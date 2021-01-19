Захватывающие факты о зданиях и сооружениях, известных на весь мир. Часть 2-я

Продолжаем рассказ об архитектурных чудесах мира и интересных фактах, которые с ними связаны.
1. Пизанская башня, Пиза, Италия
То, что башня стоит не ровно, а под наклоном, рабочие заметили еще при строительстве, когда здание было высотой всего в два этажа. Затем строительство остановилось почти на столетие (страну сотрясали военные конфликты, не до колокольни было). Но это дало свои плоды: почва успела как следует осесть, башню достроили, и она не опрокинулась. С годами наклон начал увеличиваться и в конце 20 века были сделаны специальные укрепления для его стабилизации и уменьшения - с 5,5 до 3,97 градусов. По прогнозам инженеров, теперь Пизанская башня сможет оставаться в стабильном состоянии в течение примерно 200 лет, ну а потом опять начнет сильно крениться.
2. Тадж-Махал, Агра, Индия
Тадж-Махал может быть самым красивым и известным мавзолеем в мире, но его история не так бела и ослепительна, как его фасад. Легенда гласит, что падишах Шах-Джахан построил это здание как дань любви - в память о своей жене, умершей при родах. Чтобы никто никогда не смог воспроизвести что-либо похожее на Тадж-Махал, падишах приказал выколоть глаза и отрубить руки архитекторам и мастерам, принявшим участие в строительстве. Доказательств этого, однако, нет, и большинство историков считают, что эту кровавую легенду кто-то просто выдумал.
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3. Собор Василия Блаженного, Москва, Россия
Вот еще один похожий пример "кровавой легенды". Говорят, что, как и в случае с Тадж-Махалом, российский царь Иван Грозный приказал ослепить зодчих, спроектировавших собор. С той же целью - чтобы те никогда не смогли его скопировать и построить еще один такой же. Доказательств, опять же, нет, хотя от Ивана Грозного всего можно было ожидать. Есть и менее кровавая легенда - мол, царь посадил архитектора собора в тюрьму после того, как тот, "употчеванный вином", похвастался, что может построить храм и получше этого.
4. Арка "Врата на запад", Сент-Луис, США
Эта арка в Сент-Луисе, штат Миссури, была построена как памятник Томасу Джефферсону, в память о его усилиях по расширению Америки на запад. Это самая высокая арка в мире, ее высота составляет 192 метра. Страховая компания, работающая с архитекторами и инженерами, предсказывала, что во время строительства этого сооружения погибнут минимум 13 человек. К счастью, они ошиблись и никто не погиб - но это не значит, что в "послужном списке" Арки нет крови.
В 1980 году мужчина по имени Кеннет Свирс захотел исполнить безбашенный трюк: прыгнуть с парашютом с самолета, приземлиться на арку, а затем прыгнуть с парашютом на землю. Ему успешно удалось приземлиться на арку, но, к сожалению, его следующий парашют не раскрылся, и он погиб при падении.
В 1980 году мужчина по имени Кеннет Свирс захотел исполнить безбашенный трюк: прыгнуть с парашютом с самолета, приземлиться на арку, а затем прыгнуть с парашютом на землю. Ему успешно удалось приземлиться на арку, но, к сожалению, его следующий парашют не раскрылся, и он погиб при падении.
5. Каса-Мила, Барселона, Испания
Каса-Мила (Дом Мила) в Барселоне - одно из самых уникальных зданий на Земле. Архитектор Антонио Гауди спроектировал этот дом в свободной форме, и во всей конструкции нет ни одного прямого угла. Каса-Мила стал объектом наследия ЮНЕСКО в 1984 году, и его считают одним из самых интересных зданий в мире, поскольку он не соответствует никаким правилам проектирования. Считающийся отцом современной архитектуры, Гауди обладал ярким воображением, и его то хвалили, то критиковали за смелые и новаторские идеи.
К сожалению, одним из самых больших его критиков был владелец дома, который терпеть не мог то, что получилось у Гауди. И старался прикрыть большую часть дома каким-то более традиционным декором.
К сожалению, одним из самых больших его критиков был владелец дома, который терпеть не мог то, что получилось у Гауди. И старался прикрыть большую часть дома каким-то более традиционным декором.
6. Башни-близнецы Петронас, Куала-Лумпур, Малайзия
Отличительная черта Куала-Лумпура - башни-близнецы Петронас - были построены при странных обстоятельствах. Премьер-министр Малайзии не только изменил уже готовые планы, чтобы сделать сооружение самым высоким зданием в мире, но и превратил строительство в драматическое соревнование. Он сделал небывалую вещь: возложил ответственность за строительство каждой башни на две разные компании из двух разных стран.
Японская компания Hazama Corporation и южнокорейская компания Samsung Engineering and Construction отвечали каждая за одну из башен, и гонка была нацелена на то, чтобы увидеть, кто финиширует первым и станет явным победителем. Спойлер: им стала Корея.
Японская компания Hazama Corporation и южнокорейская компания Samsung Engineering and Construction отвечали каждая за одну из башен, и гонка была нацелена на то, чтобы увидеть, кто финиширует первым и станет явным победителем. Спойлер: им стала Корея.
7. Шато-Фронтенак, Квебек, Канада
Отель "Шато-Фронтенак" - самая фотографируемая гостиница в мире, а также один из символов не только города, но и всей провинции Квебек. А история, связанная с ним, такова:
Во время плановой уборки в легендарном замке Фронтенак было обнаружено старое письмо, застрявшее в какой-то щели между этажами. Текст его был душераздирающим. Какой-то курсант написал записку своей возлюбленной с просьбой ждать его возвращения. Судьба этой пары неизвестна, но история вдохновила продюсеров популярного корейского сериала "Гоблин: одинокий и великий бог" на съемку эпизода в отеле.
С тех пор количество посетителей из Кореи, приезжающих посмотреть на замок, выросло в геометрической прогрессии, а старый латунный почтовый ящик в холле отеля стал популярным местом для селфи!
Во время плановой уборки в легендарном замке Фронтенак было обнаружено старое письмо, застрявшее в какой-то щели между этажами. Текст его был душераздирающим. Какой-то курсант написал записку своей возлюбленной с просьбой ждать его возвращения. Судьба этой пары неизвестна, но история вдохновила продюсеров популярного корейского сериала "Гоблин: одинокий и великий бог" на съемку эпизода в отеле.
С тех пор количество посетителей из Кореи, приезжающих посмотреть на замок, выросло в геометрической прогрессии, а старый латунный почтовый ящик в холле отеля стал популярным местом для селфи!
8. Музей современного искусства, Нитерой, Бразилия
Музей современного искусства в Нитерое, известный как MAC, стал предметом политического скандала еще до того, как был построен. Во-первых, мэр города Зека Мокарзель убедил владельца земельного участка в том, что земля там ничего не стоит. Затем Мокарзель купил участок почти за бесценок - незадолго до того, как мэр Хорхе Роберто Сильвейра объявил о своем предложении о строительстве на этом участке.
В итоге вышло так, что Морказель продал землю городу гораздо дороже, чем заплатил за нее сам. С тех пор широко распространено мнение, что Мокарзель и Сильвейра спланировали всю эту схему заранее и хорошо набили карманы.
В итоге вышло так, что Морказель продал землю городу гораздо дороже, чем заплатил за нее сам. С тех пор широко распространено мнение, что Мокарзель и Сильвейра спланировали всю эту схему заранее и хорошо набили карманы.
9. Запретный город, Пекин, Китай
Запретный город в Пекине - самый большой императорский дворец в мире. Построенный в 1420 году нашей эры, он в течение 492 лет служил императорским дворцом Китая. В этот период император считался "сыном Неба", обладающим святыми небесными силами, и императорский дом должен был соответствовать. Архитекторы спроектировали дворец так, чтобы он вел на север, как земной аналог Полярной звезды. Во время использования дворец считался божественной резиденцией, поэтому обычным людям входить в него было запрещено.
10. Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства), Барселона, Испания
Строительство базилики Саграда Фамилия началось в 1882 году и еще не завершено! Это уникальное сооружение имеет смехотворно долгую и сложную историю, но похоже, что конец истории не за горами. Официальные лица надеются, что вечное строительство сможет завершиться в 2020-х годах - примерно через 250 лет после его начала.
11. Замок Бран, Бран, Румыния
Из-за близости к Трансильвании замок Бран часто называют "замком Дракулы", хотя это лишь одно из нескольких мест, связанных с легендой о Владе Цепеше III Дракуле. И скорее всего, это история о том, что Влад Цепеш был пойман и заключен в этом замке, то есть томился там в неволе. Однако для развития туризма в Румынии гораздо выгоднее было сочинить легенду о том, что это замок жуткого монстра Дракулы, в котором он жил и вершил свои злодеяния.
12. Лувр, Париж, Франция
Лувр, один из самых известных в мире художественных музеев, изначально был крепостью, а затем - резиденцией королевской семьи. Глядя на него сейчас, трудно поверить, что в какой-то момент он обветшал и пришел в упадок (это произошло после того, как королевская семья переехала в Версальский дворец).
После Французской революции городские власти решили превратить здание в публичный музей. Он открылся в 1793 году, и в нем выставлено более 500 картин и других произведений искусства, конфискованных у свергнутой королевской семьи и других представителей знати.
После Французской революции городские власти решили превратить здание в публичный музей. Он открылся в 1793 году, и в нем выставлено более 500 картин и других произведений искусства, конфискованных у свергнутой королевской семьи и других представителей знати.
13. Зимний дворец, Санкт-Петербург, Россия
Зимний дворец в Санкт-Петербурге был символом императорской власти. Идея построить его пришла в голову Петру I, но истинной своей славы дворец достиг во времена правления Екатерины II, которая его расширила и наполнила роскошной обстановкой и предметами искусства. Дворец оставался резиденцией русских царей вплоть до революции.
Именно на ступенях Зимнего дворца в 1905 году, в правление Николая II, произошла жестокая резня, известная под названием Кровавое воскресенье. Императорская гвардия открыла огонь по мирным демонстрантам, которые требовали от царя помощи голодающим массам России. Это была темная метка для Российской империи и одно из ключевых событий, приведших к русской революции.
Именно на ступенях Зимнего дворца в 1905 году, в правление Николая II, произошла жестокая резня, известная под названием Кровавое воскресенье. Императорская гвардия открыла огонь по мирным демонстрантам, которые требовали от царя помощи голодающим массам России. Это была темная метка для Российской империи и одно из ключевых событий, приведших к русской революции.
14. Всемирный торговый центр 1 (Башня Свободы), Нью-Йорк, США
Башня Свободы возвышается на высоте 1776 футов, что является прямой ссылкой на год подписания Декларации независимости США. Смотровая площадка небоскреба начинается на высоте 1362 фута и доходит до 1368 футов, что является точной высотой башен-близнецов до их падения.
15. Дворец Потала, Лхаса, Тибетский автономный район КНР
Более 317 лет это место было резиденцией тибетских Далай-лам. В 1959 году дворец стал объектом Всемирного наследия после того, как 14-й Далай-лама бежал в Индию. В знак уважения рядом не строят зданий, которые находились бы выше этого дворца; он возвышается над городом, находясь в самой высокой точке.
Чтобы защитить здание от разрушительных воздействий погоды, команда из 500 человек, жители города и волонтеры, каждый год перекрашивают его. Краска, которую они используют, представляет собой смесь молока, меда, сахара и извести, и обладает особым сладким ароматом. Интересно, возникает ли у волонтеров желание ее попробовать?
Чтобы защитить здание от разрушительных воздействий погоды, команда из 500 человек, жители города и волонтеры, каждый год перекрашивают его. Краска, которую они используют, представляет собой смесь молока, меда, сахара и извести, и обладает особым сладким ароматом. Интересно, возникает ли у волонтеров желание ее попробовать?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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