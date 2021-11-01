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Виталий Третьяков. В гробу они нас видали

Виталий Третьяков. В гробу они нас видали (1 фото)

Автор:
01 ноября 2021 17:20
Метки: закон   маразм   справедливость   
1266
1
Почему звёздный эпатаж становится агрессивным

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Метки: закон   маразм   справедливость   
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3k
PLT LDR 3 часа назад
Если мы претендуем на звание "Демократия Мира" со свободой слова и прочим прочим прочим, то данная хрень попадает под определение "свобода слова"... Все так ратуют за "оскорбление чувств верующих", а у самих рожи в экран не влезают... Их дети живут-учатся за бугром... те кто дибилы и не смогли поступить на папиковых геликах рассекают без прав по встречке...
Вы, бл.яд.ь, либо крестик снимите, либо трусы оденьте.
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961
Ольга Час назад
Полностью согласна. Давно пора перестать путать понятия вседозволенности и свободы.
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Зеркальные мысли. И без резких радикальных мер уже никак! К сожалению, в системной морали вопрос воспитания пока не в приоритете, да и созревшее поколение домашних воспитателей уже без оного? Ценности нынче иные. Вот такой пессимизм.

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1k
-(0)_(0)- Час назад
Я непойму что все так возбудились? Именно Боженька сделал эту девицу такой какая она есть, с классными сиськами и задницей, и с дефектом ума, именно он(по версии верующих) вывел ее на площадь и заставил вывалить сиськи наружу...Ибо как говорят святые отцы, ничего не происходит в мире без воли божьей!!!! Так почему СК божью волю осуждает?
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42k
Элек Мек 2 часа назад
Эту будут привлекать?
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10k
Олегbl4 2 часа назад
А вот вопрос: если бы был другой ракурс, т.е. фото делалось от храма, то чувства были бы оскорблены?
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15k
Maks Es 3 часа назад
Засунь себе свои моральные устои в портмоне.
Россия - светское государство. Оскорбился в публичном месте, это твои проблемы, если деяние против тебя лично не направлено.

Храм - это другое дело, культовое сооружение. Внутри можно оскорбить людей, они туда молиться пришли

А заплеванный асфальт на улице - это не культовое место, а общее. Понятно вам, мракобесы?
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23k
Юрьевич 3 часа назад
Лечить их нужно... Для начала в Кащенко отправить на полгодика на обследование и профилактику.
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3k
Дмитрий 3 часа назад
У меня по чему то в таких случаях двойственное чуЙство! При чём я всецело против подобных выкидов, но! Мне кажется мера наказания должна быть какая то позорная. Лишения свободы здесь конечно чрезмерное наказания, а вот(именно для таких случаев) я бы вернул наказание розгами! Прилюдное! Думаю, что приличная часть населения была бы со мной согласна. Посветил жопой на фоне святых для населения твой страны мест, разложили на лавочке, заголили пятую точку и .....присыпали. После спросили: "Ну как? Ещё?"
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20k
Ego sum qui sum 3 часа назад
все проще, прославиться стало легче, не имея никаких талантов за счет интернета и смартфонов, а дебилов всегда хватало
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1k
Khamul 3 часа назад
Угу. Скрепы в массы. У нас светское государство, где церковь от государства теоретически отделена.
С какой стати человек должен вообще обращать внимание на церкви, мечети, синагоги и иные предметы культа?
Знаете, как должно выглядеть церковное наказание за такое? очень просто - епитимья, отлучение от церкви, анафема.
Православные (мусульмане/иудеи/буддисты/родноверы нужное подчеркнуть) могут НЕ смотреть на инстаграммы тех, кому им не нравится, могут НЕ общаться, порицать и все вот это). А вот тюремные сроки - это уже мракобесие и средневековье
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