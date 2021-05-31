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Сервис "Авто.ру" провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, какие автомобили предпочитают самые неаккуратные и агрессивные водители. В социологическом исследовании приняли участие четыре тысячи человек. И с их мнением трудно не согласиться.
Второе место (26%) досталось российскому автопрому, третье - японскому (9,6%). Если говорить о конкретных брендах, то у BMW нет конкурентов. 53% опрошенных заявили, что самые безумные водители управляют именно этой маркой автомобилей.
"Это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды", - говорится результатах опроса.
На втором месте антирейтинга расположились отечественные автомобили "Лада".
Против массовых Hyundai и Kia проголосовали 6% опрошенных, еще 4% негативно высказались в адрес водителей Toyota - если конкретно, о владельцах Camry и Land Cruiser.
А самыми аккуратными водителями признаны владельцы шведских и французских автомобилей. В числе самых законопослушных также оказались водители немецких Audi и Mercedes-Benz.
Помимо прочего, исследователи выяснили на каких автомобилях предпочитают передвигаться сами респонденты. Большинство отдали предпочтение "немцам" и "японцам". Российские машины при этом пользуются спросом в 3,5 раза реже, уступая даже корейскому автопрому. Но меньше всего люди доверяют автомобилям из Китая - они есть лишь у каждого сотого респондента.
Источник:
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Этот рейтинг сильно зависит от того что в конкретной стране считается шиком.
В Венгрии например рейтинг м@даков за рулем возглавляют водители Audi, BMW занимает почетное второе место.
Причем BMW просто гоняют, а Audi создают опасные ситуации свинским поведением.
Пьяная блогдинка в военной форме за рулем праворульной газели со значком BMW на капоте.
Я, конечно, Гёте в оригинале не читал, хоть у меня и "4" в школе была по немецкому, но мне кажется, что там даже стихи о любви звучат как жуткое ругательство.
Вот и продукция немецкая, видимо, вызывает агрессию даже у кротких ангелов.
А так это как жить в однушке и купить себе хаски. Вроде и круто, но бессмысленно.