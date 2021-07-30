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1
Дело в том, что кампания по «вакцинации» юридически является медицинским экспериментом.
Я не тороплюсь и не гоняюсь за хайпом, изучил массу аргументации сторонников и противников, в том числе в первоисточниках.
Так же я убрал многочисленные сомнительные аргументы и оставил самые простые и очевидные, а где мог — и вовсе официальные данные.
И первый, самый прямой и важный вывод, которым я хочу поделиться — нас, друзья, хотят столкнуть лбами!
Чтобы мы перессорились, передрались, раскололи наше общество на эмоционально накрученные враждующие части, каждая из которых, увы, будет нецелостна, однобока и потому сильнее повержена манипуляции с третьей стороны.
Механизм этот совершенно недавно и разрушительно применялся на Украине, да и вообще принцип «разделяй и властвуй» известен с древности.
Поэтому я прошу — как бы ни поворачивалась ситуация — не отказывайте вашим оппонентам в человеческом достоинстве, в праве иметь своё мнение и в возможности быть в чём-то правым!
Совершенно неприемлемы такие ярлыки как «бараны», «масочники», равно как и «антиваксеры», «ковид-диссиденты», не говоря уже о традиционных «идиотах» с «дебилами». Эти ярлыки расчеловечивают оппонентов, мешают относиться к ним внимательно как к разумным и переживающим людям и резко усиливают напряжение, которое потом легко в «нужном» месте с помощью провокации превратить в насилие.
Пусть Человек для нас будет выше всех противоречий и нестыковок, не поддавайтесь на провокации и сохраняйте ясность ума.
Это не значит что надо всех любить — если вы считаете что какой-то человек натворил зла и его надо ненавидеть — ненавидьте именно этого человека и именно за это конкретное зло, но не обобщайте это на всех кто чем-то на него похож или говорит похожие вещи, будьте внимательны!
Уходите от бессмысленных пререканий и особенно от троллинга (признака болезненной самооценки!). Если видите что конкретный человек упёрся, не слушает никакие аргументы и срывается в ругань или провокации, тем более если может быть опасен — то и не продолжайте спора именно с ним.
Но и не отворачивайтесь вообще от всех кто думает иначе, общайтесь с другими людьми!
Ведь если конкретный человек впал в одержимость и не способен думать — проблема в его больной личности, а не в его позиции!
Объединяйтесь не против «той стороны», а против конкретных больных на голову людей в любых рядах, и в случае попыток насилия будьте готовы оказать отпор. Ищите думающих людей, кто внимательно выслушивает и отвечает по существу! Они есть так же во всех рядах.
Собирайте таких людей, ищите их и держите связь, вы с ними — опора общества от сползания в междоусобицу.
Вникайте, будьте внимательны к человеку. Кто отказывается выслушать оппонента, кто троллит, издевается, призывает к насилию, кто первый распускает руки — тот и враг нашего общества, осознанный или не осознанный.
По самой вакцинации:
К сожалению, единства по этому вопросу нет даже среди специалистов этой темы — инфекционистов, эпидемиологов и других медиков.
И хотя с обеих сторон спора периодически заявляется «с нами все настоящие медики, а с ними пара продажных шкур», однако на деле это не так — с обеих сторон довольно много медиков разных специальностей и масштабов.
Поэтому, если быть честным с собой, то положиться на авторитет врачей тут не получится, и надо разбираться своей головой.
Я рассмотрел ситуацию с максимально понятного мне по профессии ракурса — со стороны социальной психологии. Такой взгляд может показаться неожиданным, может сложным, но надеюсь он обогатит ваше понимание.
1. Кто является инициатором и главным «мотором» вакцинации? Это определённая группа чиновников высокого уровня (надеюсь, всем достаточно очевидно что вакцинация продвигается «сверху»).
Что это за люди и что нам известно об их отношении к населению?
