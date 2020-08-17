Плавающая без головы девушка сбила с толку пользователей сети

Пользователей Reddit сбил с толку ролик, где девушка плаваетв бассейне отдельно от своей головы. Оказалось, нужно всего лишь вспомнить школьный курс физики.
После нескольких комментариев о фильмах ужасов и сверхъестественных существах посетители сайта заговорили о законе преломления света. Луч солнца, преодолевая воздух и воду, сменил направление, из-за чего возникла иллюзия деформации формы тела.
Более внимательных пользователей также привлекло умение героини видео плавать. Они рекомендовали девушке потренироваться.
"Ей несомненно необходимы занятия с тренером по плаванию. Не сразу заметил, что у нее отсутствует голова, думал, она сейчас утонет", - пишут комментаторы.
Более внимательных пользователей также привлекло умение героини видео плавать. Они рекомендовали девушке потренироваться.
"Ей несомненно необходимы занятия с тренером по плаванию. Не сразу заметил, что у нее отсутствует голова, думал, она сейчас утонет", - пишут комментаторы.
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Соревнование по плаванию среди инвалидов. У кого рук нет, у кого ног, и тут на старт выходит одна голова.
Дали старт - все поплыли, лишь голова ко дну пошла. Ну организаторы не растерялись силком голову выудили, откачали, и репортеры берут у неё интервью:
- Скажите, почему вы согласились учавствовать в соревновании?
- Да я все время тренировалась ушами грести, так тут мне эту шапочку надели...
Кое-кто перебрался на ФИШКИ...