В Госдуму внесли проект о снижении возраста выхода на пенсию

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Представители "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.
Представители "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.
"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", – заявил лидер фракции Сергей Миронов.
По его словам, фракция также выступает за упразднение Пенсионного фонда. По мнению парламентария, организация является неэффективным посредником между людьми и государственным бюджетом. При этом она требует больших средств на свое содержание.
Миронов добавил, что пенсии необходимо выплачивать из бюджета напрямую, как в советское время. "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", – заключил глава фракции.
Ранее сообщалось, что в предвыборной программе Партии пенсионеров к выборам в Государственную думу предлагается установить единый размер пенсии на всей территории России, чтобы выплаты в регионах не были ниже столичных.
Источник:
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/07042021/160079?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=CopyBuf
"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", – заявил лидер фракции Сергей Миронов.
По его словам, фракция также выступает за упразднение Пенсионного фонда. По мнению парламентария, организация является неэффективным посредником между людьми и государственным бюджетом. При этом она требует больших средств на свое содержание.
Миронов добавил, что пенсии необходимо выплачивать из бюджета напрямую, как в советское время. "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", – заключил глава фракции.
Ранее сообщалось, что в предвыборной программе Партии пенсионеров к выборам в Государственную думу предлагается установить единый размер пенсии на всей территории России, чтобы выплаты в регионах не были ниже столичных.
Источник:
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/07042021/160079?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=CopyBuf
Авторский пост
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https://rtvi.com/stories/povyshenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-v-tretem-chtenii/https://rtvi.com/stories/povyshenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-v-tretem-chtenii/
Всем по 60 и все тут. Справедливо.
Или пусть фонды поделят , в смысле пенсионные, а то "закидывают" туда дольше и больше мужчины и умирают, а пользуются женщины еще пол жизни. Это после прошлогодних нескольких месяцев в деревне у двоюродных могу смело утверждать. Там все друг друга знают, на некоторых улицах пенсионеров мужчин максимум 2, ну 3 на самый длинной, где то никого нет, при это пенсионерок в каждом доме почти.
Пока не будет в правительстве равенства, типа 3 касты по 33% или 5 по 20% - все инициативы останутся показухой для жиреющего и окуевающего едра, у которого один хрен больше 51%.
Либо принятие должно основываться не на простом перевесе, а минимум от 75%.