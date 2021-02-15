Американцы признались в контактах с пришельцами

Знаменитый уфолог Энтони Брагалия многие годы пытается выяснить подробности изучения Пентагоном неопознанных летающих объектов. Его усилия увенчались успехом: он сумел получить документ, который, по мнению уфолога, свидетельствует: военные не только изучают летающие тарелки, но и используют технологии инопланетян в своих разработках.
Пентагон признался в том, что в его распоряжении есть обломки крушений НЛО, и его специалисты ведут эксперименты с ними. Уфолог Энтони Брагалия, объявивший об этом, предполагает, что речь идет об обломках с места так называемого Розуэльского инцидента - предполагаемого места крушения НЛО рядом с городом Розуэлл, Нью-Мексико, которое произошло в 1947 году.
Брагалия сообщил новость в своем блоге "Изучаем НЛО", объявив, что стал обладателем более чем 150-страничного доклада из Разведывательного управления Министерства обороны США. Доклад был представлен в ответ на его запрос, отправленный три года назад, в соответствии с Законом о свободе информации.
"Хотя большая часть подробностей опущена и изложена уклончиво, все же совершенно ясно, что полученные в результате технологии представляют собой буквально квантовый скачок в сравнении с материалами, известными человечеству", - пишет Брагалия в блоге.
Брагалия сообщил новость в своем блоге "Изучаем НЛО", объявив, что стал обладателем более чем 150-страничного доклада из Разведывательного управления Министерства обороны США. Доклад был представлен в ответ на его запрос, отправленный три года назад, в соответствии с Законом о свободе информации.
"Хотя большая часть подробностей опущена и изложена уклончиво, все же совершенно ясно, что полученные в результате технологии представляют собой буквально квантовый скачок в сравнении с материалами, известными человечеству", - пишет Брагалия в блоге.
×
Запрос, отправленный Брагалией, по его словам, был "ясным и недвусмысленным", и был удостоен ответа, поскольку исследователь НЛО сумел найти лазейку в законодательстве, позволяющую получать информацию, которая может считаться секретной.
В своем запросе, отправленном в 2017 году, Брагалия просит предоставить информацию, включающую "физическое описание, свойства и состав материалов, происходящих от НЛО, которыми обладает правительство и его подрядчики". Брагилию интересовали, по его словам, "любые останки от крушений НЛО на земле и на море, которые забрало в свое распоряжение министерство обороны".
В своем посте Брагилия приводит как текст запроса, так и выдержки из пяти документов, предоставленных ему, общий объем которых составляет 154 страницы. Из них следует, что тестирование внеземных обломков проводилось компанией Bigelow Aerospace из Лас-Вегаса по заказу Министерства обороны.
В своем посте Брагилия приводит как текст запроса, так и выдержки из пяти документов, предоставленных ему, общий объем которых составляет 154 страницы. Из них следует, что тестирование внеземных обломков проводилось компанией Bigelow Aerospace из Лас-Вегаса по заказу Министерства обороны.
В документах, в частности, упоминаются "отчеты о высоких технологиях" в связи с нитинолом, интерметаллидом, обладающим памятью формы. По словам Брагилии, нитинол по своим свойствам сходен с "металлом, обладающим памятью", который обнаружен на месте крушения НЛО рядом с Розуэллом в 1947 году. Также, говорит Брагилия, из полученных им документов можно сделать вывод, что Пентагон исследовал возможность введения нитинола в организм человека для борьбы с различными заболеваниями.
Брагалия подчеркивает, что более 40 свидетелей Розуэльского инцидента упоминали металлообразный материал с места крушения, который мог "запоминать свою форму" и возвращаться к ней после того, как был свернут или подвергнут иному физическому воздействию.
Брагалия подчеркивает, что более 40 свидетелей Розуэльского инцидента упоминали металлообразный материал с места крушения, который мог "запоминать свою форму" и возвращаться к ней после того, как был свернут или подвергнут иному физическому воздействию.
Как сообщает уфолог, обломки с места крушения НЛО были переправлены в Райт Филд в округе Грин, Огайо, где Бателльский институт вскоре получил контракт на разработку сплава с памятью формы, в состав которого вошли никель и тугоплавкий титан. Брагалия напоминает, что еще в 1960-х в ходе дискуссии с исследователем Кевином Рэндлом генерал Артур Эксон заявил, что анализ выявил в обломках с места крушения "специально обработанного титана. Через два месяца после розуэльского крушения генерал Джордж Шульген из авиационной разведки расскащал, что материал, из которого была сделана летающая тарелка, возможно, сделан из "композитных или имеющих структуру сэндвича материалов с использованием различных комбинаций металла и пластика".
"Полученные мной материалы упоминают высокотехнологичный материал, называемый "метаматериалом" с "композиным составом", - пишет Брагалия. - Метаматериал может иметь в своем составе слои металла и пластика. На основании полученных документов можно предположить, что обломки, которые находятся в руках военных, обладают и другими экстраординарными свойствами. Помимо памяти формы, эти материалы из будущего имеют потенциальную способность делать предметы невидимыми, "сжимать" электромагнитную энергию и даже снижать скорость света".
По словам Брагилии, нынешнее местонахождение обломков НЛО неизвестно. Он добавляет, что компания Bigelow Aerocpace, работавшая с ними, уволила всех 85 сотрудников в марте 2020 года, объяснив это воздействием пандемии коронавируса.
По словам Брагилии, нынешнее местонахождение обломков НЛО неизвестно. Он добавляет, что компания Bigelow Aerocpace, работавшая с ними, уволила всех 85 сотрудников в марте 2020 года, объяснив это воздействием пандемии коронавируса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень
- История самых загадочных проклятий
- Охотники за инопланетянами в Google Earth наткнулись на загадочное «место крушения НЛО»
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- Интересные факты о книгах
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
То же мне , секрет Полишинеля ...........