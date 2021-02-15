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Американцы признались в контактах с пришельцами

Американцы признались в контактах с пришельцами (7 фото)

Автор:
15 февраля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Пентагон   Розуэльский инцидент   Энтони Брагалия   инопланетяне   нитинол   нло   тайны   факты   
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Знаменитый уфолог Энтони Брагалия многие годы пытается выяснить подробности изучения Пентагоном неопознанных летающих объектов. Его усилия увенчались успехом: он сумел получить документ, который, по мнению уфолога, свидетельствует: военные не только изучают летающие тарелки, но и используют технологии инопланетян в своих разработках.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Пентагон   Розуэльский инцидент   Энтони Брагалия   инопланетяне   нитинол   нло   тайны   факты   
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7  комментариев
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6k
Серега Час назад
кто включил рен тв? переключите на дискавери!
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2k
Хрюн 7 минут назад
Вот к чему приводит легализация лёгких наркотиков.
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4k
Александр Иванов 9 минут назад
Интересно, а много ли надо выпить, чтобы повстречать пришельцев?
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65k
Вит Вит 41 минуту назад
После очередной,раскуренной папироски,американцы признались в контактах с пришельцами......
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33k
AGM 47 минут назад
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42k
Татьянин день 47 минут назад
Да мы знаем , знаем .
То же мне , секрет Полишинеля ...........
Ссылка youtu.be
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998
Mikhail K Татьянин день 12 минут назад
Это Лунтик?
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