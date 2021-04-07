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В Госдуму внесли проект о снижении возраста выхода на пенсию

В Госдуму внесли проект о снижении возраста выхода на пенсию (1 фото)

Автор:
07 апреля 2021 20:16
Метки: ГД РФ   ПФР   закон   пенсии   
629
1
Представители "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

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Метки: ГД РФ   ПФР   закон   пенсии   
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2k
LekS 3 часа назад
Выборы скоро что ли?
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1k
Андрей Вырвихвист LekS 2 часа назад
А что толку в этих выборах? Я всю жизнь голосую, а очередная гнида ещё хуже предыдущей. Последний клоун-утырок вообще с катушек съехал. Кстати, как и первый из плеяды так называемых президентов, а по сути то ли бандитов-главарей, то ли не пойми кого...
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6k
B0n 8 минут назад
Звучит, вообще-то, немного по-другому: "Законопроект, предполагающий запрет на повышение пенсионного возраста до 2035 года".
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12k
Владислав Грецов 36 минут назад
в воздухе запахло выборами....
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39k
Элек Мек 38 минут назад
Скоро выборы,обещалок будет много,только успевай лапшу с ушей снимать.
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3k
DNK 45 минут назад
путинские мартышки проснулись... Сейчас наперегонки с жириком и зюгановым будут народу нравиться...
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54k
Алекс Юстасов 52 минуты назад
Говорить, "предлагать" - это одно, а делать - это другое. Скорее они вообще пенсию отменят, чем пойдут на снижение пенсионного возраста.
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220
Роман Свиридов Час назад
Мудачье. Вначале украли по 5 лет и ХЗ знает сколько денег, а потом типа "внесли проект".... только хрен он пройдет, но зато клоуны попиарятся
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21k
Юрьевич Роман Свиридов 44 минуты назад
Ну справедливости ради хочу заметить, что Справедливая Россия и КПРФ голосовали против увеличения пенсионного возраста... ЕР и ЛДПР голосовали ЗА...

https://rtvi.com/stories/povyshenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-v-tretem-chtenii/https://rtvi.com/stories/povyshenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-v-tretem-chtenii/
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2k
lekha-fil Юрьевич 36 минут назад
Большинство у единоросов и как бы кто не голосовал... .
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18k
Luc72 2 часа назад
А нахрена женщинам в 55 то? Это и до всяких повышений было очень рано по современным реалиям.
Всем по 60 и все тут. Справедливо.
Или пусть фонды поделят
, в смысле пенсионные, а то "закидывают" туда дольше и больше мужчины и умирают, а пользуются женщины еще пол жизни. Это после прошлогодних нескольких месяцев в деревне у двоюродных могу смело утверждать.
Там все друг друга знают, на некоторых улицах пенсионеров мужчин максимум 2, ну 3 на самый длинной, где то никого нет, при это пенсионерок в каждом доме почти.
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Это наша принципиальная позиция", – заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Ссылка www.youtube.com
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Справороссов там чисто для балласта держат. Все равно их никто не слушает, хотя довольно "народные" инициативы впаривают.
Пока не будет в правительстве равенства, типа 3 касты по 33% или 5 по 20% - все инициативы останутся показухой для жиреющего и окуевающего едра, у которого один хрен больше 51%.
Либо принятие должно основываться не на простом перевесе, а минимум от 75%.
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10k
кира 2 часа назад
Это надо сделать, но никто не сделает. Наше правительство никогда не признает своих ошибок, даже если они очень дорого обходятся. А сейчас снижение пенсионного возраста актуально как никогда, потому что многие из-за пандемии потеряли работу. На улице остается огромное количество молодых людей, что уж говорить о предпенсионерах, которым и без того устроиться на работу очень не просто. Чем платить пособия по безработице армии трудоспособного населения и терять деньги от недоплаченных налогов, лучше снизить пенсионный возраст и обеспечить рабочие места молодым.
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54k
Алекс Юстасов кира 50 минут назад
Проблема в том, что большинство молодых, воспитанных современной системой недообразования, ни на что не годны.
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2k
lekha-fil кира Полчаса назад
Это не ошибка: все просчитано.
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8k
Караганда 2 часа назад
выборы-как только не раскорячишься.
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147
Дедуля 2 часа назад
Началось. Сейчас все партии будут соревноваться в стремлении улучшить жизнь людей.
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41k
Максим Т. 2 часа назад
Популизм
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1k
Гур 2 часа назад
Я такой старый, что помню как перед выборами депутаты от мигалок отказывались...
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560
Весёлые сандали. Гур 2 часа назад
Ага. Публично сдавали, а потом втихаря получали новые.
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Чего только не сделаешь накануне выборов.
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1k
Гур Андрей Иванов 2 часа назад
Избраться захочешь, не так раскорячишься
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8k
Medved 2 часа назад
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Чтобы сделать человеку хорошо, сделай ему вначале плохо, а потом верни, как было.
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54k
Алекс Юстасов Феликс Дзержинский 49 минут назад
У нас не "верни", а "пообещай".
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3k
VL 3 часа назад
ну а почему нельзя предложить выход на пенсион в 60 лет и тем, и другим? И все довольны. И едерасты поганые, и народ, и, главное - феменистки.
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184
робт VL 3 часа назад
неее про фемок ты зря, именно тутони будут не согласны
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18k
SolomonA робт 2 часа назад
Ну сделайте для феминисток 70...
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41k
doker 3 часа назад
Ооо... Если бы Путин внёс проект. Или Мишустин. А так - чисто попиз**ть.
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184
робт doker 2 часа назад
теперь на каждых выборах
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1k
Титус 3 часа назад
На фоне того, что у нас в ЕС возраст выхода на пенсию всё растёт и растёт российская новость звучит довольно оптимистично. Доживу ли я до 66 лет и не передвинут к этому времени уже до 70-80?
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18k
Андрей Иванов Титус 2 часа назад
Могу Вас успокоить, не передвинут, лет через пять пенсию просто отменят. Денег нет, но вы держитесь
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58k
Опиум для народа Титус 2 часа назад
Звучит она так,как и должна-как п"здёж. Но мы привыкли. Власть как будто говорит правду,мы как будто верим...
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