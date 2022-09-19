Двенадцать - 2022: они сами себя распяли на асфальте

В конце августа группа двенадцать активистов - их прекрасные лица на фото - перекрыла трассу E4 возле Каролинской университетской больницы в Стокгольме. В ходе акции протеста климатические активисты из движения Restore Wetlands приклеили сами себя скотчами и клеем к дорожному покрытию, из-за чего на трассе выстроились длинные очереди машин, в том числе несколько автомобилей скорой помощи, которые не могли с пациентами доехать до больниц.

Теперь экоактивисты обвиняются шведской прокуратурой в саботаже работы экстренных служб и в неповиновении правоохранительным органам. Девять из двенадцати подсудимых находятся под стражей. Если «эко-шлагбаумистов» признают виновными в саботаже работы экстренных служб, то они могут получить тюремный срок до четырёх лет. А неповиновение правоохранительным органам может привести еще к штрафу или тюремному заключению на срок до шести месяцев.

Сами экоактивисты свои действия по перекрытию трассы, в том числе машинам скорой помощи, считают вполне оправданными, - ведь надо спасать планету, а не отдельных индивидов с инфарктами и инсультами.