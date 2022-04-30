Британские Виргинские острова – это не только ценный оффшор, но и 3-4 тонны легко веселящего порошка

Британские Виргинские острова должны приостановить свою конституцию, распустить правительство и вернуться к прямому управлению из Лондона, - заявили власти Великобритании после оглушительно громкого скандала. Рекомендация была сделана в ходе расследования, проведенного представителем королевы на острове губернатором Джоном Рэнкином для расследования "коррупции, злоупотребления служебным положением и другой серьезной нечестности" в управлении территорией.

Самоуправляющийся Карибский архипелаг является родиной для 35 000 человек и является заморской территорией Соединенного Королевства, которая контролирует его оборону и внешнюю политику. Это одно из ведущих оффшорных налоговых убежищ в мире.

Господин Фахи, довольно популярный в регионе политический деятель, занял пост премьер-министра БВО в 2019 году, а в конце 2020 года пошли слухи о том, будто власти БВО незаконно присвоили себе средства, направленные Великобританией в качестве помощи для ликвидации последствий нескольких ураганов, обрушившихся на эти острова. В январе британские власти начали независимое расследование этих подозрений, на что господин Фахи тогда заявил, что на БВО коррупции нет и что тот, кто утверждает обратное, просто пытается подорвать репутацию страны и вообще является «безответственным человеком».

Премьер Британских Виргинских островов Эндрю Фахи должен появиться в зале суда Майами как обвиняемый в отмывании денег и сговоре с целью импорта кокаина.

Он был задержан в аэропорту Майами, как прибывший туда для деловой встречи. Господин Фахи думал, что встречается с членами мексиканского наркокартеля Синалоа, которым якобы обещал помочь провезти через свою страну в США несколько тонн кокаина. Однако обещанные ему за эту помощь $700 тыс. наличными принесли на эту встречу не контрабандисты, а переодетые сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, которые его и задержали.

Встреча между премьер-министром Британских Виргинских Островов Эндрю Фахи и якобы представителями мексиканского наркокартеля Синалоа состоялась в аэропорту Майами—Опа-Лока (штат Флорида) 28 апреля. Премьер-министр прибыл туда вместе с директором управления портов БВО Олеанвин Мейнард для получения $700 тыс. за «оказание протекции» в контрабанде партии кокаина из Колумбии в США через территорию БВО. Их встретили и предложили пройти в один из стоящих в аэропорту частных самолетов, где, согласно предварительным договоренностям, им должны были передать сумки с оговоренной суммой наличными. Сумки в самолете действительно были, деньги в них тоже были. Но на выходе из самолета господин Фахи и его спутница были арестованы по обвинению в сговоре с целью ввоза в США партии наркотиков и в отмывании денег. Чуть позже был задержан и сын госпожи Мейнард — Кадим, по аналогичным обвинениям.

Осенью 2021 года свое расследование в отношении господина Фахи запустило американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) Министерства юстиции США. Как сообщает CNN со ссылкой на судебные документы, агенты ведомства под прикрытием вышли на некую группу лиц с «деловыми связями» в Южной Флориде и на Ближнем Востоке. В ходе этих встреч агенты DEA, выдавая себя за членов наркокартеля Синалоа, обратились к этим лицам с просьбой оказать содействие в поиске удобного места для хранения кокаина, который будет доставлен по морю из Колумбии, а потом будет переброшен в США. Для этого груза — речь шла о партии 3 тыс. кг наркотика — предполагалось найти временное хранилище в порту острова Тортола, крупнейшего из группы островов БВО.

Агенты под прикрытием встречались с госпожой Мейнард и ее сыном, обсуждали условия и детали сделки, суммы, которые будут заплачены за протекцию. Премьер-министру, госпоже Мейнард и ее сыну были обещаны 12% от суммы продажи партии кокаина, а продать его намеревались за $7,8 млн. При этом, как утверждается в судебных документах, господин Фахи затребовал $500 тыс. вперед, а еще $83 тыс. плюс к этой сумме, так как у него был долг такого размера перед кем-то. По условиям сделки премьер-министр должен был помочь провезти через БВО сначала пробную партию кокаина весом 3 тыс. кг. А в случае успеха за пробной партией должны были последовать еще две или три такого же объема в течение четырех месяцев. При этом сын госпожи Мейнард выторговал себе отдельные условия: ему лично должны были передавать по 60 кг кокаина в неделю для эксклюзивных продаж.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что была «потрясена столь серьезными обвинениями» в адрес премьер-министра БВО.

КМП:

По публикациям "Коммерсант" и "Дэйли мейл"