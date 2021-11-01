Виталий Третьяков. В гробу они нас видали

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Желание хайпануть может привести и на скамью подсудимых. Блогер Лола Банни, оголившая грудь на фоне храма Василия Блаженного, стала фигуранткой уголовного дела по ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).//www.youtube.com/Многие не могут простить Ксении Собчак, что она уехала с места смертельной аварии в Сочи. Но «кровавая барыня», не отягчённая лишним состраданием к жертвам автокатастрофы, уже шокирует публику очередной выходкой во время записи нового шоу — страстным поцелуем с другой звездой соцсетей — Настей Ивлеевой.Между тем СК завёл дело на блогера Лолиту Богданову (Лолу Банни), оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного. Этот храм вообще притягивает к себе подобных персонажей. Недавно на его же фоне устроили скандальную фотосессию блогер из Таджикистана Руслан Бобиев с блогершей Настей Чистовой, одетой в полицейскую форму. Решив собрать побольше лайков, они сымитировали на Красной площади оральный секс и стали на днях фигурантами уголовного дела об оскорблении чувств верующих.А тем временем в Китае начинается борьба с хайпом (скандальной саморекламой) и гламуром — для начала на ТВ. Там запретили показывать женоподобных артистов мужского пола. ТВ обязали установить «правильный» стандарт красоты, стать менее развлекательным и делать упор на традиционную китайскую культуру. Также телеканалам велено не платить артистам слишком много, а детям звёзд больше не разрешается участвовать в шоу. Может, России стоит присмотреться к этому опыту?Журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталий Третьяков:— Начну с китайского запрета детям звёзд участвовать в телешоу. Считаю, что это настоящая забота об этих детях. Ибо вытаскивать на публику своих чад чуть ли не с момента их рождения — это значит с большой вероятностью испортить им жизнь. Почти наверняка такие дети, растущие на глазах у миллионов зевак (притом что ещё неизвестно, какими реальными талантами они обладают, смогут ли потом сделать самостоятельную карьеру), станут несчастными, когда повзрослеют. Примеров тому множество. Те же самые звёзды потом вылезают в ток-шоу и рассказывают о своих отпрысках, которые стали наркоманами, алкоголиками, артистами-неудачниками. А всё потому, что сызмальства привыкли к публичности и к тому, что «все им должны». Посмотрите ток-шоу на нашем ТВ — счастливых детей звёздных родителей вы там практически не увидите. Большинство — это как раз дети со сломанными судьбами.Шуты-провокаторы.Теперь о проблеме хайпа в целом. И в прежние времена были шуты, есть они и сегодня. Но это не те шуты, которые могли сказать правду в лицо королю. Нет, нынешние шуты другого рода, их мало интересует какая-либо правда. Их задача — эпатировать, развлекать публику. И чем пошлее, чем грубее и чем похабнее их выходки — тем лучше. Повторюсь, такие люди существовали во все времена, но они никогда не имели такой гигантской трибуны, как сегодня, в эпоху телевидения и социальных сетей. Ведь устраивать провокации в интернете можно практически безнаказанно. Кто сегодня соберёт больше зрителей — умный человек, спокойным голосом читающий лекцию о чём-то серьёзном и важном, или непотребно выглядящий ютуб-блогер, выкидывающий похабные трюки на своём канале? Очевидно, первый проиграет. Аудитория будет больше у второго, заплатят больше второму. Притом что первый несёт обществу пользу, а второй способствует развитию в нём пороков.Современное шутовство легко монетизируется с помощью тех же соцсетей и ТВ. Шутов приглашают вести закрытые корпоративы, они участвуют в съёмках рекламы, за что тоже получают миллионы. Реклама и сама с радостью идёт к ним в блоги, потому что их смотрит огромная аудитория. Амплуа шута-провокатора стало очень доходным.