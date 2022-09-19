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Двенадцать - 2022: они сами себя распяли на асфальте

Двенадцать - 2022: они сами себя распяли на асфальте

Автор:
19 сентября 2022 14:17
Метки: Правo   закон   мораль   общество   
1288
1
Дуракам закон не писан: ни божий, ни человеческий.
Ведь когда планета гибнет, скорая - подождет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Правo   закон   мораль   общество   
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10  комментариев
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14k
Patmaz 7 часов назад
Давить надо было. Спасли бы планету от 12-ти дебилов
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35k
turyst 10 минут назад
Надо было такие кареты скорой помощи использовать:
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11k
a_komolow 3 часа назад
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707
Александр 7 часов назад
надо было перед скорыми пустить асфальтный каток........пробил бы дорожку
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5k
yahaomsk 7 часов назад
самая нормальная из них , только грета
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 7 часов назад
Больные люди, им самим нужен врач.
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1k
Колдурас 8 часов назад
Лучше бы самовыпилились! Природе бы без них дышать стало легче!
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70k
Доктор Джонс 8 часов назад
ЭкоБесы...
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