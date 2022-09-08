Торжественно, но заживо: кто в Древнем Риме удостаивался такой сомнительной чести?

Но и жрица должна была умереть, ибо становилась оскверненной. Но при этом статуса жрицы она не теряла, поэтому по отношению к ней и проявляли все соответствующие почести. Даже просто коснуться кожи женщины было нельзя, ибо это великое святотатство. Поэтому всеми процедурами подготовки занимался только палач.

Процедура проводилась таким варварским способом, чтобы наглядно продемонстрировать богам и людям, что они не умертвили весталку, а всего лишь оставили в отдельном помещении. И неважно, что она умерла от нехватки воздуха, жажды или потеряла рассудок и наложила на себя руки. Значит, того захотели боги. А кто такие жалкие люди, чтобы противиться их воле?