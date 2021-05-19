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Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование

Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование (7 фото)

Автор:
19 мая 2021 17:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   безработица   доходы   исследование   статистика   экономика   
1075
7
Несмотря на заверение правительства о контроле ситуации в экономике, многие россияне на собственной шкуре ощутили падение уровня реальных доходов. Исследователи предупреждают: это еще не предел.
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Метки: Россия   безработица   доходы   исследование   статистика   экономика   
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Пригожинская бригада платных петухов не успевает минусить пост
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1k
vagon1 8 минут назад
Что это за высер? С каких пор Банк Финляндии - уважаемая в РФ структура, дающая толковую аналитику?
Заказуха, однако.
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20k
Mike Miller 10 минут назад
Все очень просто считается. Я в 2009 получал ЗП, что как раз хватало на среднего уровня системный блок ПК. В 2012 я мог позволить себе, пусть не топовый вариант, но уже хороший компьютер с производительностью выше среднего.
Сейчас я снова могу на свою ЗП купить только средний ПК.
А чисто в числовом выражении, моя ЗП за эти 12 лет выросла более чем в два раза.

Так что, я с этим исследованием согласен полностью.
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64
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
Лично я в 2009 зарабатывал ооооочень хорошо. И если будет как тогда, я очень буду рад.
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3k
Sunny11 24 минуты назад
Пффф... Как с гуся вода, ковидла всё спишет.
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318
Иван Стреляев Полчаса назад
Жалкие либерасты! Статья-ложь.
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248
Sandmann Полчаса назад
Наивно ждать от коррупционеров порядочности, а вот диктатуры – вполне.
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2k
RRK Полчаса назад
Кремлеботы - ФАС!!!
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4k
Мистер Фикс Полчаса назад
Есть возможность сравнить цены в 2009-м и сейчас?
А то я, что тогда, что сейчас, получаю в пересчете около 1300$, но тогда примерно треть оставалось от зарплаты, а сейчас денег впритык...
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40k
Александр 40 минут назад
Вот не смешно, с начала года цены выросли настолько... что я в магазин уже без слез не хожу. И если хоть одна кремлеботина скажет, что это не так, - то это дно а не пропаганда...
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30k
Дмитрий 54 минуты назад
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318
Иван Стреляев ☭Cheкаво☭ 6 минут назад
Вместо тысячи слов - скажи про Хохлов!
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522
Сергей 56 минут назад
А кто виноват, что в медецину сейчас столько пришлось вливать? Кто проводил оптимизацию?
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37k
dima423 Час назад
у меня не доходы упали у меня расходы выросли))
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5k
Дельфин Красивый Час назад
кстати - а что он имел ввиду под - "помощь населению"?
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5k
Дельфин Красивый Час назад
Фигня, упал гораздо ниже в 2009 году на зарплату мяса, бензина, квартир и евро купить можно было гораздо больше, рискну предположить что уровень упал на 25-30 % от 2009 года
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154k
☭Cheкаво☭ Час назад
Работают мрази.
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75
Yury Dudko ☭Cheкаво☭ 36 минут назад
Тебе упырю 82 может и башляют работаешь тут сверхурочно пропаГАНДОН без Родины и Флага...
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35
Иван Драго ☭Cheкаво☭ 12 минут назад
Нахрена тебе Крым? Можно усилить социальную политику и тогда народ будет поддерживать своего президента, а в сегодняшней ситуации его только сжечь хотят.
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75
Yury Dudko ☭Cheкаво☭ 21 секунду назад
Ты существованием оскорбляешь здравый смысм, тролль убогий. Беги жалуйся)
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Ну как же без финских экономистов - они единственные гуру и пророки...
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154k
☭Cheкаво☭ Час назад
Финляндам видней.
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176
Glassy Час назад
Не читал, спрошу прочитавших. Чо там опять все хреново, все голодные денег нет и в Турцию не пускают?
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176
Glassy ☭Cheкаво☭ 53 минуты назад
Банк финляндии беспокоится о доходах Россиян. Хотя их понять можно, перестанем вот-вот покупать финские товары и они загнутся. Хотелось бы чтобы закрыли для импорта рынок, вон мы уже сами композитное крыло для МС-21 произвели из-за санкций. Думаю и остальное сможем частично.
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176
Glassy Дмитрий 39 минут назад
А какому телевидению должны верить мы - жители России?
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