После 90х, да и далее, более-менее видавшему наши реалии человеку не приходится сомневаться в том что большинству «властьпредержащих» в нашей стране на беды и страдания населения глубоко безразлично (это мягко говоря).
Их действия не раз приводили к выводу, что к народу относятся просто как к ресурсу, вроде нефти или леса.
Развал промышленности, разорение предприятий и целых отраслей производства, безразличие к масштабным нарушениям трудовых прав на предприятиях, огромные масштабы воровства леса и многого другого, постоянное предвыборное враньё, «оптимизации» здравоохранения и обрушение качества образования.
Высокие награждения торговцев алкоголем, постоянное уменьшение бесплатных благ и перевод их в платные блага, постоянный рост цен и тарифов; ситуации типа «нефть дорожает — бензин дорожает, нефть дешевеет — бензин дорожает, нефть без изменений- бензин дорожает» и т.д. — прекрасно укладываются в это отношение.
Как и повышение и без того превышавшего средний срок жизни пенсионного возраста, проведённое совсем недавно.
А вот внезапная забота о здоровье граждан в виде навязчивого вакцинирования — никак не укладывается. Мне как психологу, который постоянно учитывает мотивацию (мотивация — мать любого действия!) — такая нестыковка поведения резко бросается в глаза; но чтобы её увидеть — необязательно быть психологом.
Типичное «чиновничье» поведение многие видели в ситуациях когда надо чинить дорогу или трубы, или прижать работодателя за нарушение трудовых прав — месяцами, годами приходится задалбывать гражданскими обращениями чтобы даже самые прямые обязанности были выполнены.
Те же маски продавали по взвинченным ценам — а прививку вдруг так настойчиво предлагают всё сразу и бесплатно?
Они ничего не делают бесплатно! У них явно есть какая-то другая мотивация так поспешно и упорно продвигать вакцинацию. И они эту мотивацию от нас скрывают.
А когда люди упорно скрывают мотивацию своих действий от других? Когда уверены, что другим она совсем не понравится.
Вывод очень простой — активно продвигающие вакцинацию чиновники скрывают от нас что-то, связанное с вакцинацией, что нам не понравится.
Есть такая гипотеза что «властьпредержащие» увидели, что на Западе их готовы сожрать, и поэтому спешно стали заботиться о своём народе — не из альтруизма, а для экономии своего ресурса.
Но этот аргумент подчистую сносится самим же коронавирусом — вся официальная информация говорит что от коронавируса Россия не вымрет. Потому что у него низкая летальность, и при самых худших раскладах речь идёт о единицах процентов, причём наибольшую угрозу эта болезнь представляет пенсионерам, которые прибыли не приносят а наоборот — им надо выплачивать пенсии.
Если бы «властьпредержащие» чиновники захотели поберечь народ, они давно и запросто могли бы заняться уносящими куда больше здоровья и жизней, чем коронавирус, болезнями, поднять цены на алкоголь и табак, взять под контроль многочисленные вредные добавки в пищу, запретить хотя бы огромный импорт пальмового маргарина, или заняться внедрением в школу здоровьесбрегающих технологий обучения В.Базарного (который давно и официально(!) доказал что существующая массовая школа буквально калечит детей, и давно показал как это можно просто и недорого изменить). Но нет — на это как было наплевать десятками лет, так и сейчас наплевать. Так что гипотеза о «сбережении ресурса» с треском проваливается, других адекватных мотиваций я не встретил, а к мотивациям я советую относиться серьёзно.
2. Противоречивы и постановления разных групп чиновников: на скамейке в Москве сидеть нельзя, в рестораны по кодам, а в Турцию (где эпидемия, в том числе индийского штамма) летать можно, собираться огромной толпой на «Алые паруса» можно и так далее.
Эти противоречия в стиле «добровольно, хотя обязательно» — гуляют по интернету целыми анекдотическими сборниками.
Приходится признать таким образом, что единства по вопросу о вакцинации нет не только среди врачей, но и среди различных групп чиновников. И это очень важно — вакцинацию продвигает не государство, а отдельная группа чиновников.
