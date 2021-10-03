FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 1082 поста • 45 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Фото > Сообщество Калейдоскоп 
Сотрудники угрозыска установили убийцу трех студенток в Гае

Сотрудники угрозыска установили убийцу трех студенток в Гае (1 фото)

Автор:
03 октября 2021 13:29
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: криминал   люди   полиция   розыск   
995
1
Дай бог чтобы не ошиблись.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: криминал   люди   полиция   розыск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
12k
Вася 2 часа назад
а ведь могут и просто из психушки пациента достать и представить, типа нашли, а если убийца вообще из этих, которые у руля, то вообще дело труба.. хотя, если возьмут на высший уровень, то днк и тд. и найдут хоть из под земли. другое дело, что решат верха, скажут найти - найдут, скажут нахер не возитесь - козла отпущения нарисуют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
844
Антон Штопаный Полчаса назад
Александр Лазарев полгода назад освободился из колонии, в которой отбывал срок за убийство владельца бара, где регулярно нарушал режим.

Подозреваемого в убийстве студенток медицинского колледжа в городе Гая Оренбургской области Александра Лазарева правоохранители вычислили по ДНК. Убегая после, предположительно, совершенной им жестокой расправы дважды судимый рецидивист сбросил с себя окровавленную одежду возле водонапорной башни в полукилометре от места трагедии.

После последнего преступления Лазарев освободился в начале июля 2021 года. Известно, что он отбывал наказание за убийство владельца бара «Апельсин» в соседнем городе Орск в декабре 2012 года. Как сообщает сайт KP.RU, изучивший материалы дела, тогда еще 21-летним юношей он освободился по УДО и тут же вляпался в новое преступление. За два года до этого он был признан виновным в разбое.

В тот злополучный вечер он напился и поссорился с владельцем заведения, схватился за нож и ударил оппонента в шею. Медики не смогли спасти потерпевшего. Суд не увидел в его действиях признаков самообороны и состояния аффекта. Экспертиза показала, что он осознавал свои действия в тот момент. При этом Лазарев написал явку с повинной и сознался в убийстве. Решением суда ему было назначено 9,5 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы.

Отбывая наказание в исправительной колонии № 3 в родной для него Оренбургской области он с апреля 2013-го по декабрь 2017-го был наказан 11 раз за нарушения режима. Дважды отказывался от работы, а пять раз был пойман на хранении запрещенных предметов.

Потом, правда, узник одумался и во второй половине срока показывал себя как примерный заключенный. Закончил училище по специальности швея и мастер столярного дела, а также получил 23 поощрения от администрации ИК. Но освободиться по УДО у него не вышло, хотя он несколько раз подавал запрос.

Будучи в колонии он смог наладить и личную жизнь. По переписке он познакомился с девушкой из города Гай, где и произошло убийство студенток. После свадьбы у них родилась дочь.

По информации 5-tv.ru, некоторое время назад он переехал на Молодежную улицу в один из домов с женщиной и ребенком. Возможно, это и была его супруга и наследница.

Свои версии возможного его участия в тройном убийстве привели экстрасенсы, которых подключили к расследованию.

«Он называл себя Алекс. Был знаком с одной из студенток, встречал ее после учебы», написала в паблике «Эзотерика» Ольга Шатова.

Экстрасенсы полагают, что Лазарев испытывал некие чувства к одной из погибших девушек. В ходе обыска в квартире были найдены окурки и пустые бутылки от алкоголя, на что была озвучена мысль возможно, объект его вожделений отказала ему и он в состоянии алкогольного опьянения вдруг схватился за нож.

Однако это не очень вяжется с еще одной версией. Как сообщал ранее 5-tv.ru, есть предположение, что в момент убийства девушки были под воздействием снотворного, поэтому никто из соседей не услышал криков во время расправы.

На поиски опасного преступника брошены основные силы местных правоохранителей. По региону распространены ориентировки.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, губернатор Оренбургской области объявил награду в миллион рублей из местного бюджета за любую информацию об убийце девушек.

Трагедия в городе Гая произошла три дня назад поздней ночью. Приехавшие на сообщение о пожаре спасатели обнаружили в обгоревшей квартире на Молодежной улице тела двух девушек. Через некоторое время во дворе было найдено тело третьей со множественными ножевыми ранения. По предварительной версии, убийца поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления, но ему это не удалось.

Жертвами преступника стали студентки медицинского колледжа, которым было от 17 до 19 лет. Известно, что две из них приехали на учебу из Башкирии, так как здесь были бюджетные места. В будущем все трое планировали поступать в медицинский институт.

Девушки проживали в квартире на первом этаже, которую снимали на период учебы.

Первым под подозрение следователей попал молодой человек одной из погибших, но оказалось, что у него было алиби и в ту злополучную ночь он находился в Уфе.

Накануне родители забрали тела погибших, чтобы похоронить их на родине. Все это время их сопровождают профессиональные психологи, работавшие с родственниками жертв авиакатастрофы, которая произошла в регионе несколько лет назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
844
Антон Штопаный 36 минут назад
Миллион в студию. На фото Александр Лазарев
https://vk.com/id215815541
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
parallax Час назад
Низко посаженые уши, признак дегенеративности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Logo66 2 часа назад
Мне кажется, это Левин из "Интернов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ых 2 часа назад
Установить убийцу может только суд. Поэтому да - дай бог, чтобы не ошиблись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне Усы, лапы и хвост: россиянин предъявил полиции содержание трусов, вместо документов Усы, лапы и хвост: россиянин предъявил полиции содержание трусов, вместо документов Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал
Кaleidoscope
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

214364



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Задержанный таджикский пранкер попросил депортации
2
279
Задержанный таджикский пранкер попросил депортации
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
4
134
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
Набирающие популярность в сообществах
Возвращаясь к "Игре"
0
31
Возвращаясь к "Игре"
10 книг о здоровье, которые интересно читать
0
4
10 книг о здоровье, которые интересно читать
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#фотографии#Разное#сарказм#книга#актер#комментарии#война
#история#факты#подборка#чтение#картинки#прикольные#страна#еда#смешные#интересное
#интересно#люди#Россия#что почитать#новости#полиция#ynews#кино#на различный вкус#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться