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Британские Виргинские острова – это не только ценный оффшор, но и 3-4 тонны легко веселящего порошка

Британские Виргинские острова – это не только ценный оффшор, но и 3-4 тонны легко веселящего порошка

Автор:
30 апреля 2022 10:30
Метки: Правo   закон   мораль   общество   
512
1
Премьер-министр Фахи: «…на БВО коррупции нет и тот, кто утверждает обратное, просто пытается подорвать репутацию страны и вообще является безответственным человеком»

Источник:

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7  комментариев
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сеньор Леонсио 3 часа назад
Господин Фахи думал, что встречается с членами мексиканского наркокартеля Синалоа, которым якобы обещал помочь провезти через свою страну в США несколько тонн кокаина. Однако обещанные ему за эту помощь $700 тыс. наличными принесли на эту встречу не контрабандисты, а переодетые сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, которые его и задержали.(ц)
Обыкновенные бандитские разборки,выясняют кто БВО танцевать будет.
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Bill Час назад
Последних трех абзацев нет на DailyMail. Да и странно это - намеревелись продать 3 тонны кокаина за $7,8. Где сейчас такие расценки?
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