Характерна так же и позиция самих продвигателей вакцинации — разговоры о добровольности с одной стороны и при неприкрытом задействовании служебного положения и административного ресурса с другой, настойчивое требование подписи об информированном согласии перед уколом на фоне попыток фактического ограничения прав «непривитых».
Всё упорно делается не напрямую, общегосударственными законами и структурами (как решается большинство вопросов в государстве), а так чтобы человек как бы сам добровольно согласился и сам бы нёс ответственность.
Стоит ли говорить, что эта двусмысленная позиция вызывает у рядовых граждан сильные ассоциации со словом «разводилово»?
И это вообще-то сильно мешает продвигать процедуру.
Но эту позицию упорно сохраняют.
Зачем, какие тут выгоды?
Как минимум, одна выгода очевидна — такая мутная ситуация позволяет целому ряду чиновников не брать ответственность, чтобы «в случае чего» быстро переобуться и не иметь за собой состава преступления.
А значит, они, люди поинформированнее нас, сами признают очень даже реальную вероятность этого «в случае чего», и из самой их позиции прямо вытекает, что в этом «случае чего» вакцинированым не светит ничего хорошего.
Всё это наводит на вопрос — а почему чиновники опасаются брать ответственность, что там может случиться-то?
Ответов может быть много, но как минимум один и очень серьёзный лежит буквально перед глазами.
3. Дело в том, что кампания по «вакцинации» юридически является медицинским экспериментом, клиническим исследованием (ни одна предлагаемая вакцина не прошла полный цикл клинических исследований — об этом прямо и открыто написано на сайте российского реестра разрешенных лекарственных средств).
А такое по закону можно проводить только над добровольцами.
Вот и вполне прозрачная мотивация настойчивому требованию подписать добровольное информированное согласие перед уколом — все, кто его подписывает — официально, юридически зачисляют себя подопытными, сами добровольно согласившимися на эксперимент над собой.
Что бывает когда препарат, не прошедший полноценного клинического исследования, начинают массово применять — вы можете узнать, изучив историю с применением талидомида.
Почитайте про талидомид, не поленитесь. Там ярко раскрывается, какая жесть бывает в побочных эффектах и почему надо проводить полноценное клиническое исследование!
Тут думаю станут понятны опасения чиновников брать на себя ответственность.
И вся эта громоздкая конструкция — продвигать массовое применение неизученных препаратов под маской «всеобщей вакцинации» не характерными для государства прямыми всеобщими приказами и постановлениями, а какими-то окольными путями через рекламу с артистами, розыгрыши автомобилей, через запугивание штрафами и навязывая ограничения — всё это вызывает закономерный вопрос — зачем, почему они этим с такой непривычной для чиновников настойчивостью и поспешностью занимаются?
Мы выяснили, что под маской «всеобщей вакцинации» скрывается то, что юридически является медицинским экспериментом.
Но так как продвигающая всё это группа чиновников никогда не были поклонниками медицинских экспериментов — то легко прийти к выводу, что и юридическое описание — это тоже ещё одна маска.
Что под юридической маской медицинского эксперимента продвигается ещё что-то.
О, я и сам не доверяю конспирологии и со смехом смотрю на поиски рептилоидов, но я практик — и вот на практике я вижу, что прямо сейчас в нашем обществе группой «элиты» продвигается какая-то процедура с генно-модифицированным препаратом, укрытая за как минимум двумя масками — пропагандистской «всеобщей вакцинацией» и юридической «медицинским экспериментом» — но саму эту процедуру, как и мотивация её продвигателей — настойчиво, упорно держат в тайне, уклоняются от широкой общественной дискуссии по данному вопросу и продавливают своё.
Пока информации мало, гадать что же это конкретно, не вижу смысла.
Я практик, и я знаю что постепенно всё прояснится, найдутся ниточки.
Сейчас достаточно того, что это нечто скрытое точно есть, и оно явно очень серьёзное.