Человек, который на похабстве и хулиганстве зарабатывает гигантские деньги, не боится даже заплатить штраф за какое-то нарушение. Для него это сущие копейки. Более того, новость о том, что «звезда оштрафована на такую-то сумму», сама по себе повышает популярность этого персонажа и его капитализацию. Как говорится, всё хорошо, кроме некролога. Впрочем, эти люди и смерть умудряются превратить в шоу — ложатся в гроб, катаются по улицам города на катафалке, как та же Собчак. Или эксплуатируют интерес молодёжи к другим важнейшим темам — любовь, секс... И всё чаще провокации устраиваются в той сфере, которая общество, пожалуй, более всего раздражает. Это всё, что связано с ЛГБТ-сообществом и его «ценностями».Создалась такая система, что чем больше ты провоцируешь, чем больше глумишься над святым, тем больше ты зарабатываешь. А чем больше зарабатываешь — тем больше у тебя возможностей избежать наказания за свои действия. Ведь в случае чего тебя будут защищать самые дорогие адвокаты.А ещё у похабников есть несколько защитных уловок, которыми они пользуются. Первая — «свобода слова», которая объявляется ими абсолютной ценностью. Попробуй тронь такого — тут же обвинят в «преследовании свободомыслия». Второй их заслон — известность: «Меня любят миллионы молодых людей, как вы смеете меня обижать — ведь все эти люди завтра выйдут на улицы». Они и сами проникаются сознанием собственной значимости. Как же: какого-нибудь выдающегося учёного знает в лучшем случае миллион студентов соответствующих факультетов. А этого шута горохового знают десятки миллионов — следят за своим кумиром в его соцсетях, лайкают и т. д. Хотя из утекающих порой в те же сети записей их приватных разговоров мы знаем, как на самом деле они относятся к своим поклонникам. И слово «быдло» там далеко не самое уничижительное.Без табу никак.Человеческая цивилизация выживала и развивалась только благодаря сохранению моральных устоев, традиционных этических норм. Это константа, которая позволяет обществу существовать. И сегодня общество, похоже, находится в тупике. Оно не знает, что делать — не с популярностью этих людей, а с тем, какие идеи они несут в общество, к чему приучают свою публику. Ведь, например, если звезда публично ругается матом, то, естественно, к этому будут стремиться и миллионы молодых людей. Они решат, что им это тоже позволено.То, что сейчас называют модным словом «стёб», — на самом деле глумление. А то и похуже — оплёвывание и осмеяние святынь. А ведь есть вещи, которые трогать нельзя — ни грязными руками, ни смеющимся ртом. Например, родители — хорошие они или плохие, глумиться над ними нельзя. Как и над Родиной, как и над символами веры. Я сам неверующий человек, но прекрасно понимаю, какое возмущение у верующих вызывает осмеяние их веры. Мы знаем, что некоторые из них готовы даже убивать и умирать, чтобы отомстить за такое оскорбление. Вспомним расправу над редакцией «Шарли эбдо», напечатавшей карикатуры на пророка. Зачем же провоцировать такую реакцию?Глумление привлекает, завораживает. Глумящийся над святыней неудачник выглядит в своих собственных глазах смельчаком. Какой-нибудь подросток, например, взял и загасил Вечный огонь, а потом выложил это в сеть. А кого он при этом копирует? Тех самых «звёздных» похабников и шутов.Определённые табу нужны, чтобы свобода не разорвала, не уничтожила общество изнутри. Рассуждения о свободе в устах наших скандальных звёзд — не более чем демагогия. По натуре они лицемеры и циники. Они прекрасно всё понимают, но деньги и слава для них важнее нравственности и морали.Как с этим бороться? Думаю, что одними запретами эффекта не добиться. Главный рецепт — воспитание и образование. В этой сфере нужно возвращаться к классической системе, где будут сочетаться и запреты, и поощрения. Отказаться от каких-то новаций, вошедших в моду в 1990-е. Это могло бы стать темой для серьёзной общественной дискуссии, и пока ещё не поздно её начать.