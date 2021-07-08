30 доказательств того, что больничная еда плоха в любой части света

Автор:
08 июля 2021 08:30
В больницах плохо кормят, это факт. Это касается госпиталей в самых разных странах мира. В доказательство те, кому не повезло оказаться на больничной койке, делятся в соцсетях фотографиями больничной еды, которые говорят сами за себя.
"Моей жене это подали сегодня на обедв госпитале. Мы живем в городе Феникс"
"Это завтрак в венгерской больнице"
"Ужин в госпитале в штате Джорджия"
"Ну, как вам? По-моему, похоже на помои"
Завтрак в госпитале Беверли Хиллз: нездоровый минимализм
"Я из Австрии. Не представляю, из чего сделан мой больничный завтрак"
"Больничный обед вИталии. Боже, что это такое?"
"Повара нашей больницы любят вегетарианскую кухню. Я в Германии"
Обед в роддоме в Ирландии
Госпитальный ужин в Англии тоже аппетитным не назовешь
"Я в США. Сегодня в госпитале нам подали ЭТО как "лазанью"
Это обед со стейком в родоме. США
Вегетарианский бургер из канадского госпиталя
Завтрак в больнице в Румынии
Больничный завтрак в Литве
"Я лежу в госпитале с менингитом, лежать еще долго. Посочувствуйте мне. Штат Висконсин"
"Мой завтрак в госпитале в Чикаго. Объем зеленого гарнира впечатляет"
"Мой друг - вегетарианец. Вот что подали ему в госпитале в Милуоки"
Тосты из госпиталя в Арканзасе
Это не Чужой, а омлет с сыром!
Курица терияки. А где же, простите, курица? Те два странных клочка в углу тарелки?
"Госпиталь в Польше. Это похоже на рвоту"
Обед в госпитале в Германии
"Сегодня на завтрак картошка"
"За три недели питания в госпиталея похудел на 10 кило. Интересно, почему?"
Еще один госпитальный обед в США. Приятного аппетита!
"Больница во Франции. Я не совсем поняла, что это - картошка и, кажется, вареная капуста?"
Диетический обед в госпитале
"Кафетерий американской больницы.Здесь подают единственное горячее, и оно перед вами"
"Мой больничный вегетарианский ужин"
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— переведено специально для fishki.net
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Потому что жиробас стал правильно питаться?
А на тех картинках я бы сказал блюда из тюрем.
Если она есть. Не гневите Бога.
Желаю никому никогда не узнать, что такое голод.
Единственное что напрягало - это больничный запах вокруг.
при возможности брал тарелку и выходил во двор на лавочку.
качество еды на 5+ !
Но на завтрак давали разные каши, наедались кашами. А этот чудесный напиток!!! Мы так и не поняли что это: какой-то кофе-чайный какао немного разбавленный молоком... Пришли к выводу, что это ячменный напиток "колос", оставшийся на складах со времен СССР.
С голоду не сдохнешь - но и не растолстеешь. Но не для этого там лежал.