Если что, я и не противник вакцинации как таковой, это серьёзный и полезный инструмент.
Просто продвигаемая процедура имеет мало общего с нормальной вакцинацией.
Нормальные клинические испытания препаратов, претендующих стать вакциной, идут 3-5 лет.
Вот этот срок я и рекомендую выдержать, к тому же год уже прошёл.
Думаю, что для честного человека выводы очень красноречивые — участие или неучастие в медицинском эксперименте («вакцинация») — как минимум обязательно должно быть строго добровольным личным делом каждого гражданина.
При этом недопустимо употреблять служебное положение для организации экономического, социального и иного давления, недопустимо начинать никакой сегрегации, никакого правового неравенства, а тот, кто это продвигает — работает на раскол общества и ослабление государства.
Любое социальное и экономическое принуждение, в том числе штрафы, ограничение доступа и особенно угроза увольнением, которая есть покушение на источник заработка человека и является прямым ударом по его благосостоянию (надеюсь, тут все понимают что значит потерять работу?) — это как ни крути именно нарушение принципа добровольности.
Иначе ведь и любой помещик времён крепостного права может заявить, что он не принуждал крестьян на себя работать, просто назначал наказание плетьми и отъёмом имущества если они откажутся (не хочешь — можешь покинуть сферу сельского хозяйства и убежать на границу к казакам) и крестьяне вроде как сами выбирали работать на помещика — такая откровенная софистика может дойти до чего угодно.
Давление оно и есть давление, а добровольность- это когда нет давления, а есть изначальное принятие права на собственное мнение и решение, есть понятные мотивации, открытое обсуждение и убеждение.
Думайте своей собственной головой, не верьте никому на слово и проверяйте всё сами как только сможете, берите сами ответственность за свою жизнь и умейте, не уповая ни на чей авторитет, самостоятельно и обстоятельно обосновать всё, в чём вы участвуете — это признак зрелой личности.
Так же я убрал многочисленные сомнительные аргументы и оставил самые простые и очевидные, а где мог — и вовсе официальные данные.
И первый, самый прямой и важный вывод, которым я хочу поделиться — нас, друзья, хотят столкнуть лбами!
Чтобы мы перессорились, передрались, раскололи наше общество на эмоционально накрученные враждующие части, каждая из которых, увы, будет нецелостна, однобока и потому сильнее повержена манипуляции с третьей стороны.
Механизм этот совершенно недавно и разрушительно применялся на Украине, да и вообще принцип «разделяй и властвуй» известен с древности.
Поэтому я прошу — как бы ни поворачивалась ситуация — не отказывайте вашим оппонентам в человеческом достоинстве, в праве иметь своё мнение и в возможности быть в чём-то правым!
Совершенно неприемлемы такие ярлыки как «бараны», «масочники», равно как и «антиваксеры», «ковид-диссиденты», не говоря уже о традиционных «идиотах» с «дебилами». Эти ярлыки расчеловечивают оппонентов, мешают относиться к ним внимательно как к разумным и переживающим людям и резко усиливают напряжение, которое потом легко в «нужном» месте с помощью провокации превратить в насилие.
Пусть Человек для нас будет выше всех противоречий и нестыковок, не поддавайтесь на провокации и сохраняйте ясность ума.
Это не значит что надо всех любить — если вы считаете что какой-то человек натворил зла и его надо ненавидеть — ненавидьте именно этого человека и именно за это конкретное зло, но не обобщайте это на всех кто чем-то на него похож или говорит похожие вещи, будьте внимательны!
Уходите от бессмысленных пререканий и особенно от троллинга (признака болезненной самооценки!). Если видите что конкретный человек упёрся, не слушает никакие аргументы и срывается в ругань или провокации, тем более если может быть опасен — то и не продолжайте спора именно с ним.
Но и не отворачивайтесь вообще от всех кто думает иначе, общайтесь с другими людьми!
