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20k
Dobry vojak Svejk tarassarat Час назад
Оригинальный текст специально изменили по требованию Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Именно из за этих слов. Скандал был - стены трескались, когда первый и единственный раз по радио запустили текст с этой фразой. Заработала огромная машина (нужно было менять строки во всех методичках, выпущенных для учебных заведений, срочно перепеть и растиражировать новый вариант) В общем - так мы в школах и выучили чудесные края" ))
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56k
Александр 3 часа назад
Гостья из будущего: старое кино в новом качестве
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186
Чешира 3 часа назад
Тоже как-то игрался с этой нейросетью. У нее слабое место - мелкие детали, особенно правильная отрисовка глаз на дальних планах, из сильных сторон границы на крупных планах и повторяющиеся текстуры (хотя тоже с оговорками).
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186
Nane First NameLast 3 часа назад
Хорошо, хоть ботокса ей в губы не вкачали. И филеры не ставили. И пуш-ап не сделали. И селфиться не заставили с Вертером. Колоризаторы нашего времени они такие.

А вобще, это выглядит ужасно и пошло.
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3k
jo 3 часа назад
Их версий 5 как минимум и именно 4к на ютубе по-моему с жутким перешарпом.
По-моему самая приличная - без фанатизма и 1080p
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1k
milenBG 3 часа назад
А я всегда хотел видеть Алису в хорошем качестве!
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1k
Андрей milenBG 3 часа назад
Ты тоже на нее дрочил?
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12k
Broser 3 часа назад
Алиса! Мелафон!
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8k
Алексей Broser 3 часа назад
Миелофон
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20k
Dobry vojak Svejk Алексей 59 минут назад
В детстве мы говорили "мелафон" ))) Как услышали, так и повторяли )))
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8k
Алексей Dobry vojak Svejk 58 минут назад
Да я тоже недавно узнал)
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1k
Хмурый тапок 3 часа назад
две строчки, и видео с тыьуба, классный пост!
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−6
краш лукашеску 4 часа назад
фильм - полное овно
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8k
Алексей краш лукашеску 3 часа назад
У Вас не было детства
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106
Алексей 4 часа назад
Фильм приятное воспоминание. Музыка любимая с детства. Раньше чтобы посмотреть и послушать приходилось газеты с программой шерстить и будильники ставить. А как было обидно, если время не совпадало.
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12k
Роман 4 часа назад
Бездарный, слепленный на коленке фильм.
Игра актеров, что взрослых, что детей - тихий ужас.
Нет, не тихий, ГРОМКИЙ.
Визуальные эффекты даже сложно описать цензурными словами.
А ведь этот фильм вышел после звездных войн, терминатора.
Я не понимаю кому этот фильм мог подарить хорошие эмоции? Видимо тем, кто сегодня ходит на елки, холопа, притяжение и пр. шедевры.
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12k
Роман Lost 50 минут назад
Я всего на 3 года моложе, дядя.
Судя по вашей грамотности и комментарию сопляк, по крайней мере в умственном развитии, это вы.
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4k
skb Роман Полчаса назад
Мнение малолетних задротов, не способных ни на что, кроме тиктока мало кому интересно.
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12k
Роман skb Полчаса назад
Комментарии читали?
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15
Сергей Роман Полчаса назад
Ничего страшного, ты просто ебобо.
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4k
skb Роман Полчаса назад
Сложно объяснить слепому как выглядет радуга.
Не ради спецэффектов снимался фильм.
Остальное объяснить практически невозможно.
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86k
сапер Водичка 4 часа назад
Ссылка coub.com
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