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Торжественно, но заживо: кто в Древнем Риме удостаивался такой сомнительной чести?

Торжественно, но заживо: кто в Древнем Риме удостаивался такой сомнительной чести?

Автор:
08 сентября 2022 10:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: весталка   древний рим   заживо   закон   невинность   погребение   проступок   ритуал   тафофобия   церемония   
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Древние времена – тёмные времена. Со своими законами, которые тогда казались правильными, а сейчас выглядят дикими.

В 1344 году знаменитый итальянский поэт Петрарка впал в летаргию. Ему повезло проспать всего 20 часов, поскольку по действовавшему тогда закону тело должно было быть предано земле спустя сутки. Причем прощальная церемония уже началась, ведь до срока оставалось всего ничего. К основной части действа, к вящей радости воскресшего, просто не успели перейти. Впрочем, для закаленных святой инквизицией жителей Средневековья ничего страшного не произошло. Поболтали и забыли.


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Время шло. Тафофобия – боязнь быть погребенным заживо стала довольно распространенной и популярной. Особенно в творческой среде, многие представители которой не отличались крепкой психикой. Николай Гоголь и Эдгар Алан По – яркие тому примеры. Шопенгауэр распорядился похоронить свое тело только через пять дней после кончины: так сильно философ боялся быть погребенным заживо.


Аналогичный страх донимал и Эммануила Нобеля – отца будущего известного предпринимателя Альфреда. Так сильно, что мужчина разработал специальную модель гроба, из которой живой человек, очнувшись, мог бы подать сигнал.


Впрочем, аналогичные системы предлагали и раньше. Вишенкой на торте стало современное изобретение: итальянец Казели получил патент на гроб, снабженный не только системой воздухоподачи и связи, но и кардиомонитором и электрокардиостимулятором.


Дикий животный страх? Отлично, определенно стоит использовать его во благо человечества. Примерно так рассудили древние юристы. Да и решили использовать этот страх для серьезных преступников. Ну, как серьезных: к примеру, так завершили свой земной путь некоторые мученики, не отказавшиеся от христианской веры.


Конкретно у римлян была определенная категория граждан, которые удостаивались такой сомнительной чести. Ими были оступившиеся весталки, которых надлежало похоронить на Злодейском  поле, но с соблюдением всех почестей и проявлением уважения.


Женщину одевали в черные одежды и оставляли в крохотной комнате с суточным запасом воды и пищи. Чтобы, так сказать, проникнуться идеей и подумать над своим поведением. Затем крышка захлопывалась навсегда и засыпалась землей.

Что такого тяжкого могли совершить жрицы богини Весты? Самое тяжкое – потерю целомудрия. Их девственность считалась крайне важной для Рима, и покусившихся на девство ждало серьезное наказание.


Но и жрица должна была умереть, ибо становилась оскверненной. Но при этом статуса жрицы она не теряла, поэтому по отношению к ней и проявляли все соответствующие почести. Даже просто коснуться кожи женщины было нельзя, ибо это великое святотатство. Поэтому всеми процедурами подготовки занимался только палач.

Процедура проводилась таким варварским способом, чтобы наглядно продемонстрировать богам и людям, что они не умертвили весталку, а всего лишь оставили в отдельном помещении. И неважно, что она умерла от нехватки воздуха, жажды или потеряла рассудок и наложила на себя руки. Значит, того захотели боги. А кто такие жалкие люди, чтобы противиться их воле?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: весталка   древний рим   заживо   закон   невинность   погребение   проступок   ритуал   тафофобия   церемония   
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1  комментарий
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Едондер пуп 56 минут назад
"Их девственность считалась крайне важной для Рима..."
Как водится - черная неблагодарность. Мамка Ромула и Рема была весталкой, но, как можно видеть, не удержалась)) А роль этих близнецов в судьбе Рима сложно переоценить, в отличие от девственности Реи Сильвии))
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