Ведь если конкретный человек впал в одержимость и не способен думать — проблема в его больной личности, а не в его позиции!
Объединяйтесь не против «той стороны», а против конкретных больных на голову людей в любых рядах, и в случае попыток насилия будьте готовы оказать отпор. Ищите думающих людей, кто внимательно выслушивает и отвечает по существу! Они есть так же во всех рядах.
Собирайте таких людей, ищите их и держите связь, вы с ними — опора общества от сползания в междоусобицу.
Вникайте, будьте внимательны к человеку. Кто отказывается выслушать оппонента, кто троллит, издевается, призывает к насилию, кто первый распускает руки — тот и враг нашего общества, осознанный или не осознанный.
По самой вакцинации:
К сожалению, единства по этому вопросу нет даже среди специалистов этой темы — инфекционистов, эпидемиологов и других медиков.
И хотя с обеих сторон спора периодически заявляется «с нами все настоящие медики, а с ними пара продажных шкур», однако на деле это не так — с обеих сторон довольно много медиков разных специальностей и масштабов.
Поэтому, если быть честным с собой, то положиться на авторитет врачей тут не получится, и надо разбираться своей головой.
Я рассмотрел ситуацию с максимально понятного мне по профессии ракурса — со стороны социальной психологии. Такой взгляд может показаться неожиданным, может сложным, но надеюсь он обогатит ваше понимание.
1. Кто является инициатором и главным «мотором» вакцинации? Это определённая группа чиновников высокого уровня (надеюсь, всем достаточно очевидно что вакцинация продвигается «сверху»).
Что это за люди и что нам известно об их отношении к населению?
После 90х, да и далее, более-менее видавшему наши реалии человеку не приходится сомневаться в том что большинству «властьпредержащих» в нашей стране на беды и страдания населения глубоко безразлично (это мягко говоря).
Их действия не раз приводили к выводу, что к народу относятся просто как к ресурсу, вроде нефти или леса.
Развал промышленности, разорение предприятий и целых отраслей производства, безразличие к масштабным нарушениям трудовых прав на предприятиях, огромные масштабы воровства леса и многого другого, постоянное предвыборное враньё, «оптимизации» здравоохранения и обрушение качества образования.
Высокие награждения торговцев алкоголем, постоянное уменьшение бесплатных благ и перевод их в платные блага, постоянный рост цен и тарифов; ситуации типа «нефть дорожает — бензин дорожает, нефть дешевеет — бензин дорожает, нефть без изменений- бензин дорожает» и т.д. — прекрасно укладываются в это отношение.
Как и повышение и без того превышавшего средний срок жизни пенсионного возраста, проведённое совсем недавно.
А вот внезапная забота о здоровье граждан в виде навязчивого вакцинирования — никак не укладывается. Мне как психологу, который постоянно учитывает мотивацию (мотивация — мать любого действия!) — такая нестыковка поведения резко бросается в глаза; но чтобы её увидеть — необязательно быть психологом.
Типичное «чиновничье» поведение многие видели в ситуациях когда надо чинить дорогу или трубы, или прижать работодателя за нарушение трудовых прав — месяцами, годами приходится задалбывать гражданскими обращениями чтобы даже самые прямые обязанности были выполнены.
Те же маски продавали по взвинченным ценам — а прививку вдруг так настойчиво предлагают всё сразу и бесплатно?
Они ничего не делают бесплатно! У них явно есть какая-то другая мотивация так поспешно и упорно продвигать вакцинацию. И они эту мотивацию от нас скрывают.
А когда люди упорно скрывают мотивацию своих действий от других? Когда уверены, что другим она совсем не понравится.
Вывод очень простой — активно продвигающие вакцинацию чиновники скрывают от нас что-то, связанное с вакцинацией, что нам не понравится.
Есть такая гипотеза что «властьпредержащие» увидели, что на Западе их готовы сожрать, и поэтому спешно стали заботиться о своём народе — не из альтруизма, а для экономии своего ресурса.
