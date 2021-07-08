30 доказательств того, что больничная еда плоха в любой части света

В больницах плохо кормят, это факт. Это касается госпиталей в самых разных странах мира. В доказательство те, кому не повезло оказаться на больничной койке, делятся в соцсетях фотографиями больничной еды, которые говорят сами за себя.

0

"Моей жене это подали сегодня на обедв госпитале. Мы живем в городе Феникс" 0 Источник:

×

"Это завтрак в венгерской больнице" 0 Источник:

"Ужин в госпитале в штате Джорджия" 0 Источник:

"Ну, как вам? По-моему, похоже на помои" 0 Источник:

Завтрак в госпитале Беверли Хиллз: нездоровый минимализм 0 Источник:

"Я из Австрии. Не представляю, из чего сделан мой больничный завтрак" 0 Источник:

"Больничный обед вИталии. Боже, что это такое?" 0 Источник:

"Повара нашей больницы любят вегетарианскую кухню. Я в Германии" 0 Источник:

Обед в роддоме в Ирландии 0 Источник:

Госпитальный ужин в Англии тоже аппетитным не назовешь 0 Источник:

"Я в США. Сегодня в госпитале нам подали ЭТО как "лазанью" 0 Источник:

Это обед со стейком в родоме. США 0 Источник:

Вегетарианский бургер из канадского госпиталя 0 Источник:

Завтрак в больнице в Румынии 0 Источник:

Больничный завтрак в Литве 0 Источник:

"Я лежу в госпитале с менингитом, лежать еще долго. Посочувствуйте мне. Штат Висконсин" 0 Источник:

"Мой завтрак в госпитале в Чикаго. Объем зеленого гарнира впечатляет" 0 Источник:

"Мой друг - вегетарианец. Вот что подали ему в госпитале в Милуоки" 0 Источник:

Тосты из госпиталя в Арканзасе 0 Источник:

Это не Чужой, а омлет с сыром! 0 Источник:

Курица терияки. А где же, простите, курица? Те два странных клочка в углу тарелки? 0 Источник:

"Госпиталь в Польше. Это похоже на рвоту" 0 Источник:

Обед в госпитале в Германии 0 Источник:

"Сегодня на завтрак картошка" 0 Источник:

"За три недели питания в госпиталея похудел на 10 кило. Интересно, почему?" 0 Источник:

Еще один госпитальный обед в США. Приятного аппетита! 0 Источник:

"Больница во Франции. Я не совсем поняла, что это - картошка и, кажется, вареная капуста?" 0 Источник:

Диетический обед в госпитале 0 Источник:

"Кафетерий американской больницы.Здесь подают единственное горячее, и оно перед вами" 0 Источник: