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Я не тороплюсь и не гоняюсь за хайпом, изучил массу аргументации сторонников и противников, в том числе в первоисточниках.Так же я убрал многочисленные сомнительные аргументы и оставил самые простые и очевидные, а где мог — и вовсе официальные данные.И первый, самый прямой и важный вывод, которым я хочу поделиться — нас, друзья, хотят столкнуть лбами!Чтобы мы перессорились, передрались, раскололи наше общество на эмоционально накрученные враждующие части, каждая из которых, увы, будет нецелостна, однобока и потому сильнее повержена манипуляции с третьей стороны.Механизм этот совершенно недавно и разрушительно применялся на Украине, да и вообще принцип «разделяй и властвуй» известен с древности.Поэтому я прошу — как бы ни поворачивалась ситуация — не отказывайте вашим оппонентам в человеческом достоинстве, в праве иметь своё мнение и в возможности быть в чём-то правым!Совершенно неприемлемы такие ярлыки как «бараны», «масочники», равно как и «антиваксеры», «ковид-диссиденты», не говоря уже о традиционных «идиотах» с «дебилами». Эти ярлыки расчеловечивают оппонентов, мешают относиться к ним внимательно как к разумным и переживающим людям и резко усиливают напряжение, которое потом легко в «нужном» месте с помощью провокации превратить в насилие.Пусть Человек для нас будет выше всех противоречий и нестыковок, не поддавайтесь на провокации и сохраняйте ясность ума.Это не значит что надо всех любить — если вы считаете что какой-то человек натворил зла и его надо ненавидеть — ненавидьте именно этого человека и именно за это конкретное зло, но не обобщайте это на всех кто чем-то на него похож или говорит похожие вещи, будьте внимательны!Уходите от бессмысленных пререканий и особенно от троллинга (признака болезненной самооценки!). Если видите что конкретный человек упёрся, не слушает никакие аргументы и срывается в ругань или провокации, тем более если может быть опасен — то и не продолжайте спора именно с ним.Но и не отворачивайтесь вообще от всех кто думает иначе, общайтесь с другими людьми!Ведь если конкретный человек впал в одержимость и не способен думать — проблема в его больной личности, а не в его позиции!Объединяйтесь не против «той стороны», а против конкретных больных на голову людей в любых рядах, и в случае попыток насилия будьте готовы оказать отпор. Ищите думающих людей, кто внимательно выслушивает и отвечает по существу! Они есть так же во всех рядах.Собирайте таких людей, ищите их и держите связь, вы с ними — опора общества от сползания в междоусобицу.Вникайте, будьте внимательны к человеку. Кто отказывается выслушать оппонента, кто троллит, издевается, призывает к насилию, кто первый распускает руки — тот и враг нашего общества, осознанный или не осознанный.По самой вакцинации:К сожалению, единства по этому вопросу нет даже среди специалистов этой темы — инфекционистов, эпидемиологов и других медиков.И хотя с обеих сторон спора периодически заявляется «с нами все настоящие медики, а с ними пара продажных шкур», однако на деле это не так — с обеих сторон довольно много медиков разных специальностей и масштабов.Поэтому, если быть честным с собой, то положиться на авторитет врачей тут не получится, и надо разбираться своей головой.Я рассмотрел ситуацию с максимально понятного мне по профессии ракурса — со стороны социальной психологии. Такой взгляд может показаться неожиданным, может сложным, но надеюсь он обогатит ваше понимание.1. Кто является инициатором и главным «мотором» вакцинации? Это определённая группа чиновников высокого уровня (надеюсь, всем достаточно очевидно что вакцинация продвигается «сверху»).Что это за люди и что нам известно об их отношении к населению?После 90х, да и далее, более-менее видавшему наши реалии человеку не приходится сомневаться в том что большинству «властьпредержащих» в нашей стране на беды и страдания населения глубоко безразлично (это мягко говоря).Их действия не раз приводили к выводу, что к народу относятся просто как к ресурсу, вроде нефти или леса.Развал промышленности, разорение предприятий и целых отраслей производства, безразличие к масштабным нарушениям трудовых прав на предприятиях, огромные масштабы воровства леса и многого другого, постоянное предвыборное враньё, «оптимизации» здравоохранения и обрушение качества образования.Высокие награждения торговцев алкоголем, постоянное уменьшение бесплатных благ и перевод их в платные блага, постоянный рост цен и тарифов; ситуации типа «нефть дорожает — бензин дорожает, нефть дешевеет — бензин дорожает, нефть без изменений- бензин дорожает» и т.