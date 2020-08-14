Спортсмен сломал колени во время приседания с 400-килограммовой штангой

На соревнованиях в подмосковном Долгопрудном тяжелоатлет Александр Седых во время приседания с 400-килограммовой штангой сломал колени. Пострадавшего доставили в больницу и сделали операцию.
Теперь ему предстоит пролежать два месяца, не двигая ногами, а потом начнется долгий восстановительный период.
Видео не для впечатлительных!
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Метки: видео перелом спорт тяжелая атлетика
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Честно не жалко - эти безумные эксперименты безмозглых спортсменов так и заканчиваются..
Первое и основное - выкинуть нахрен штангу!!!
400 кг? Накер оно надо!
Ты же не возражаешь что есть еду это здорово и нормально, а вот пытаться запихнуть в себя 75 гамбургеров на время это [мат]?
Тут тоже самое.