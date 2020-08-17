Плавающая без головы девушка сбила с толку пользователей сети

После нескольких комментариев о фильмах ужасов и сверхъестественных существах посетители сайта заговорили о законе преломления света. Луч солнца, преодолевая воздух и воду, сменил направление, из-за чего возникла иллюзия деформации формы тела.



Более внимательных пользователей также привлекло умение героини видео плавать. Они рекомендовали девушке потренироваться.



"Ей несомненно необходимы занятия с тренером по плаванию. Не сразу заметил, что у нее отсутствует голова, думал, она сейчас утонет", - пишут комментаторы.