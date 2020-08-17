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Плавающая без головы девушка сбила с толку пользователей сети

Плавающая без головы девушка сбила с толку пользователей сети (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: бассейн   видео   голова   девушка   иллюзия   оптическая иллюзия   прикол   
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Пользователей Reddit сбил с толку ролик, где девушка плаваетв бассейне отдельно от своей головы. Оказалось, нужно всего лишь вспомнить школьный курс физики.

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Метки: бассейн   видео   голова   девушка   иллюзия   оптическая иллюзия   прикол   
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15  комментариев
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1k
Digektor 3 часа назад
Вспомнить школьный курс физики? Вспомнить? Большинству пользователей сети его пройти надо перед тем, как вспоминать...
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−25
Ден Сибирский 38 минут назад
Структуры расходятся, матрица глючит.
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2k
au3 45 минут назад
Боже мой, как легко сбиваются столку эксперды всего и всея
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
Объясните тупарю, пожалуйста))))
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23k
labuda.blog Лесли 🥰 42 минуты назад
Физика 7 класс
Физика 7 класс
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23k
Acu900 2 часа назад
Напомнило анекдот:
Соревнование по плаванию среди инвалидов. У кого рук нет, у кого ног, и тут на старт выходит одна голова.
Дали старт - все поплыли, лишь голова ко дну пошла. Ну организаторы не растерялись силком голову выудили, откачали, и репортеры берут у неё интервью:
- Скажите, почему вы согласились учавствовать в соревновании?
- Да я все время тренировалась ушами грести, так тут мне эту шапочку надели...
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6k
Женя 2 часа назад
Плавающая без головы девушка сбила с толку пользователей сети
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18k
Тр-тр Митя 2 часа назад
Плавающая без головы девушка сбила с толку пользователей сети
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6k
Андрей П 2 часа назад
Когда херово учился в школе, то всё вокруг кажется невероятным.
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8k
Хью́берт 2 часа назад
Плавающая без головы девушка сбила с толку пользователей сети
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2k
CynepCTepBa 2 часа назад
Любой элементарный или простой пост на этом реддите, так там все в шоке и очень удивляются, пишут тысячи комментов и отзывов. Там что все дауны интернета сидят?
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182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен CynepCTepBa 2 часа назад
Не все.
Кое-кто перебрался на ФИШКИ...
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288
Кокошин Эль 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
KarabasBarabas 3 часа назад
Это же Ибица, там половина без башки
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6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
Одним чесноком тут не поможешь
Одним чесноком тут не поможешь
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Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Поздравление с днем рождения пошло не по плану Поздравление с днем рождения пошло не по плану Девушка крайне неудачно прыгнула в бассейн через батут Девушка крайне неудачно прыгнула в бассейн через батут Игра девушки на арфе заинтересовала любопытного оленя Игра девушки на арфе заинтересовала любопытного оленя Девушка оказалась в крайне затруднительном положении Девушка оказалась в крайне затруднительном положении Неудачная попытка девушки справить нужду в укромном месте Неудачная попытка девушки справить нужду в укромном месте
Vossen

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