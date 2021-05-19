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Несмотря на заверение правительства о контроле ситуации в экономике, многие россияне на собственной шкуре ощутили падение уровня реальных доходов. Исследователи предупреждают: это еще не предел.
В период пандемии реальные доходы людей сократились и значительно. Согласно исследованию Института развивающихся экономик Банка Финляндии, доходы россиян упали до уровня 2009 года, и, к сожалению, продолжают падать.
Подсчитано, что в первом квартале 2021 года доходы семей в РФ по сравнению с четвертым кварталом 2019 года снизились почти на 5%. При этом финские экономисты подчеркивают, что в стране удалось не допустить всплеска бедности и объясняют, за счет каких мер - главным образом, из-за выплат государства.
Если вспомнить период пандемии, то семьи с маленькими детьми, а также предприниматели, чья деятельность была невозможна из-за локдауна, получили выплаты и дотации.
Если вспомнить период пандемии, то семьи с маленькими детьми, а также предприниматели, чья деятельность была невозможна из-за локдауна, получили выплаты и дотации.
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Однако поскольку эта помощь была не регулярной, а чаще всего единовременной, да и период отсрочки по налогам скоро закончится (или уже закончен), реальные доходы людей все равно снизились и будут продолжать снижаться. Финские экономисты предсказывают скорую волну банкротств предпринимателей и дальнейшее падение благосостояния россиян.
Авторы исследования сообщают, что похожая картина в сфере малого и среднего бизнеса наблюдается во многих других странах, где был введен локдаун. Наиболее сильно пострадала сфера услуг, занятые в которой люди лишились рабочих мест или согласились на снижение зарплаты, лишь бы не остаться без работы.
Если говорить о данных Росстата, то доходы жителей РФ в первом квартале 2021 года упали на 3,6% в годовом сравнении. Еще в январе прошлого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в 18,5 миллионов россиян находятся за чертой бедности, и большинство из них - семьи с детьми.
И хотя экономисты планируют рост показателя реальных доходов россиян уже в следующем квартале, многие убеждены, что произойдет это не из-за кардинального оздоровления экономики страны, а снова за счет выплат, которые анонсировал президент РФ в своем послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Кандидат экономических наук, президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич считает, что все происходящее в экономике России закономерно. По мнению эксперта, после кризиса 2008-го ВВП страны в среднем увеличивался не более чем на один процент в год, и так продолжалось более чем 12 лет. Назвать это экономическим ростом было бы затруднительно, особенно, если сделать поправки на рост инфляции. Соответственно, предполагать, что какие-либо существенные изменения в экономике страны в ближайшее время маловероятны. Даже если в следующем квартале цифры покажут рост доходов граждан, в третьем и четвертом квартале все это прекратится, и цифры будут по-прежнему низкими.
"Это не просто длительная, а беспросветная стагнация в рамках нынешнего экономического курса, который противоречит интересам нашего государства. А с учетом напряженной геополитической обстановки еще и с риском серьезного падения в случае новых санкций.
Понятно, что в условиях, когда экономика стагнирует, а расходы увеличиваются, никакие доходы населения расти не могут. А не увеличивать расходы нельзя, потому что объективно в условиях геополитического противостояния необходимо наращивать траты на оборону. Наши оппоненты тратят на вооружения все больше и больше, поэтому для нас это жизненная необходимость", - считает эксперт. Кроме прочего, ухудшает положение пандемия, которая потребовала серьезных вложений в медицину, социальную сферу и на помощь населению. В этих условиях, считает Бунич, рост реальных доходов населения практически невозможен.
Понятно, что в условиях, когда экономика стагнирует, а расходы увеличиваются, никакие доходы населения расти не могут. А не увеличивать расходы нельзя, потому что объективно в условиях геополитического противостояния необходимо наращивать траты на оборону. Наши оппоненты тратят на вооружения все больше и больше, поэтому для нас это жизненная необходимость", - считает эксперт. Кроме прочего, ухудшает положение пандемия, которая потребовала серьезных вложений в медицину, социальную сферу и на помощь населению. В этих условиях, считает Бунич, рост реальных доходов населения практически невозможен.
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Заказуха, однако.
Босота же увидела, что доходы просели - и побежала считать свои копейки.
Сейчас я снова могу на свою ЗП купить только средний ПК.
А чисто в числовом выражении, моя ЗП за эти 12 лет выросла более чем в два раза.
Так что, я с этим исследованием согласен полностью.
А то я, что тогда, что сейчас, получаю в пересчете около 1300$, но тогда примерно треть оставалось от зарплаты, а сейчас денег впритык...
Если да, то кто бы тяфкал про обещания.
Вызываю арбитра.
Я ту вообще то ни кого не оскорблял.