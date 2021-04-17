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С МКС на Землю вернулись российские космонавты

С МКС на Землю вернулись российские космонавты (1 фото)

Автор:
17 апреля 2021 12:31
Метки: Земля   космос   мкс   
267
1
Они вернулись с МКС спустя 185 суток, десятки экспериментов и суммарно более 27 часов в открытом космосе.

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Метки: Земля   космос   мкс   
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7  комментариев
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4k
Sanar 5 часов назад
Интересно кто из Серёг вдул Кэтлин, он конечно страшная, но 185 суток всё таки срок.
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Влад Чернов Sanar 5 часов назад
иди уроки учи и руку помой после Кэтлин )))))
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13k
Ser 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Перст Указующий 5 часов назад
никак прослышали про повышение зарплаты
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4k
tamin 5 часов назад
Поздравляем с возвращением! Молодцы!
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