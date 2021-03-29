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Арест и казнь Берии: какие остались вопросы

Арест и казнь Берии: какие остались вопросы (1 фото)

Автор:
29 марта 2021 20:44
Метки: Берия   казнь   расстрел   тайны   
934
1
После смерти Сталина многие партийные деятели боялись репрессий со стороны правой руки вождя – Лаврентия Берии. Поэтому против него быстро сфабриковали обвинение в шпионаже и измене родине, не менее стремительно осудили и расстреляли.

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Метки: Берия   казнь   расстрел   тайны   
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29  комментариев
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11k
albedo 4 часа назад
На мой взгляд - Берия был гениальным управленцем.
А его смерть - результат борьбы за власть после смерти Сталина и ничего более.
Не нам судить этих людей с позиции современности.
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3k
Егорий Час назад
не горби убил союз и будущее, а обиженный мудак-хохол..... то, что создала власть Советов, уничтожить еле-еле-смогли спустя полвека лишь враги...... и до сих пор добить не могут всеми стараниями. И. заметьте, советский режим хая, поминают плохо лишь Сталина и его аппарат, и ни одного плохого слова про Хрущева...... "спасибо" которому за хозрасчет, что окончательно привел в победе жуликов-кооператоров и нынешним олигархам.....
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31
Андрей Час назад
К успеху шёл, но не прокатило
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Может, кто-то еще не знает... Первоначально Стругацкие хотели назвать дона Рэбу доном Рэбией. Но Ефремов отговорил. История эта в будущем была подтверждена Борисом Стругацким: http://www.rusf.ru/abs/int_t20.htmhttp://www.rusf.ru/abs/int_t20.htm
Я не делаю из этого никаких далекоидущих выводов; как минимум в 1963 году, когда писалась "Трудно быть богом", все было (или казалось) другим.
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3k
Егорий Дмитрий Час назад
гандоны они, эти твои стругацкие. их вырастила страна, которую они потом с грязью и смешали.... ранние опусы их еще можно воспринимать, но после жука они просто огондонились....
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3k
Roninsamuray 3 часа назад
Повышенный режим секретности по работе над атомным оружием, крайне отрицательно отразился на взаимоотношениях Берии с остальным окружением Сталина. Отдельные, внеочередные доклады Берии, наедине со Сталиным, конечно же, по работе над атомным оружием, все, по незнанию, воспринимали как особое приближение Берии к Сталину, неведение также порождало разные небылицы, фантазии, подозрения и зловещие домыслы, в отношении Берии, и в конечном итоге, вполне объяснимо, что он вызывал страх, ужас и ненависть всех окружающих. Берия всё это видел, знал, и наверняка это очень забавляло его, потому что он не придавал этому серьезного значения и внимания. Всей этой ситуацией ловко воспользовался интриган Хрущев, которому уже не нужно было стараться запугать своих заговорщиков, все и так уже боялись, опасались и остерегались Берию.
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Какую замечательную систему управления построил Иосиф Виссарионович! Такую, что после его смерти наиболее талантливого руководителя (а с этим фактом спорить очень трудно) скорее всего просто пристрелили, без суда и следствия (я уверен что никто его до суда не доводил, был шанс что чекисты и прочие могли бы попытаться его отбить, это было слишком опасно). А к власти в этой построенной Сталиным (никем иным!) системе пришел самый безопасный, самый бестолковый Никита Сергеевич - потому что нужен был слабый лидер, которого можно было бы не бояться... Советская политическая стабильность во всей ее красе! И будущая дезинтеграция СССР была уже предопределена.
А в виде альтернативы можно вспомнить американскую конституция, которая заложила систему управления, действующую более 200 лет, не смотря ни на какие кризисы... И хотя теракты случаются, но политическое руководство действует в совсем другом поле чем перевороты и расстрелы. И даже вполне "положительное" президентство ФДР привело к запрету на более чем 2 срока власти.
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4k
Дмитрий albedo 2 часа назад
Ряд штатов вышел из состава США, принял свою Конституцию (ту же самую что была в США), избрал своего президента. Это было ни запрещено, ни разрешено, такой вот был вакуум. Переворотов не было, но противоречия между штатами привели к гражданской войне. Единственная серьезный политический кризис за ~250 лет - не такой уж плохой результат!
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11k
albedo Дмитрий 2 часа назад
Я могу назвать еще более прекрасный результат - Россия.
Всего 300 лет монархии без потрясений


