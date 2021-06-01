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Космонавтика в СССР:• Первый искусственный спутник Земли. 1957• Первый полет на Луну, спускаемый аппарат на Луну, фотография обратной стороны Луны. 1959• Первый полет человека в космос. 1961• Полет первого многоместного космического корабля. 1964• Первая мягкая посадка на Луну. 1966• Первый плавный спуск в атмосфере другой планеты (Венера-4). 1967• Первый Луноход. 1970• Первая мягкая посадка спускаемого аппарата на Марс (Марс-3). 1971• Первая одномодульная орбитальная станция («Салют»). 1971• Первая многомодульная орбитальная станция («Мир»). 1986• Ракета «Протон», стартовая масса 705 т., полезная нагрузка – 23 т. Всего запусков (до 15.04.2013) – 385, успешных – 339 1965• Ракета «Энергия», стартовая масса 2400 т, полезная нагрузка 140 т. 1987• Полет многоразового космического корабля «Буран» (без экипажа). 1988.Электроэнергетика в СССР:• Первая в мире атомная электростанция (г. Обнинск). 1954• На крупных сибирских реках построены самые мощные в мире на момент ввода в эксплуатациюгидроэлектростанции (в скобках год ввода первого агрегата и полная мощность):-Братская (1961, 4 МВт),-Красноярская (1967, 6 МВт),-Саяно-Шушенская (1978, 6,4 МВт).В 1990 г. на ГЭС выработано 13,5% всей электроэнергии СССР. По мощности электростанций и производству электроэнергии СССР уступал только США.Бытовая радиоэлектроника в СССР:• Серийно выпускались десятки видов товаров: электронных часов (н-р «Электроника»), радиоприемников (н-р «Горизонт», «Океан», «ВЭФ», «Альпинист»; всего более 150 видов), микрокалькуляторов (в том числеинженерных и программируемых). Так в 1965 г. радиоприемник «Микро» произвел сенсацию в США (размеры 45х30х20 мм, вес 27 граммов).• Всего бытовую радиоэлектронику в СССРвыпускали более 400 предприятий.Машиностроение в СССР:• Самый современный и мощный карьерный самосвал БелАЗ. Год начала производства – грузоподъемность в тоннах: 1961 — 27, 1968 – 80, 1977 – 120, 1983 – 220.• В 80-х 50% крупных карьерных самосвалов в мире были советскими.• 1961 Трактор МТЗ-80 – самый массовый трактор в мире.Тракторы МТЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-100 – семейство колесных тракторов «Беларусь», выпускавшихся Минскимтракторным заводом (с 1950 г.) и Южным машиностроительным заводом.• 1971 По соотношению цена/качество советские наручные часы были лучшими в мире.• В 1991 году часы «Полет» получили золотой приз по качеству в Мадриде.• За период 1980 – 1990 гг. экспортсоветских часов составил 220 млн. штук.Морской флот в СССР:• Дедвейт кораблей морского гражданского флота СССР в 1990 г. достиг 29,2 млн. т. Это второйпоказатель среди крупных развитых стран (в Японии – 42,4, в США – 23).• В СССР был создан самый мощный в мире атомный ледокольный флот. Наиболее известны ледоколы (в скобках – год ввода в эксплуатацию и водоизмещение в тыс. тонн):-Ленин (1959, 16).-Арктика (1975, 23,5),-Сибирь (1985, 21,1),-Россия (1985, 23)-Советский Союз (1990, 23)• Ледокол Арктика – первое надводное судно, приплывшее на Северный полюс (1977).• Самое крупное научно-исследовательское судно — «Космонавт Юрий Гагарин», длина 232 м, водоизмещение 45 тыс. тонн (у «Титаника» соответственно 269 м.и 52 тыс. тонн). 