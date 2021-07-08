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30 доказательств того, что больничная еда плоха в любой части света

30 доказательств того, что больничная еда плоха в любой части света (31 фото)

Автор:
08 июля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: больница   больничная еда   больные   диета   еда   невкусно   тут вам не ресторан   факты   
1835
31
В больницах плохо кормят, это факт. Это касается госпиталей в самых разных странах мира. В доказательство те, кому не повезло оказаться на больничной койке, делятся в соцсетях фотографиями больничной еды, которые говорят сами за себя.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: больница   больничная еда   больные   диета   еда   невкусно   тут вам не ресторан   факты   
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35  комментариев
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55k
pynh Час назад
"За три недели питания в госпиталея похудел на 10 кило. Интересно, почему? "

Потому что жиробас стал правильно питаться?
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114
Fisher1979 5 минут назад
Лежал несколько месяцев в больнице Визбаден(Германия), похудел но не из-за плохих блюд а из-за правельного питания, всё было очень вкусно.
А на тех картинках я бы сказал блюда из тюрем.
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55k
pynh 5 минут назад
Ссылка rutube.ru
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4k
Борис Карабанов 17 минут назад
Мы незаметно привыкаем обжираться, пересаливать пищу, употреблять пищу по собственному разумению без ограничений, искусственно повышать аппетит острыми приправами, алкоголем и газированными напитками и когда вдруг вынуждены питаться калорийно и алиментарно взвешенно, то нам это кажется невкусным и недостаточным. Лёжа в "красной" я запретил приносить пищу из дома. После выписки чувствовал себя человеком, а потом опять сорвался в животный мир.
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5k
Дмитрий Горчилин 20 минут назад
По личному опыту, в больнице ни до кулинарных изысков. Когда человеку реально плохо- там мысли о пожрать на последнем месте, часто организм еду просто не принимает. В такой ситуации какую-то жидкую кашку-пюрешку нормально, остальное лишнее.
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3k
Бакар 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Недавно полежал в ковидальне в красной зоне - полноценный сервис как в гостинице 3*. А кормят на убой. А если взять с собой соль и перец, то очень даже вкусно. А всякие там вода/чай/печеньки - круглосуточно без ограничений.
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1k
Сергей 41 минуту назад
Ну не знаю. Может быть лёжа в больнице, я становлюсь не слишком разборчив, но попав в больницу дважды (Боткина и Вредена), в обоих случаях кормили вполне сносно...
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350
Andiks 47 минут назад
Вся еда прекрасна.
Если она есть. Не гневите Бога.
Желаю никому никогда не узнать, что такое голод.
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2k
Ям 48 минут назад
Шурмян идиота кусок постоянно пыжится чтоб рассказать что он в бэлгии живёт. Вышел замуж за негра и радуется, ушлёпок кастрюлеголовый. В больнице лежал после того как ёршиком говняным подавился на работе или очко зашивал своё после бурной ночи с ченожопым мужем
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22k
Батончик с маком 54 минуты назад
Надо быть ё.бнутым долбозвоном чтоб фоткать жратву в больнице.
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133
Лёха Батончик с маком Полчаса назад
Дуры инстаграмные постоянно свои корыта с силосом фотают в разных тошниловках. Потом наедают жира и фотают жопы. Далее они лосиные губы себе пришивают и тд. Короче деградация начинается с фоток еды
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20k
Евгений 54 минуты назад
Санкт-Петербург НИИ Джанелидзе
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31k
Aleksandr 57 минут назад
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4k
VL 58 минут назад
апрель 2021. госпиталь. чуть соли добавить и зачёт!
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592
Rozario Час назад
лежал пару раз в больничке в эстонии - жрачка класс, сьедал всё на ура.
Единственное что напрягало - это больничный запах вокруг.
при возможности брал тарелку и выходил во двор на лавочку.
качество еды на 5+ !
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990
Dwarf61 Час назад
Лежал на химиотерапии, так на обед и ужин была вареные капуста и картошка в разных вариациях. На обед больше капусты и меньше картошки, на ужин больше картошки. На следующий день на обед добавили чуть вареной морковки, потом вместо морковки добавили горошка, потом опять без ничего. И так 8 месяцев!
Но на завтрак давали разные каши, наедались кашами. А этот чудесный напиток!!! Мы так и не поняли что это: какой-то кофе-чайный какао немного разбавленный молоком... Пришли к выводу, что это ячменный напиток "колос", оставшийся на складах со времен СССР.
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55k
Андрей Час назад
Две недели после операции, неделю как дома. Больничная еда: главное - нет соли, а так съедобно. Кормили 5 раз в день: завтрак, в полдень стакан сока или свежий фрукт (яблоко, груша), обед, ужин, на ночь - стакан кефира или коробка йогурта. За неделю, что там был, меню не повторилось. Каши: рисовая, гречневая, кукурузная (!) - молочные, чай с молоком, напиток из шиповника, компоты из чего угодно (вот они-то и подкачали!). Супы протёртые и из овощей, мясное суфле, жареное и паровое.
С голоду не сдохнешь - но и не растолстеешь. Но не для этого там лежал.
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9k
MakDag Час назад
Больной должен быть голодным, чтоб не думал о болячках, а о том, где и как пожрать.
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108
Шурман MakDag Час назад
Я не могу сказать что меня плохо кормили но в промежутке между 14:00-17:00 я спускался в ресторан и покупал блюдо дня :)
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40k
Raush Час назад
Я не раз лежал в больнице в Германии и ничего плохого про питание сказать не могу. Все достаточно на уровне... Не ресторанные изыски, но вполне съедобно. Возможно от больницы зависит...
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517
alienator 2 часа назад
не знаю не знаю..выглядеть очень не очень
тем более от америки я ожидал большего ...я где то месяц назад лежал в больнице в израиле с неделю , нормальная еда .... да не ресторан и даже не кафе но поесть есть что просто не привередничить
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108
Шурман alienator 2 часа назад
Выше фотки поставил как кормят в Бельгии , это я еще все не фотографировал , как жена сказала ты офигел тебя там как ресторане кормят :)
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108
Шурман 2 часа назад
2 недели назад , Бельгия-Брюссель , в день кормят 4 раза и каждый раз разное меню .

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133
Лёха Татьяна Юсова 39 минут назад
Это один и тот же дурачок. У него шизофрения - постоянно сам с собой общается с разных акков. Видимо болезнь прогрессирует, раз его уже в дурдом закрыли.
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