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25 нужных, важных и просто занимательных карт, на которых присутствует Россия

25 нужных, важных и просто занимательных карт, на которых присутствует Россия (26 фото)

Автор:
05 апреля 2021 08:44
Сообщество : Факты
Метки: Россия   важное   занимательное   инфографика   карты   полезное   статистика   факты   
1923
26

Да, каких только карт не придумали люди - тут тебе и полезные ископаемые, и факты и статистика. А мы сегодня подобрали для вас полезные и занимательные карты - здесь вы найдете зоны запрета полетов квадрокоптеров и раскопок копателей, еда, деньги, машины, мусор, военные базы и прочее, прочее...

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Метки: Россия   важное   занимательное   инфографика   карты   полезное   статистика   факты   
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Nuucha Полчаса назад
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