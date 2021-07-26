FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4633 поста • 770 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь

В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 17:02
Сообщество : Жить в России
Метки: СПб   детская площадка   доброта   инвалиды   инклюзия   яжемать   
1252
4
1
"Вы здесь гулять не будете", - заявила она сопровождавшим детей взрослым.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: СПб   детская площадка   доброта   инвалиды   инклюзия   яжемать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
rutt 46 минут назад
Что ответят нам органы на это? Хоть административку впаяют блондосине? Надо бы надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Matrosskin 3 минуты назад
Карма - дело такое. Вот на видео толстая истеричная ТПшка. Видимо - мозг заплывает жирком уже. Либо в предверии полноценного ожирения, либо надвигается сахарный диабет. Здоровья это не добавит. Так глядишь - через десяток лет инсульт, перекошенное хлебало и паралич конечности. И доченька посмотрит, скажет - "Ой мама, ты урод, не буду с тобой больше общаться" ( даже не потому что доченька такая, может и хороший человек получился бы, но вот плоды воспитания). Жиза. Не надо зарекаться ни от чего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
950
Денис Ануфриев 4 минуты назад
вот это она и есть инвалидка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
Z Z 5 минут назад
Можете закидать меня камнями, но я своим не дам играть рядом, с так называемыми детьми с " особенностями". Может быть это психологическая проблема, из детства, когда такой " особенный" у двоюродного брата во дворе убил кирпичом ребёнка по-младше... А может быть просто опыт - не давно в Москве " особенный" выкинул из окна сестру.
Но, в отличии от героини ролика - я бы просто увел своих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO 8 минут назад
"У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями"

Ну так выясни, для начала, а потом качай свои права.
А то с тем же успехом и ее можно с площадки турнуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Антон 14 минут назад
Быдло самка целлюлитная, похоже она там первый инвалид на голову!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чучело Мяучело 18 минут назад
Все ясно: еб@нут@я
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 24 минуты назад
А можно для начала увидеть начало конфликта и детей инвалидов?
Так,чтобы судить на фактах, а не на эмоциях и позиции одной из сторон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213
trancer001 Полчаса назад
Да походу эта особь сама с "особенностями"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
619
Hot tub is my love Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
997
zenon Полчаса назад
Дворяне распоясались! Видно, что столбовая на всю голову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ya Полчаса назад
Жаль что женщина слева оказалась спокойной, а не такой же "яжематерью", жаль что не дала по харе этой наглой твари. Интересно что площадка до самого горизонта пустА и могло бы на ней разместиться 1000 детей с такими матерями с учетом безопасного расстояния.
P.S. Вот откуда пошел миф что Петербург культурная столица. Со времен СССР был много раз, и скажу что там такая пьянь и рвань и бескультурье как и везде. Причем во времена СССР была немного культурнее. Культурные люди есть во всех городах и поселках, а общество культурнее в малых городах где цивилизация их не испортила. И хамла меньше чем в больших городах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193k
Игорь Полчаса назад
Вы знаете,я неоднократно убеждался в действенности закона кармы,или "маятника",как вам угодно. И на себе и на знакомых. Так вот,придет время,и ей прилетит ответка с процентами. И скорее всего,от её же ребёнка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Нанук Паналык Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Иван Ивановский Полчаса назад
Вот бы её в соц сети найти и забуллить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Полчаса назад
Редкостная тварь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
dima423 36 минут назад
ну это уже фашизм откровенный какой то... просто конченая мразь...не буду ей ничего желать плохого, думаю жизнь ее сама накажет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rider2 39 минут назад
Мерзкая снаружи и гнилая внутри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
Not Found! 42 минуты назад
СУКА! Добавить больше нечего!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Уникальный трофей, который может достаться самым хитроумным нашим читателям Уникальный трофей, который может достаться самым хитроумным нашим читателям 25-летняя девушка защищает отношения с парнем, который с детства прикован к инвалидному креслу 25-летняя девушка защищает отношения с парнем, который с детства прикован к инвалидному креслу "Яжемать" из Красноярска поставила ребенка на колени и заставила прилюдно извиняться перед сыном "Яжемать" из Красноярска поставила ребенка на колени и заставила прилюдно извиняться перед сыном До глубины души: 23 сильнейших фото, которые порвут ваше сердце До глубины души: 23 сильнейших фото, которые порвут ваше сердце Опустить руки невозможно... если у тебя их нет Опустить руки невозможно... если у тебя их нет Эти люди потеряли конечности, но не потеряли чувство юмора Эти люди потеряли конечности, но не потеряли чувство юмора
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

748448



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
0
128
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
Что находится внутри Пизанской башни и почему она не падает на самом деле
2
56
Что находится внутри Пизанской башни и почему она не падает на самом деле
﻿
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео)
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#кино#люди#прикольные#картинки#в мире#автомобили#смешные
#интересно#факты#фотографии#прикол#ynews#интересное#приколы#фильм#искусство#авто аварии
#Юмор#СССР#подборка#животные#шоу бизнес#дтп#спорт#аварии#истории#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться