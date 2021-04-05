1923
26
Да, каких только карт не придумали люди - тут тебе и полезные ископаемые, и факты и статистика. А мы сегодня подобрали для вас полезные и занимательные карты - здесь вы найдете зоны запрета полетов квадрокоптеров и раскопок копателей, еда, деньги, машины, мусор, военные базы и прочее, прочее...
×
Если вы вдруг решили заниматься копательством, вот вам карта объектов культурного наследия
Помните, что штраф за копание в таких местах может достигать трех миллионов рублей и даже трех лет лишения свободы. Поэтому настоятельно рекомендуем воздержаться от поиска ценностей в таких местах.
Заповедники и национальные парки России
Количество миллиардеров в странах Мира. Их совокупный капитал соответствует размеру страны (данные 2018 года)
Топ-20 стран по совокупному богатству миллиардеров (количество денег): 1. United States – 3096,7 2. China – 1120,1 3. Germany – 579 4. India – 440,1 5. Russia – 409,3 6. Hong Kong – 334,7 7. France – 320,4 8. United Kingdom – 202,9 9. Brazil – 176,7 10. Italy – 170,4 11. Canada – 148,5 12. Mexico – 141 13. Japan – 138,1 14. Spain – 136 15. South Korea – 126,8 16. Sweden – 124,6 17. Switzerland – 123,5 18. Australia – 117,9 19. Thailand – 93,3 20. Taiwan – 84,4
Пешком из Кейптауна (ЮАР) во Владивосток (Россия) 21 212 км
Самый длинный пеший маршрут, который строит Google Maps. Его можно пройти за год, если идти по 12 часов в сутки.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Новые статистические карты, которые помогут лучше понять современный мир
- Остановись, мгновение: Что произошло в Китае за 1 минуту
- Каковы ваши шансы умереть раньше времени?
- Карты подскажут: отчего мрут мужчины
- Приглашение на казнь: последние смертные приговоры в Европе
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...