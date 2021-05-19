"Это не просто длительная, а беспросветная стагнация в рамках нынешнего экономического курса, который противоречит интересам нашего государства. А с учетом напряженной геополитической обстановки еще и с риском серьезного падения в случае новых санкций.



Понятно, что в условиях, когда экономика стагнирует, а расходы увеличиваются, никакие доходы населения расти не могут. А не увеличивать расходы нельзя, потому что объективно в условиях геополитического противостояния необходимо наращивать траты на оборону. Наши оппоненты тратят на вооружения все больше и больше, поэтому для нас это жизненная необходимость", - считает эксперт. Кроме прочего, ухудшает положение пандемия, которая потребовала серьезных вложений в медицину, социальную сферу и на помощь населению. В этих условиях, считает Бунич, рост реальных доходов населения практически невозможен.