д. — прекрасно укладываются в это отношение.Как и повышение и без того превышавшего средний срок жизни пенсионного возраста, проведённое совсем недавно.А вот внезапная забота о здоровье граждан в виде навязчивого вакцинирования — никак не укладывается. Мне как психологу, который постоянно учитывает мотивацию (мотивация — мать любого действия!) — такая нестыковка поведения резко бросается в глаза; но чтобы её увидеть — необязательно быть психологом.Типичное «чиновничье» поведение многие видели в ситуациях когда надо чинить дорогу или трубы, или прижать работодателя за нарушение трудовых прав — месяцами, годами приходится задалбывать гражданскими обращениями чтобы даже самые прямые обязанности были выполнены.Те же маски продавали по взвинченным ценам — а прививку вдруг так настойчиво предлагают всё сразу и бесплатно?Они ничего не делают бесплатно! У них явно есть какая-то другая мотивация так поспешно и упорно продвигать вакцинацию. И они эту мотивацию от нас скрывают.А когда люди упорно скрывают мотивацию своих действий от других? Когда уверены, что другим она совсем не понравится.Вывод очень простой — активно продвигающие вакцинацию чиновники скрывают от нас что-то, связанное с вакцинацией, что нам не понравится.Есть такая гипотеза что «властьпредержащие» увидели, что на Западе их готовы сожрать, и поэтому спешно стали заботиться о своём народе — не из альтруизма, а для экономии своего ресурса.Но этот аргумент подчистую сносится самим же коронавирусом — вся официальная информация говорит что от коронавируса Россия не вымрет. Потому что у него низкая летальность, и при самых худших раскладах речь идёт о единицах процентов, причём наибольшую угрозу эта болезнь представляет пенсионерам, которые прибыли не приносят а наоборот — им надо выплачивать пенсии.Если бы «властьпредержащие» чиновники захотели поберечь народ, они давно и запросто могли бы заняться уносящими куда больше здоровья и жизней, чем коронавирус, болезнями, поднять цены на алкоголь и табак, взять под контроль многочисленные вредные добавки в пищу, запретить хотя бы огромный импорт пальмового маргарина, или заняться внедрением в школу здоровьесбрегающих технологий обучения В.Базарного (который давно и официально(!) доказал что существующая массовая школа буквально калечит детей, и давно показал как это можно просто и недорого изменить). Но нет — на это как было наплевать десятками лет, так и сейчас наплевать. Так что гипотеза о «сбережении ресурса» с треском проваливается, других адекватных мотиваций я не встретил, а к мотивациям я советую относиться серьёзно.2. Противоречивы и постановления разных групп чиновников: на скамейке в Москве сидеть нельзя, в рестораны по кодам, а в Турцию (где эпидемия, в том числе индийского штамма) летать можно, собираться огромной толпой на «Алые паруса» можно и так далее.Эти противоречия в стиле «добровольно, хотя обязательно» — гуляют по интернету целыми анекдотическими сборниками.Приходится признать таким образом, что единства по вопросу о вакцинации нет не только среди врачей, но и среди различных групп чиновников. И это очень важно — вакцинацию продвигает не государство, а отдельная группа чиновников.Характерна так же и позиция самих продвигателей вакцинации — разговоры о добровольности с одной стороны и при неприкрытом задействовании служебного положения и административного ресурса с другой, настойчивое требование подписи об информированном согласии перед уколом на фоне попыток фактического ограничения прав «непривитых».Всё упорно делается не напрямую, общегосударственными законами и структурами (как решается большинство вопросов в государстве), а так чтобы человек как бы сам добровольно согласился и сам бы нёс ответственность.Стоит ли говорить, что эта двусмысленная позиция вызывает у рядовых граждан сильные ассоциации со словом «разводилово»?И это вообще-то сильно мешает продвигать процедуру.Но эту позицию упорно сохраняют.Зачем, какие тут выгоды?Как минимум, одна выгода очевидна — такая мутная ситуация позволяет целому ряду чиновников не брать ответственность, чтобы «в случае чего» быстро переобуться и не иметь за собой состава преступления.А значит, они, люди поинформированнее нас, сами признают очень даже реальную вероятность этого «в случае чего», и из самой их позиции прямо вытекает, что в этом «случае чего» вакцинированым не светит ничего хорошего.Всё это наводит на вопрос — а почему чиновники опасаются брать ответственность, что там может случиться-то?