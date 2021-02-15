Американцы признались в контактах с пришельцами

Пентагон признался в том, что в его распоряжении есть обломки крушений НЛО, и его специалисты ведут эксперименты с ними. Уфолог Энтони Брагалия, объявивший об этом, предполагает, что речь идет об обломках с места так называемого Розуэльского инцидента - предполагаемого места крушения НЛО рядом с городом Розуэлл, Нью-Мексико, которое произошло в 1947 году.

Брагалия сообщил новость в своем блоге "Изучаем НЛО", объявив, что стал обладателем более чем 150-страничного доклада из Разведывательного управления Министерства обороны США. Доклад был представлен в ответ на его запрос, отправленный три года назад, в соответствии с Законом о свободе информации.

"Хотя большая часть подробностей опущена и изложена уклончиво, все же совершенно ясно, что полученные в результате технологии представляют собой буквально квантовый скачок в сравнении с материалами, известными человечеству", - пишет Брагалия в блоге.