FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1671 пост • 344 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Спортсмен сломал колени во время приседания с 400-килограммовой штангой

Спортсмен сломал колени во время приседания с 400-килограммовой штангой (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 августа 2020 08:47
Сообщество : Спорт
Метки: видео   перелом   спорт   тяжелая атлетика   
3368
1
1
На соревнованиях в подмосковном Долгопрудном тяжелоатлет Александр Седых во время приседания с 400-килограммовой штангой сломал колени. Пострадавшего доставили в больницу и сделали операцию.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   перелом   спорт   тяжелая атлетика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Борис Карабанов 6 часов назад
Не понимаю, нафига нужны такие виды "спорта" которые заведомо подрывают здоровье? То бошки друг другу кулаками расшибают в итоге до полного кретинизма. Спорт? Деньги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
627
Инквизитор РФ 2 часа назад
Сознательно себя калечат. Кретины просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Саша Смирнов 2 часа назад
Я уж представил себе, что будет открытый перелом. А так, больше похоже на разрыв сухожилий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Fat Lynx Саша Смирнов Час назад
разрыв связок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
771
nightdozorer 2 часа назад
Я всё ждал, что страхователи облажаются, но хватило бы тросов)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин 2 часа назад
говорю вам - спорт это зло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Дмитрий 3 часа назад
нафига я заставил себя смотреть! ...жесть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Роберт Шекли 4 часа назад
Второй справа блатной
Второй справа блатной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Котлер 4 часа назад
Друзья, это связки. Самый настоящий разрыв связок! Очень гадкое увечье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Роберт Шекли 4 часа назад
Вот чем надо было обвязывать колени, а не красной тряпкой
Вот чем надо было обвязывать колени, а не красной тряпкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
JACKAL 4 часа назад
Нахер такой спорт нужен, который на инвалидность переводит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Minos 4 часа назад
Спортсмен сломал колени во время приседания с 400-килограммовой штангой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Uron 4 часа назад
"Спортсмен сломал колени"не совсем корректная формулировка, ломается кость (надколенник бедренная, берцовая), здесь же, скорее всего, произошли разрывы связок, менисков и т.п., а это для намного хуже в плане реабилитации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Andrey 4 часа назад
Боль...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
SerGProS 4 часа назад
Хрусь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
507
Владимир 5 часов назад
Сало - сила, спорт - могила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ВОВЧЕГ 5 часов назад
Так два раза в день делай и спина болеть не будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Доктор Джонс 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Обходчик. 6 часов назад
Зато мы можем наблюдать где границы возможностей человеческого скелета..
Честно не жалко - эти безумные эксперименты безмозглых спортсменов так и заканчиваются..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим 6 часов назад
если бы штанга добавляла здоровье, у каждого еврея было бы по две
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Fat Lynx 6 часов назад
У него техника приседания не правильная...
Первое и основное - выкинуть нахрен штангу!!!

400 кг? Накер оно надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Саша Смирнов Fat Lynx 2 часа назад
Так вроде всегда так было, поднял штангу, подержал, сколько надо, и скинул. А этот решил со штангой приседаниями заняться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Fat Lynx Саша Смирнов Час назад
я бы 400 кг и не поднимал... кран есть для этого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
Barrymore 6 часов назад
как там у ЗОЖников "не бухай, занимайся спортом" ваще не понимаю этих спортсменов с одной извилиной на всех, их послушать те кто не "спортсмен" тот значит алкаш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Долбилоракопопкович Barrymore 5 часов назад
Ну как бы профессиональный спорт и ЗОЖ это немного разное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Snork Snorkoff Barrymore 4 часа назад
Это не спорт, это "безумие и отвага".
Ты же не возражаешь что есть еду это здорово и нормально, а вот пытаться запихнуть в себя 75 гамбургеров на время это [мат]?
Тут тоже самое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
Barrymore Snork Snorkoff 4 часа назад
не совсем так, я сравнил бы спорт и физру с приемом пищи и булимией
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как выбрать секс-игрушку: 15 важных правил Как выбрать секс-игрушку: 15 важных правил Неправильный завтрак, или ЗОЖ курильщика Неправильный завтрак, или ЗОЖ курильщика Рой Джонс младший рассказал о нескольких своих трюках в боксе Рой Джонс младший рассказал о нескольких своих трюках в боксе Гимнастка сломала обе ноги после неудачного приземления Гимнастка сломала обе ноги после неудачного приземления Впечатляющее окончание эстафеты Впечатляющее окончание эстафеты Нидерландский спортсмен находится в коме после ужасной аварии на велогонке в Польше Нидерландский спортсмен находится в коме после ужасной аварии на велогонке в Польше
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

635809



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
0
147
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
Лакомства эпохи СССР. Вкусняшки нашего детства
3
243
Лакомства эпохи СССР. Вкусняшки нашего детства
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В московском кафе телеведущий набросился на повара-мигранта
0
67
В московском кафе телеведущий набросился на повара-мигранта
Kia показала обновленный Stinger
0
14
Kia показала обновленный Stinger
Кого только не встретишь в Москве
Кого только не встретишь в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#кино#путешествия#авария#подборка#девушки#красота#новинки
#юмор#животные#россия#картинки#собака#белоруссия#авто авария#дизайн#лукашенко#новости
#факты#интересно#интересное#природа#дтп#истории#в мире#комментарии#лучшее#питомцы

На что жалуетесь?

Вернуться