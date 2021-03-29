Арест и казнь Берии: какие остались вопросы

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Смерть «кровавого палача и маньяка» неизменно вызывала много вопросов: почему его соратники не обнаружили заговор, почему нет документов о его смерти и кремации, и что за выстрелы слышались из дома Берии непосредственно в день его ареста?Избыток власти или потеря доверия Одна из причин того, почему Берия был настолько близок Сталину и получил почти безграничную власть, заключается в его происхождении и исполнительности. Он умел «читать между строк», улавливать настроение вождя и ничем не брезговать в своей работе, — как пишет Прудникова Е.А. в работе «Берия. Последний рыцарь Сталина».Никто прежде не имел в своих руках такого влияния, особенно после смены поста министра госбезопасности на должность в Политбюро с возможностью замещения Сталина на заседаниях. Однако успех курируемого Берией атомного проекта оказался настолько колоссальным, что Сталин начал беспокоиться из-за влиятельности своего соратника. Он начал методично отодвигать Лаврентия Павловича от дел, одновременно запустив расследование по двум близким Берии направлениям. Одно из них, названное мингрельским делом, касалось взяточничества поддерживаемых Берией прокурорских работников в Грузии и имело цель вытеснить его из кремлевского руководства. Ход этого расследования подробно рассмотрен в книге Владимира Шенка «Мингрельское дело», считающего, что кончина вождя фактически спасла Берию от еще более жестокого конца.В борьбе за власть, развернувшейся после смерти Сталина, Лаврентий Павлович рассчитывал выйти победителем. В день похорон вождя он произнес с трибуны речь, уже видя себя новым лидером великой страны, за плечами которого стоят все силовые ведомства.Он сразу же инициировал ряд политических и экономических реформ, большей частью принятых единолично и без согласования с Советом министров. Смиртюков М.С. в воспоминаниях «Государство – это он» пишет, что вряд ли «заговор Берии» действительно существовал, его погубила банальная самоуверенность. Распоряжаясь обширным архивом компромата практически на весь управленческий аппарат страны, он не учел того, что боевые генералы во главе с Георгием Жуковым могли действовать не менее стремительно и решительно.Созванный в отсутствие Лаврентия Павловича пленум ЦК КПСС единогласно сошелся во мнении о необходимости смещения его с должности по ряду причин:- разжигание межрасовой вражды;- шпионаж за членами партии;- преступный сговор с югославским революционером Иосипом Брозо Тито;- попытка создать объединенное государство буржуазной Германии.Казнь БерииНикита Хрущев в мемуарах «Воспоминания. Время. Люди. Власть» описал, как арестовывать Лаврентия Берию отправилось порядка 10 человек, среди которых были Москаленко, Маленков и маршал Жуков. Его вместе с рядом якобы пособников в один день осудили, приговорили к расстрелу и привели приговор в исполнение. Впоследствии историки доказывали незаконность произведенного ареста, не имевшего ни официального ордера, ни протоколов допроса. Даже описания фигурантами дела ареста Берии и последующего суда существенно разнятся между собой, равно как и информация о судьбе тела казненного министра.Все эти нюансы дали пищу для размышлений не только историкам, но и приверженцам разного рода теорий заговора. Журналист и писатель Елена Прудникова, поддерживаемая сыном Берии, уверена в том, что Лаврентий Павлович был застрелен у себя дома еще при аресте. В подтверждение своих слов Серго Берия вспоминает, как в день ареста отца ему в конструкторское бюро позвонил его друг. Он рассказал Берии-младшему о том, что их особняк оцеплен, а внутри слышатся выстрелы. Сын сразу же бросился домой, однако военные не подпустили его близко к месту событий, откуда вынесли что-то, завернутое в плащ-палатки. Серго до конца своих дней считал, что в тот момент из дома выносили тела отца и его охранников, которые не сдались без боя.На последовавший вслед за арестом суд не пускали посторонних лиц, а потому отца Серго более не видел и не мог опознать тело. Зато есть записи о том, будто бы «пособники» Берии с трудом узнали его во время заседания суда, хотя и списали этот факт на стрессовую ситуацию. Некоторые исследователи пришли к выводу, что Лаврентия Павловича действительно специально или случайно убили во время ареста, а судили двойника, чтобы скрыть факт убийства. В пользу такой точки зрения говорит и документ о кремации тел, в котором были перечислены фамилии всех осужденных, кроме Берии.В советской истории есть немало политических убийств, произошедших без суда и следствия. Обросшее мифами и легендами убийство Лаврентия Берии стало одним из них, показав неприглядные страницы борьбы за власть в великой стране.