А если без шуток - до 1914 года США были заштатным третьесортным государством на задворках мира.
И приводить его в пример - как то смешно.
Кстати - Вам известно, что в каждом штате есть своя Конституция?
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4k
Дмитрий albedo Час назад
Сколько в России состоялось переворотов еще во времена империи, скольких царей убили ближайшие окружающие (не террористы, крайне далекие от власти, а именно те, кто власть и захватывал)? А потом революции, за последние 100 лет: гражданская, грызня за власть после смерти Ленина, Сталина, отстранение Хрущева, распад СССР... Такое впечатление что законы вообще работали крайне редко.
Уже 100 лет США - мировой лидер, и весь этот срок они живут в полном соответствии с конституцией (написанной задолго до этого), никаких переворотов у них вообще не было. Был бы там Берия, доказал бы свою талантливость (а он действительно был талантлив) - и стал бы президентом. В СССР же его застрелили... Да, изредка президентов террористы убивают, но это практически не влияет на политику, и уж точно не пускает во власть собственно убийц.
Конституции отдельных штатов - Вам они интересны? Лично я какой-либо юридической деятельностью в США не занимаюсь, и их местные законы меня не интересуют.
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11k
albedo Дмитрий Час назад
Был бы там Берия, доказал бы свою талантливость (а он действительно был талантлив) - и стал бы президентом. В СССР же его застрелили...
===================
Почему Вы решили, что Вы бы в США родились белым. А если бы цветным?

Вы что нибудь слышали про клан Кеннеди?
Почитайте - удивитесь сколько из них не стало президентами и почему.
Роберта Кеннеди тоже убили, не считая автокатастроф, с теми, кто решил из них стать политиком.

Это не считая всяких Пелтиеров и прочих "борцов" за права.
И прочих прелестей типа "только для белых"
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2k
kca-opa Дмитрий Час назад
А в виде альтернативы можно вспомнить американскую конституция, которая заложила систему управления, действующую более 200 лет, не смотря ни на какие кризисы... И хотя теракты случаются, но политическое руководство действует в совсем другом поле чем перевороты и расстрелы. И даже вполне "положительное" президентство ФДР привело к запрету на более чем 2 срока власти.

Вы хоть ознакомились-бы с вопросом, додо, конституции США уже более 200 лет, она не менялась, но вот поправок в неё внесено несколько тысяч, книжечка "конституция" на пару листов, и десятки томов поправок к ней
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1k
Bogdan Krasota 3 часа назад
Сегодня праздник у ребят! Ликует пионерия! Сегодня в гости едет к нам, Лаврентий Палыч Берия!
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Какая еще казнь? Обычное убийство. Арестовали и в тот же день пристрелили. Или застрелили при попытке ареста. Какое вообще это имеет отношение к правосудию?
Умер верховный пахан, и две группировки его самых близких главарей начали схватку за власть, не на жизнь, а на смерть. Победила группировка Маленкова. Группировка Берии проиграла, и всех вв членов расстреляли или посадили.
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238
Сергей 3 часа назад
как то сложно это. Инсценировать самоубийство было бы проще. Или несчастный случай.
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−145
Владимир 4 часа назад
я хочу м религозных людей окучить!

сравните своих святых с Феликсом и [мат]! и молитесь Феликсу!
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41k
doker 4 часа назад
Кто такой Берия? "Эффективный менеджер". Когда меняется хозяин предприятия - меняется "эффективный менеджер". Когда с "золотым парашютом", а когда с "золотой гильотиной."
Просто, как две копейки.
И не надо домысливать.
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−145
Владимир 4 часа назад
Ленин это теоретик он не много страной поуправлял... ну болезнь и умер
Иосиф страной упраял ему и почести
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648
Stopbandera 4 часа назад
Слава Лаврентию Павловичу!
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−145
Владимир 4 часа назад
1 место Иосиф Виссарионович
2 место Дзержинский
3 место Берия

мот мой пантеон
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−145
Владимир 4 часа назад
какие вопросы?
Берию пришли арестовывать хрушевкие прихвостни
товарища Берию они не взяли живым
Джигит!
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31k
Опаньки 4 часа назад
какие остались вопросы...
один, чего так долго тянули
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