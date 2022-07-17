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Одноразовые электронные сигареты могут попасть под полный запрет

Одноразовые электронные сигареты могут попасть под полный запрет

Автор:
17 июля 2022 14:37
Сообщество : Жить в России
Метки: HQD   Вейпы   ашки   видео   закон   запрет   электронные сигареты   
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С HQD власти ведут борьбу давно, но безуспешно. В январе прошлого года депутаты внесли поправки в антитабачный закон и запретили торговать стиками, жидкостями для вейпов и прочей никотинсодержащей продукцией в интернете. Теперь же поговаривают о том, что запрет может коснуться и табачных магазинов.

По данным телеграм-канала Mash, сейчас в табачных магазинах проходят проверки, а оптовики бьют тревогу.


Проблемы начались в январе 2022 года, после смерти ребёнка в Бийске. 12-летний мальчик умер после курения вейпа, а его старшая сестра и её подруга оказались на больничной койке. Тогда группа депутатов  выступила с инициативой полностью  запретить продажу электронных сигарет в России.


5 июгя 21-летний москвич получил термический и химический ожоги 2-й степени, а также ожог 3-й степени на правой ноге при попытке зарядить свой вейп.


28 июня у 13-летнего подростка из Подмосковья девайс взорвался во рту. Осколки порвали ребёнку губу, нос, повредили кисть правой руки и грудную клетку.


Ну а 14 июля сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудников фирмы, поставлявшей в Россию HQD со смертельно опасным содержанием никотина в оптовых количествах.   

На складах и офисах компании в Москве прошли обыски. Нашли больше 600 миллионов рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ — оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности.


Сейчас же проверяющие органы чаще стали рекомендовать владельцам табачных магазинов полностью убрать из продажи потенциально опасные дуделки. В рядах оптовиков  царят меланхолические настроения и всё активнее поговаривают о том, что тотальный запрет на продажу HQD могут ввести уже на следующей неделе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: HQD   Вейпы   ашки   видео   закон   запрет   электронные сигареты   
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13  комментариев
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2k
kleyman 2 часа назад
Не самое лучшее на мой взгляд решение. В официальных магазинах, есть хоть какой-то контроль над этой херней. А так дураков меньше не станет, но будут покупать вообще какую-то левую дичь. Скорее от запрета, только больше случаев когда эти цацки взрываются, загораются или химией из них травятся станет.
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0
tutu 16 минут назад
что ни закон, то запретить, ужесточить, поднять цены, наказать и т.д. собственно не удивлен
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6k
x3matic 23 минуты назад
Табачным компаниям эти вейпы поперек горла стоят.Все таки задавили они их.
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7k
Дети откопали осла Полчаса назад
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1k
анатолий горленко Полчаса назад
Видать эта "группа депутатов" просто не в доле.
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128
Olldd Час назад
>>Проблемы начались в январе 2022 года, после смерти ребёнка в Бийске. 12-летний мальчик умер после курения вейпа, а его старшая сестра и её подруга оказались на больничной койке.
- СК РФ официально заявил, что в этом происшествии виновата печная заслонка. Дети топили печку и угорели. Ждем запрета на печные заслонки, дабы разные не угорали
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1k
Мурчелло Час назад
Курение вредит.Вчера какой то лох даже коленом в харю получил.
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14k
ss 2 часа назад
Та-а-к... Интересно...

А вот если завтра кто-то обопьётся водой и помрёт (такая возможность реально существует), воду тоже запретят?

Нам, господа, страшно не повезло. Мы живём в эпоху тупых и бездарных руководителей и законодателей. У них лишь хорошо развит бурундуковый инстинкт - тащить к себе в нору всё, до чего лапы смогут дотянуться.

Они не знают истории, не слушают умных и от этого даже не догадываются, что никогда, ни один запрет не запретил запрещаемого. Пардон за тавтологию. Всегда запреты приводили лишь к тому, что предмет запрета уходил в криминал, становясь дороже и тем увеличивая доходы бандюков, плюс терял своё качество. Так будет и теперь.

Вместо того чтобы усилить пропаганду и контроль над продавцами, высокопоставленные дебилы помогают бандюкам развивать свой бизнес. Пр-р-релес-стно.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Как хорошо,что я смог бросить курить.
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