Но этот аргумент подчистую сносится самим же коронавирусом — вся официальная информация говорит что от коронавируса Россия не вымрет. Потому что у него низкая летальность, и при самых худших раскладах речь идёт о единицах процентов, причём наибольшую угрозу эта болезнь представляет пенсионерам, которые прибыли не приносят а наоборот — им надо выплачивать пенсии.
Если бы «властьпредержащие» чиновники захотели поберечь народ, они давно и запросто могли бы заняться уносящими куда больше здоровья и жизней, чем коронавирус, болезнями, поднять цены на алкоголь и табак, взять под контроль многочисленные вредные добавки в пищу, запретить хотя бы огромный импорт пальмового маргарина, или заняться внедрением в школу здоровьесбрегающих технологий обучения В.Базарного (который давно и официально(!) доказал что существующая массовая школа буквально калечит детей, и давно показал как это можно просто и недорого изменить). Но нет — на это как было наплевать десятками лет, так и сейчас наплевать. Так что гипотеза о «сбережении ресурса» с треском проваливается, других адекватных мотиваций я не встретил, а к мотивациям я советую относиться серьёзно.
×
2. Противоречивы и постановления разных групп чиновников: на скамейке в Москве сидеть нельзя, в рестораны по кодам, а в Турцию (где эпидемия, в том числе индийского штамма) летать можно, собираться огромной толпой на «Алые паруса» можно и так далее.
Эти противоречия в стиле «добровольно, хотя обязательно» — гуляют по интернету целыми анекдотическими сборниками.
Приходится признать таким образом, что единства по вопросу о вакцинации нет не только среди врачей, но и среди различных групп чиновников. И это очень важно — вакцинацию продвигает не государство, а отдельная группа чиновников.
Характерна так же и позиция самих продвигателей вакцинации — разговоры о добровольности с одной стороны и при неприкрытом задействовании служебного положения и административного ресурса с другой, настойчивое требование подписи об информированном согласии перед уколом на фоне попыток фактического ограничения прав «непривитых».
Всё упорно делается не напрямую, общегосударственными законами и структурами (как решается большинство вопросов в государстве), а так чтобы человек как бы сам добровольно согласился и сам бы нёс ответственность.
Стоит ли говорить, что эта двусмысленная позиция вызывает у рядовых граждан сильные ассоциации со словом «разводилово»?
И это вообще-то сильно мешает продвигать процедуру.
Но эту позицию упорно сохраняют.
Зачем, какие тут выгоды?
Как минимум, одна выгода очевидна — такая мутная ситуация позволяет целому ряду чиновников не брать ответственность, чтобы «в случае чего» быстро переобуться и не иметь за собой состава преступления.
А значит, они, люди поинформированнее нас, сами признают очень даже реальную вероятность этого «в случае чего», и из самой их позиции прямо вытекает, что в этом «случае чего» вакцинированым не светит ничего хорошего.
Всё это наводит на вопрос — а почему чиновники опасаются брать ответственность, что там может случиться-то?
Ответов может быть много, но как минимум один и очень серьёзный лежит буквально перед глазами.
3. Дело в том, что кампания по «вакцинации» юридически является медицинским экспериментом, клиническим исследованием (ни одна предлагаемая вакцина не прошла полный цикл клинических исследований — об этом прямо и открыто написано на сайте российского реестра разрешенных лекарственных средств).
А такое по закону можно проводить только над добровольцами.
Вот и вполне прозрачная мотивация настойчивому требованию подписать добровольное информированное согласие перед уколом — все, кто его подписывает — официально, юридически зачисляют себя подопытными, сами добровольно согласившимися на эксперимент над собой.
Что бывает когда препарат, не прошедший полноценного клинического исследования, начинают массово применять — вы можете узнать, изучив историю с применением талидомида.
Почитайте про талидомид, не поленитесь. Там ярко раскрывается, какая жесть бывает в побочных эффектах и почему надо проводить полноценное клиническое исследование!
