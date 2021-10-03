Сотрудники угрозыска установили убийцу трех студенток в Гае

Полиция распространила фото предполагаемого убийцы и обратилась к общественности с просьбой помочь установить его местонахождение. «В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146 и 02», — говорится в сообщении пресс-службы областного МВД.



Утром 30 сентября в Гае обнаружили тела трех студенток медицинского колледжа. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру.



Двух девушек нашли убитыми после тушения пожара в квартире, тело третьей — во дворе дома, в 70 метрах от подъезда. Орудием убийства был кухонный нож.



Губернатор Оренбуржья Денис Паслер накануне объявил о награде в размере миллион рублей за информацию об убийце.

Лазарев А.В.

пресс-служба МВД Оренбургской области.





Напомню про эту трагедию...

Утром 30 сентября в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела трех студенток медицинского колледжа. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру.

Двух девушек нашли убитыми после тушения пожара в квартире, тело третьей — во дворе дома, в 70 метрах от подъезда.

Оружие убийства — кухонный нож — лежало в комнате рядом с телами.