Ответов может быть много, но как минимум один и очень серьёзный лежит буквально перед глазами.3. Дело в том, что кампания по «вакцинации» юридически является медицинским экспериментом, клиническим исследованием (ни одна предлагаемая вакцина не прошла полный цикл клинических исследований — об этом прямо и открыто написано на сайте российского реестра разрешенных лекарственных средств).А такое по закону можно проводить только над добровольцами.Вот и вполне прозрачная мотивация настойчивому требованию подписать добровольное информированное согласие перед уколом — все, кто его подписывает — официально, юридически зачисляют себя подопытными, сами добровольно согласившимися на эксперимент над собой.Что бывает когда препарат, не прошедший полноценного клинического исследования, начинают массово применять — вы можете узнать, изучив историю с применением талидомида.Почитайте про талидомид, не поленитесь. Там ярко раскрывается, какая жесть бывает в побочных эффектах и почему надо проводить полноценное клиническое исследование!Тут думаю станут понятны опасения чиновников брать на себя ответственность.И вся эта громоздкая конструкция — продвигать массовое применение неизученных препаратов под маской «всеобщей вакцинации» не характерными для государства прямыми всеобщими приказами и постановлениями, а какими-то окольными путями через рекламу с артистами, розыгрыши автомобилей, через запугивание штрафами и навязывая ограничения — всё это вызывает закономерный вопрос — зачем, почему они этим с такой непривычной для чиновников настойчивостью и поспешностью занимаются?Мы выяснили, что под маской «всеобщей вакцинации» скрывается то, что юридически является медицинским экспериментом.Но так как продвигающая всё это группа чиновников никогда не были поклонниками медицинских экспериментов — то легко прийти к выводу, что и юридическое описание — это тоже ещё одна маска.Что под юридической маской медицинского эксперимента продвигается ещё что-то.О, я и сам не доверяю конспирологии и со смехом смотрю на поиски рептилоидов, но я практик — и вот на практике я вижу, что прямо сейчас в нашем обществе группой «элиты» продвигается какая-то процедура с генно-модифицированным препаратом, укрытая за как минимум двумя масками — пропагандистской «всеобщей вакцинацией» и юридической «медицинским экспериментом» — но саму эту процедуру, как и мотивация её продвигателей — настойчиво, упорно держат в тайне, уклоняются от широкой общественной дискуссии по данному вопросу и продавливают своё.Пока информации мало, гадать что же это конкретно, не вижу смысла.Я практик, и я знаю что постепенно всё прояснится, найдутся ниточки.Сейчас достаточно того, что это нечто скрытое точно есть, и оно явно очень серьёзное.Если что, я и не противник вакцинации как таковой, это серьёзный и полезный инструмент.Просто продвигаемая процедура имеет мало общего с нормальной вакцинацией.Нормальные клинические испытания препаратов, претендующих стать вакциной, идут 3-5 лет.Вот этот срок я и рекомендую выдержать, к тому же год уже прошёл.Думаю, что для честного человека выводы очень красноречивые — участие или неучастие в медицинском эксперименте («вакцинация») — как минимум обязательно должно быть строго добровольным личным делом каждого гражданина.При этом недопустимо употреблять служебное положение для организации экономического, социального и иного давления, недопустимо начинать никакой сегрегации, никакого правового неравенства, а тот, кто это продвигает — работает на раскол общества и ослабление государства.Любое социальное и экономическое принуждение, в том числе штрафы, ограничение доступа и особенно угроза увольнением, которая есть покушение на источник заработка человека и является прямым ударом по его благосостоянию (надеюсь, тут все понимают что значит потерять работу?) — это как ни крути именно нарушение принципа добровольности.Иначе ведь и любой помещик времён крепостного права может заявить, что он не принуждал крестьян на себя работать, просто назначал наказание плетьми и отъёмом имущества если они откажутся (не хочешь — можешь покинуть сферу сельского хозяйства и убежать на границу к казакам) и крестьяне вроде как сами выбирали работать на помещика — такая откровенная софистика может дойти до чего угодно.Давление оно и есть давление, а добровольность- это когда нет давления, а есть изначальное принятие права на собственное мнение и решение, есть понятные мотивации, открытое обсуждение и убеждение.Думайте своей собственной головой, не верьте никому на слово и проверяйте всё сами как только сможете, берите сами ответственность за свою жизнь и умейте, не уповая ни на чей авторитет, самостоятельно и обстоятельно обосновать всё, в чём вы участвуете — это признак зрелой личности.