Тут думаю станут понятны опасения чиновников брать на себя ответственность.
И вся эта громоздкая конструкция — продвигать массовое применение неизученных препаратов под маской «всеобщей вакцинации» не характерными для государства прямыми всеобщими приказами и постановлениями, а какими-то окольными путями через рекламу с артистами, розыгрыши автомобилей, через запугивание штрафами и навязывая ограничения — всё это вызывает закономерный вопрос — зачем, почему они этим с такой непривычной для чиновников настойчивостью и поспешностью занимаются?
Мы выяснили, что под маской «всеобщей вакцинации» скрывается то, что юридически является медицинским экспериментом.
Но так как продвигающая всё это группа чиновников никогда не были поклонниками медицинских экспериментов — то легко прийти к выводу, что и юридическое описание — это тоже ещё одна маска.
Что под юридической маской медицинского эксперимента продвигается ещё что-то.
О, я и сам не доверяю конспирологии и со смехом смотрю на поиски рептилоидов, но я практик — и вот на практике я вижу, что прямо сейчас в нашем обществе группой «элиты» продвигается какая-то процедура с генно-модифицированным препаратом, укрытая за как минимум двумя масками — пропагандистской «всеобщей вакцинацией» и юридической «медицинским экспериментом» — но саму эту процедуру, как и мотивация её продвигателей — настойчиво, упорно держат в тайне, уклоняются от широкой общественной дискуссии по данному вопросу и продавливают своё.
Пока информации мало, гадать что же это конкретно, не вижу смысла.
Я практик, и я знаю что постепенно всё прояснится, найдутся ниточки.
Сейчас достаточно того, что это нечто скрытое точно есть, и оно явно очень серьёзное.
Если что, я и не противник вакцинации как таковой, это серьёзный и полезный инструмент.
Просто продвигаемая процедура имеет мало общего с нормальной вакцинацией.
Нормальные клинические испытания препаратов, претендующих стать вакциной, идут 3-5 лет.
Вот этот срок я и рекомендую выдержать, к тому же год уже прошёл.
Думаю, что для честного человека выводы очень красноречивые — участие или неучастие в медицинском эксперименте («вакцинация») — как минимум обязательно должно быть строго добровольным личным делом каждого гражданина.
При этом недопустимо употреблять служебное положение для организации экономического, социального и иного давления, недопустимо начинать никакой сегрегации, никакого правового неравенства, а тот, кто это продвигает — работает на раскол общества и ослабление государства.
Любое социальное и экономическое принуждение, в том числе штрафы, ограничение доступа и особенно угроза увольнением, которая есть покушение на источник заработка человека и является прямым ударом по его благосостоянию (надеюсь, тут все понимают что значит потерять работу?) — это как ни крути именно нарушение принципа добровольности.
Иначе ведь и любой помещик времён крепостного права может заявить, что он не принуждал крестьян на себя работать, просто назначал наказание плетьми и отъёмом имущества если они откажутся (не хочешь — можешь покинуть сферу сельского хозяйства и убежать на границу к казакам) и крестьяне вроде как сами выбирали работать на помещика — такая откровенная софистика может дойти до чего угодно.
Давление оно и есть давление, а добровольность- это когда нет давления, а есть изначальное принятие права на собственное мнение и решение, есть понятные мотивации, открытое обсуждение и убеждение.
Думайте своей собственной головой, не верьте никому на слово и проверяйте всё сами как только сможете, берите сами ответственность за свою жизнь и умейте, не уповая ни на чей авторитет, самостоятельно и обстоятельно обосновать всё, в чём вы участвуете — это признак зрелой личности.
Источник:
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Метки: Вакцинация свобода выбора эксперимент
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Так, что, этот аргумент не работает.
автору бы зайти в любую "ковидклинику" и вопрос о необходимости быстрейшей вакцинации населения снимется автоматом.
в принципе, даже больных видеть не надо.
