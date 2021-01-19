Захватывающие факты о зданиях и сооружениях, известных на весь мир. Часть 2-я

Эта арка в Сент-Луисе, штат Миссури, была построена как памятник Томасу Джефферсону, в память о его усилиях по расширению Америки на запад. Это самая высокая арка в мире, ее высота составляет 192 метра. Страховая компания, работающая с архитекторами и инженерами, предсказывала, что во время строительства этого сооружения погибнут минимум 13 человек. К счастью, они ошиблись и никто не погиб - но это не значит, что в "послужном списке" Арки нет крови.



В 1980 году мужчина по имени Кеннет Свирс захотел исполнить безбашенный трюк: прыгнуть с парашютом с самолета, приземлиться на арку, а затем прыгнуть с парашютом на землю. Ему успешно удалось приземлиться на арку, но, к сожалению, его следующий парашют не раскрылся, и он погиб при падении.