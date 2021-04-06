В Туркмении появились звания народного и заслуженного собаковода

«Лицам, удостоенным почётного звания «Народный собаковод Туркменистана», выплачивается единовременная премия в размере пятикратной минимальной заработной платы и устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, государственному пособию, стипендии в размере 30 процентов от минимальной зарплаты. А лицам, удостоенным звания «Заслуженный собаковод Туркменистана», выплачивается единовременная премия в размере четырёхкратной минимальной заработной платы и устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, государственному пособию, стипендии в размере 20 процентов от минимальной зарплаты», - говорится в утвержденных законом положениях.