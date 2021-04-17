С МКС на Землю вернулись российские космонавты

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Они вернулись с МКС спустя 185 суток, десятки экспериментов и суммарно более 27 часов в открытом космосе.
Спустя 185 суток, десятки экспериментов и суммарно более 27 часов в открытом космосе, «космическая вахта» космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинc подходит к концу: экипаж #МКС64 возвращается домой!
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана.
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана.
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