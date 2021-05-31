Второе место (26%) досталось российскому автопрому, третье - японскому (9,6%). Если говорить о конкретных брендах, то у BMW нет конкурентов. 53% опрошенных заявили, что самые безумные водители управляют именно этой маркой автомобилей.

"Это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды", - говорится результатах опроса.