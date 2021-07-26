В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь

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"Вы здесь гулять не будете", - заявила она сопровождавшим детей взрослым.
Запись инцидента, произошедшего в Красносельском районе Санкт-Петербурга, попала на видео и появилась в одном из пабликов ВК. В ролике можно заметить развязку конфликта. Возмущенная мадам выговаривает взрослым, чтобы те увели своих подопечных. Свое поведение она объясняет заботой о дочери, которая испугалась внешнего вида "особенных" детей. Вместо того, чтобы пояснить ребенку, что люди бывают разными, мамаша решает просто запретить инвалидам появляться на площадке. «Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас все свое должно быть», - возмущается дама.
Кстати, по уточненным данным СМИ, речь шла о воспитанниках «Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра». Сообщается, что работники этого центра составили заявление в полицию, в котором уточнили, что женщина оскорбляла несовершеннолетних и, кроме прочего, нарушила закон «О социальной защите инвалидов».
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Но, в отличии от героини ролика - я бы просто увел своих.
Ну так выясни, для начала, а потом качай свои права.
А то с тем же успехом и ее можно с площадки турнуть
Так,чтобы судить на фактах, а не на эмоциях и позиции одной из сторон.
P.S. Вот откуда пошел миф что Петербург культурная столица. Со времен СССР был много раз, и скажу что там такая пьянь и рвань и бескультурье как и везде. Причем во времена СССР была немного культурнее. Культурные люди есть во всех городах и поселках, а общество культурнее в малых городах где цивилизация их не испортила. И хамла меньше чем в больших городах.