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полагаю, автор из тех, кому любое решение будет не так: принуждают к прививке - насилие над свободой действий, не принуждают - виноваты в куче жертв.
У вас там в белом доме день открытых дверей? Или как ВЫ сбежали, уважаемый?
"Давление оно и есть давление, а добровольность- это когда нет давления, а есть изначальное принятие права на собственное мнение и решение, есть понятные мотивации, открытое обсуждение и убеждение."
Источник:
вот оно, самое натуральное давление.
а здесь, как в браке. каждый решает, надо ли ему такая головная боль или нет.
умереть стазу или помучиться.
и как показывает практика, большинство противников прививки уже привились. (российская либшиза тому пример)
Это те,кто в больнице. Догадайтесь с одного раза кого больше ? Бинго ! Это вакцинированные
Да шучу,шучу .Вакцина от коронавируса - это утопия. Корона меняется с каждой последующей репликацией - задолбаетесь за ней вакцины колоть
==
А ещё белок !!! Кому интересно - краткий гугловский перевод
Заинтересует остальное - сами переведёте
Цитирую :
В заключение
Проще говоря, есть неопровержимые доказательства того, что спайковый белок SARS-CoV-2 (который также синтетически продуцируется вакцинами Covid) является центральной частью механизмов заболеваемости и смертности от SARS-CoV-2 и, следовательно, также является одним из основных факторов. риск вакцины. Что касается свертывания крови, этот риск выше, если вы получили вакцину
И вот это особенно понравилось - то,что раньше было под запретом = сейчас пропихнули:
В 2007 году было известно, что один и тот же вектор, используемый для многих вакцин против Covid, постоянно вызывает тромбоцитопению. Но, очевидно, это не помешало регулирующим органам Великобритании разрешить экстренное разрешение на использование этой технологии не только для населения Великобритании, но и для многих других стран мира.
Источник https://www.ukcolumn.org/article/clotting-and-covid-science?fbclid=IwAR1AfhSV94ocDE2O8yFsfAflInb8HLQoPePzN5poKIarp5eoIkI3itFAlKohttps://www.ukcolumn.org/article/clotting-and-covid-science?fbclid=IwAR1AfhSV94ocDE2O8yFsfAflInb8HLQoPePzN5poKIarp5eoIkI3itFAlKo
1. Уровень медицины. В апреле-мае температура, кашель, насморк. Обоняние отсутствует (особенно обидно за курение, куришь вроде как просто подымить). Пришел к врачу. ПЦР тест - отрицательный. ОРЗ сказали, прошло все потихоньку. В мае сдал антитела - 63.
2. В июне пришел к своему профильному врачу. Спрашиваю:
- Надо прививаться?
- Надо, обязательно надо. Давайте я вас в очередь запишу
- Но вы же знаете, что у меня хроническое заболевание. Вы даете гарантию, что у меня не будет побочек и осложнений.
Ответ убил:
- Вы же взрослый человек. Какие гарантии? Мы никаких гарантий не даем. Но если вы заболеете, то перенесете заболевание легче.
Во как!!
Спрашиваю:
- А на основании чего вы делаете вывод, что перенесу легче, а не наоборот тяжелее? У вас есть какая-либо статистика?
В ответ молчание и сжатые куриной попой губы.
Т.е. с тебя возьмут бумагу про добровольное согласие, а если что случится, то и виноват ты сам.
3. В посте подозревается некая группа, которая с какой-то целью пропихивает "бесплатное вакцинирование". Оно не бесплатное. 1 доза Спутника стоит 970 рубликов, т.е. если вакцинировать 60% населения, то это примерно 97 миллиардов рублей.Вот эти вот деньги и есть, по-моему, та таинственная причина вакцинации.
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Да чего там таинственная? Автор просто не стал уж совсем для тупых разжевывать. Главное кому выгодно тротуарную плитку в Москве укладывать - всем ясно. А с вакцинацией столько всего непонятного, ну да, ну да...