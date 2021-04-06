В Туркмении появились звания народного и заслуженного собаковода

Ведь эти люди множат национальное достояние!
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов учредил почетные звания народного и заслуженного собаковода страны. Теперь почетные заводчики, в зависимости от вклада в историко-культурное наследие смогут получать утвержденные лично Гурбангулы медали и ежемесячные денежные надбавки.
«Лицам, удостоенным почётного звания «Народный собаковод Туркменистана», выплачивается единовременная премия в размере пятикратной минимальной заработной платы и устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, государственному пособию, стипендии в размере 30 процентов от минимальной зарплаты. А лицам, удостоенным звания «Заслуженный собаковод Туркменистана», выплачивается единовременная премия в размере четырёхкратной минимальной заработной платы и устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, государственному пособию, стипендии в размере 20 процентов от минимальной зарплаты», - говорится в утвержденных законом положениях.
Гурбангулы Бердымухамедов не только заботливый отец нации, непобедимый воин, легендарный певец, но и великий поэт и публицист. В июне 2020 года он презентовал меджлису свою книгу о туркменских алабаях и прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное своему волкодаву по кличке Пальван ("Борец").
«Ты богатырь, мой алабай, Ты доблестен, мой алабай, Если надо, ты отважен, мой алабай, Ты – гордость туркменской нации, мой алабай!»
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А спустя несколько месяцев, осенью 2020 года, Гурбангулы принял участие в открытии 15-метрового золотого памятника алабаю, инициатором установки которого выступал самолично.
В последние годы в стране наблюдается популяризация волкодавов на государственном уровне. Помимо книг, стихов, памятников и почетных званий собаководам, в Туркмении существует Международная ассоциация "Туркменские алабаи", которую возглавляет сын президента, вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты и член Государственного совета безопасности страны Сердар Бердымухамедов.
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Блин, реально чувак жизни радуется