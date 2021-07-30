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Только довези!

Только довези! (1 фото)

Автор:
30 июля 2021 22:59
Метки: больница   доброта   медики   
251
1
Лeжaлa в больницe. Огpомнaя тeppитоpия, кyчa отдeлeний. Peaнимaция пpодвинyтaя, ecть cкоpопомощныe.
Лeжaлa в бокce поcлe тяжёлой опepaции, однa. Общaлacь только c мeдcёcтpaми и вpaчaми. И вот cecтpичкa пpишлa дeлaть мнe yкол. Нa yлицe кpякaeт cкоpaя, знaчит, кого-то вeзyт. И онa кaк мaнтpy повтоpяeт: "Только довeзи, только ycпeй". Пpичeм это дeлaлa нe однa мeдcecтpa, a вce в отдeлeнии.

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Метки: больница   доброта   медики   
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9  комментариев
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12k
Алан 2 часа назад
Весь медперсонал-герои! ИМХО.
У жены случился отёк Квинке, так скорая приехала за 15 минут. Эти 15 минут продержались на антигистоминных и " не нервничай,смотри мне в глаза и дыши"
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45
aeternus-polyphagus 17 минут назад
Каюсь. Вызывал себе скорую. Умудрился подхватить грипп очень сильный. Температура под 40, полощет каждые 5 минут, пытался 3 раза выпить жаропонижающее, через 5 минут оно выходило откуда вошло. Хреново было настолько, что я даже пить не мог. Еле вызвал. Приехала женщина лет 40. Посмотрела на меня зелененького, который во время осмотра три раза успел проблеваться. Поставила литичку, объяснила, что как. И сказала, как подействует, иди в прохладный душ, а то опять так же будет. Спасибо ей огромное! Я считаю она меня спасла... У меня уже глюки и бред пошел...
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18k
иванов дмитрий Час назад
Что только ради лайков не придумают.
Скорая помогала мне не раз. Но по мойму всем известно , что при подьезде к больнице скорая выключает сирену.
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4k
tamin Час назад
Врачам хочется сказать одно. Спасибо.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Красивая история,только некогда медсёстрам мантры читать,да и не слышат они звуки скорой ибо подъезжая к больнице звуковые сигналы за долго выключаются .
А вот водителю,что по городу,по пробкам,да со всякими хамами на дороге - без аварии домчал = можно памятник при жизни ставить.
Не забывайте этих тружеников дороги !!!
==
Для минусаторов - я не против и не зол на врачей. Меня и самого по ранению два раза с того света доставали.
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13k
Татьяна Юсова Час назад
Не поняла, а кто минусует? Что-то мне подсказывает, что не граждане России.
Хохлы, вы что ли? От зависти к нашей медицине на говно исходите?
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82
Zlaja ptica MihailoSerbiya Час назад
Ой, Миша, зря ты научился по русски писать и что у тебя за тяга к гомосекам?


А юсовой - это не про медицину пост. Анна обычный пропагандобот. Сначала вброс про ковид, затем слезливая история из серии "плакала вся маршрутка" чтобы плюсиков заработать

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2
Михалыч 2 часа назад
Спасибо скорой Тулы, спасибо девчонки, вы меня довезли, вы успели!
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