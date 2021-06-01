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Made in USSR

Made in USSR (1 фото)

Автор:
01 июня 2021 12:13
Метки: СССP   достижения   статистика   
781
1
Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей.

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Метки: СССP   достижения   статистика   
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11k
Eltiftel 4 часа назад
Мы живем на руинах великой древней цивилизации...
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7k
Garpia121 43 минуты назад
Да, было чем гордиться.
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28k
Fat Lynx 5 часов назад
Из истории СССР надо делать выводы... Перенимать и внедрять лучшее, исправлять ошибки, а главное не повторять их! Это большая работа, которой занимаются в Китае, а у нас только трочат на достижения, забывая о крахе социализма в нашей стране.
Особенно умиляют нынешние коммунисты: и те что у власти и теоретики - дол-бо-е-бы редкостные!
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8k
costa 5 часов назад
А как же святое для Советского Человека слово Импорт, и Дефицит?
Я вполне себе помню как каждый кому удавалось получить сей магический продукт жутко этим гордились. Японский видео магнитофон и мериканские джинсы были пределом мечтаний 90% Советских людей.
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