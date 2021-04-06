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В Туркмении появились звания народного и заслуженного собаковода

В Туркмении появились звания народного и заслуженного собаковода (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 12:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Туркмения   алабай   достояние   закон   медали   почетный собаковод   
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Ведь эти люди множат национальное достояние!

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Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Туркмения   алабай   достояние   закон   медали   почетный собаковод   
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12k
Вася Александрович Минуту назад
Чего бы и не повыкаблучиваться, раз народец голову боится поднять. А завтра придёт другой бай, и всё начнётся сначала.
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5k
Olga Raudis 2 минуты назад
Можно всяко относиться к вывертам Гурбангулы, но он прав в том, что эта порода -народное достояние и ее надор беречь. Зато в Росиии зоошиза скоро искоренит вообще все породное собаководство и останутся одни дворняги. Бродячие собаки, жрущие людей и животных и полные приюты "бедосиков" - ни на что не годных, только прожирающих миллионы ежегодно.
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1k
Павел 39 минут назад
Собрать все его медальки и фантики и подтереть ими жопу, тупой сомовлюбленный клоун. Тут в России то не знаешь как жить можно нормально, а там вообще не представляю как народ живет в этом цирке шапито.
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21k
Inter Павел Полчаса назад
так они к нам едут
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5k
disevenvis Inter 16 минут назад
Туркмены как раз к нам и не едут.Только узбеки, таджики и казахов немного
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341
Влад 43 минуты назад
Можно повыпендриваться пока газ под землёй не кончился...
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5k
kleyman 47 минут назад
Так ска-а-аать, кхм-кхм. Огдобряем.
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16k
Flying Dutchmen. 47 минут назад
Не сдох еще...
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4k
Александр Иванов Час назад
Сам то наверняка уже Народный! №1!
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197
OLS10 Александр Иванов 57 минут назад
Думаете Заслуженным#1 кого-то другого наградил?!

Блин, реально чувак жизни радуется
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−39
ковид-десидент Час назад
учись, путен
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