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Захватывающие факты о зданиях и сооружениях, известных на весь мир. Часть 2-я

Захватывающие факты о зданиях и сооружениях, известных на весь мир. Часть 2-я (15 фото)

Автор:
19 января 2021 14:00
Сообщество : Факты
Метки: архитектура   занимательные факты   здания и сооружения   истории   тайны   факты   хочу все знать   
565
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Продолжаем рассказ об архитектурных чудесах мира и интересных фактах, которые с ними связаны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   занимательные факты   здания и сооружения   истории   тайны   факты   хочу все знать   
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MrMopnex 52 минуты назад
"Строительство базилики Саграда Фамилия началось в 1882 году и еще не завершено! (...) вечное строительство сможет завершиться в 2020-х годах - примерно через 250 лет после его начала."
Чёт у меня с математикой или у автора?
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