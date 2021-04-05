Да, каких только карт не придумали люди - тут тебе и полезные ископаемые, и факты и статистика. А мы сегодня подобрали для вас полезные и занимательные карты - здесь вы найдете зоны запрета полетов квадрокоптеров и раскопок копателей, еда, деньги, машины, мусор, военные базы и прочее, прочее...