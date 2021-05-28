×

Мосгорсуд приговорил к реальным срокам бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову. Они обвинялись в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификации доказательств (ст. 303) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228).«Суд приговорил: назначить [экс-начальнику отдела наркоконтроля УВД по ЗАО] Игорю Ляховцу наказание в виде 12 лет лишения свободы, [оперуполномоченному] Акбару Сергалиеву – 8 лет, [оперуполномоченному] Максиму Уметбаеву – 8 лет, [оперуполномоченному] Роману Феофанову – 8 лет, [оперативнику] Денису Коновалову – 5 лет», – огласил приговор судья Сергей Груздев.К слову, Коновалов — единственный фигурант дела, который признал вину.Согласно решению суда, всех подсудимых лишили права занимать должности с осуществлением функций представителя власти на сроки от 1,5 до 5 лет, а также лишили званий. Ляховец был подполковником, Сергалиев и Коновалов – старшими лейтенантами, Уметбаев — младшим лейтенантом, Феофанов — младшим сержантом.Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осуждёнными.Один из адвокатов бывшего полицейского сообщил журналистам, что приговор будет обжалован.Представитель и адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что их требования выполнены и они приговор обжаловать не намерены.Сам Голунов считает решение суда справедливым.«Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал и рассказывал о моей истории, выходил с пикетами. Я добился справедливости, и, надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа [расследования], касающегося заказчика преступления. Приговором я доволен», – сказал он.Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Это произошло после того, как стало известно о его журналистском расследовании, в котором упоминаются руководитель УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев, а также его помощник подполковник Марат Медоев. Как рассказали коллеги журналиста, речь шла о возможной связи этих высокопоставленных силовиков со столичным рынком похоронных услуг.Грубые нарушения при задержании Голунова вызвали широкий общественный резонанс. Активисты и коллеги корреспондента собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортёра. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о закрытии этого уголовного дела.По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин. 19 декабря 2019 года на большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что по факту незаконного задержания журналиста СКР возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских.14 января 2020 года старший следователь по особо важным делам майор юстиции О.С. Шачиев сообщил, что Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими.