Одноразовые электронные сигареты могут попасть под полный запрет

С HQD власти ведут борьбу давно, но безуспешно. В январе прошлого года депутаты внесли поправки в антитабачный закон и запретили торговать стиками, жидкостями для вейпов и прочей никотинсодержащей продукцией в интернете. Теперь же поговаривают о том, что запрет может коснуться и табачных магазинов.
По данным телеграм-канала Mash, сейчас в табачных магазинах проходят проверки, а оптовики бьют тревогу.
Проблемы начались в январе 2022 года, после смерти ребёнка в Бийске. 12-летний мальчик умер после курения вейпа, а его старшая сестра и её подруга оказались на больничной койке. Тогда группа депутатов выступила с инициативой полностью запретить продажу электронных сигарет в России.
5 июгя 21-летний москвич получил термический и химический ожоги 2-й степени, а также ожог 3-й степени на правой ноге при попытке зарядить свой вейп.
28 июня у 13-летнего подростка из Подмосковья девайс взорвался во рту. Осколки порвали ребёнку губу, нос, повредили кисть правой руки и грудную клетку.
Ну а 14 июля сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудников фирмы, поставлявшей в Россию HQD со смертельно опасным содержанием никотина в оптовых количествах.
На складах и офисах компании в Москве прошли обыски. Нашли больше 600 миллионов рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ — оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Сейчас же проверяющие органы чаще стали рекомендовать владельцам табачных магазинов полностью убрать из продажи потенциально опасные дуделки. В рядах оптовиков царят меланхолические настроения и всё активнее поговаривают о том, что тотальный запрет на продажу HQD могут ввести уже на следующей неделе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот если завтра кто-то обопьётся водой и помрёт (такая возможность реально существует), воду тоже запретят?
Нам, господа, страшно не повезло. Мы живём в эпоху тупых и бездарных руководителей и законодателей. У них лишь хорошо развит бурундуковый инстинкт - тащить к себе в нору всё, до чего лапы смогут дотянуться.
Они не знают истории, не слушают умных и от этого даже не догадываются, что никогда, ни один запрет не запретил запрещаемого. Пардон за тавтологию. Всегда запреты приводили лишь к тому, что предмет запрета уходил в криминал, становясь дороже и тем увеличивая доходы бандюков, плюс терял своё качество. Так будет и теперь.
Вместо того чтобы усилить пропаганду и контроль над продавцами, высокопоставленные дебилы помогают бандюкам развивать свой бизнес. Пр-р-релес-стно.
Ничего особо "кайфового", что позволяло бы торговать вейпами на черном рынке в нем нет.
Больше даже дань моде. Ради этого заморачиваться с запрещённым товаром массы на будут.
Другое дело, что из этого вреднее...