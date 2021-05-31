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Эксперты рассказали, какими марками машин управляют самые агрессивные водители

Эксперты рассказали, какими марками машин управляют самые агрессивные водители (7 фото)

Автор:
31 мая 2021 13:49
Сообщество : Автомир
Метки: агрессивное вождение   марки   мнение   нарушения   опрос   статистика   
2968
7

Вы будете удивлены. (Нет)

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Метки: агрессивное вождение   марки   мнение   нарушения   опрос   статистика   
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34  комментария
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863
lobster Час назад
Porter в рейтинге незаслуженно забыт.
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930
narim 4 минуты назад
Я самый спокойный водитель! марки моей машины нет даже в пункте другое!))))
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32k
Nefrion 5 минут назад
>>В числе самых законопослушных также оказались водители немецких Audi
Этот рейтинг сильно зависит от того что в конкретной стране считается шиком.
В Венгрии например рейтинг м@даков за рулем возглавляют водители Audi, BMW занимает почетное второе место.

Причем BMW просто гоняют, а Audi создают опасные ситуации свинским поведением.
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−23
Лучший Друг 5 минут назад
А где газели?
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13k
эмосурикат прямоползающий 17 минут назад
самые неадекватные водители в машинах марки "ситимобил" и "везет"
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3k
Zhora 17 минут назад
А самые спокойные у нас по-моему ездят на американских чемоданах типа Тахо, Эскалейда или Линкольн Навигатор. Они никуда не спешат (видимо везде успели), на дороге вежливы и аккуратны.
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13k
эмосурикат прямоползающий 19 минут назад
по статистике у всех немцы и японцы, а на дорогах автоваз
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139
Шурман 20 минут назад
Если взять Европу то у нас допустим самые тупые это люди за всякими там дасиями и на французском говне . Я предпочитаю только БМВ и не могу сказать что я агрессивный водитель , бывает так люди которые едут с мной просят газу прибавить я отказываюсь , каждый сам отвечает за свои права , у меня стаж 23 года и все без аварий или царапин .
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3k
Zhora 24 минуты назад
В моём личном рейтинге лидируют дети гор на опущенных приорах.
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241
Серега Zhora 14 минут назад
Но они же единственные,кто остановится и поможет вам на дороге.А сын равнин,проедет мимо,даже если вы будете умирать.
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418
Карл Такойто Полчаса назад
Про БМВ на самом деле,почти во всех странах эта марка возглавляет антирейтинги по агрессивности на дорогах. Но эти машины и выглядят агресивно и настроены многие из них так что провоцируют водителя на постоянное ускорение-работа коробки в паре с двигателем такая,это надо просто прочувствовать,посидев за рулём,чтобы понять о чём речь в сравнении с другими марками авто, причем это не зависит от мощности,это может быть машина с вполне себе рядовым дизелем но даже он у БМВ будет с таким характером)) Поэтому не все владельцы БМВ как из видео ниже,но все понимают о чем речь

Ссылка youtu.be
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8k
Andrey Полчаса назад
Ночной кошмар автомобилиста:
Пьяная блогдинка в военной форме за рулем праворульной газели со значком BMW на капоте.
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32k
Alex 39 минут назад
На бэхах исключительно дебилы ездят, судя по всему.
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5k
М С 47 минут назад
24 года за рулем. Много чего повидал, много чего изменилось за это время. Помню первые пробки, как народ психовал с непривычки. Помню, на каких машинах катались новички: сначала на 2-х гольфах, потом на 3-х, потом потихоньку пересели на короллы. Единственное, что не изменилось за все это время - ДЕБИЛЫ НА БМВ!!!
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973
Никита Сергеевич 51 минуту назад
А где этот д.о.л.б.а.н, который японцев в комментах хает?! Ник не помню его...
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35k
jonnyD 54 минуты назад
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178
Сигизмунд Лазаревич 57 минут назад
С каких пор бмв стало иметь драйверские настройки? Нет если сравнивать эскалейд и х6 то х6 конечно таки да. Но если его сравнить с каеном, то уже таки нет.
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6k
Pillin Alex Час назад
VW и водители даже в список не попали.
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8k
Шурум-бурум Час назад
надо не марку машины смотреть, а интеллектуальный уровень прокладки между рулем и сиденьем
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9k
Kucher Час назад
У немцев язык злой. В смысле звучит грубо.
Я, конечно, Гёте в оригинале не читал, хоть у меня и "4" в школе была по немецкому, но мне кажется, что там даже стихи о любви звучат как жуткое ругательство.
Вот и продукция немецкая, видимо, вызывает агрессию даже у кротких ангелов.
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742
metrolog Час назад
За рулём любой машины может оказаться дебил, поэтому нельзя расслабляться
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1k
Алексей Час назад
всё в голове - если придурок, он и без машины натворит.
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