1971• Экраноплан «КМ» — корабль-макет (западные спецслужбы назвали его «Каспийский монстр»). Считается морским судном. Длина 92 м, взлетный вес 544 тонны (не превзойден и в наше время), высота полета на экране 4 – 14 м, максимальная скорость 500 км в час. 1966• Суда на подводных крыльях. Первое коммерческое судно построено в Швейцарии в 1952 г. В СССР с 1957 года выпускались суда «Ракета», «Метеор», «Комета» и др. Только «Ракет» было построено 389, в т. ч. 32 на экспорт.Авиация в СССР:• Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолет. В период с 1956 по 1958 гг. был единственным в мире эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире. 1955• Самый крупный в мире на момент создания самолет АН-22 (Антей), грузоподъемность 100 т. После его демонстрации в Ле Бурже специалисты признали лидерство СССР в авиастроении.1965• Первый в мире коммерческий полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. 1968• Ан-124 («Руслан») – крупнейший по грузоподъемности (120 т) серийный самолет. 1982• Ан-225 («Мрия») – самый крупный в мире самолет за всю историю авиации. Максимальныйвзлетный вес 640 т, грузоподъемность 250 т. Перевозил «Буран». 1988• Ми-8 – самый массовый вертолет в мире. Изготовлено около 17000 машин.(Для сравнения «Apache» — около 1200, «Black Hawk» — около 3000). 1961• В-12 (Ми-12) самый тяжелый и грузоподъемный вертолет, созданный человеком. Взлетный вес –105 тонн. По весу превосходил в 4 раза самые тяжелые американские вертолеты. 1968• Ми-26 – крупнейший в мире серийный транспортный вертолет, грузоподъемность – до 25 тонн.1977.Строительство в СССР:• Самая глубокая в мире буровая скважина (12262 м) пробурена на Кольском полуострове. 1970 -1990• Останкинская — самая высокая (на момент постройки) телевизионная башня (высота 540 м).1968• Самая развитая (после США) система нефте- и газопроводов в мире. На 1990 г. – длина 305 тыс. км.• Самая развитая (после США) сеть железных дорог. Эксплуатационная длина на 1990 г. (общего и необщего пользования) – 258,6 тыс. км, в том числе общего пользования – 147,5 тыс. км.• СССР занимал 2 место в мире (после Китая) по производству цемента.Добыча и первичная переработка полезных ископаемых в СССР:• В очень короткий исторический период времени в СССР создана мощная ресурсодобывающая отрасль. К 1990 г. СССР лидировал в мире по добыче нефти, природного газа, алмазов, железной руды, занимал 3-е место по добыче угля.• СССР лидировал в мире по выплавке чугуна и стали, по производству алюминия, платины, никеля.Сельское и лесное хозяйство, рыболовство в СССР:• По валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве СССР в 1980-х лидировал в мире.Военная техника в СССР:• Самая крупная водородная бомба (изделие АН602) мощностью 57 – 58,6 мегатонн взорвана в атмосфере на полигоне в районе островов «Новая Земля». 1961• Крупнейшая в мире атомная подводная лодка типа «Акула» (водоизмещение 48 тыс. т, длина –172,8 м., ширина 23,3 м). С 1981г. по 1989 г. было построено 6 лодок этого типа1981• Баллистическая ракета РС-20А «Сатана» (Р36М). Занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая тяжелая и мощная в мире. 1973• МиГ – 31 (1975 г.) и Су-27 (1977) – самые современные истребители 70-х.МиГ-25 при необходимости мог обогнать любой самолет в мире. Всего на самолете этого типаустановлены 29 мировых рекордов. 1964 (1-й полет)• Абсолютный мировой рекорд высоты для самолёта с реактивным двигателем (37650 м) установлен на самолёте бюро Микояна (МиГ-25). 1977• На самолетах марки «Су» было установлено 70 итровых рекордов, из которых 30 не превзойдены. Например, абсолютный рекорд скорости набора высоты: на 3000 м за 25,4 сек. 1986• Ту-160 — самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемойгеометрией крыла, а также самый тяжёлый боевой самолёт в мире.