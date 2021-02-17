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Тайны американских идолов

Тайны американских идолов (26 фото)

Автор:
17 февраля 2021 13:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: биографии   знаменитости   интересно   история   познавательно   секреты   сша   тайны   
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С XIX века и по сей день ушлые репортеры и любопытные поклонники просвечивают жизнь знаменитостей насквозь - и все же у известных людей в любую эпоху остается множество секретов, не известных широкой публике. Попробуем раскрыть некоторые из них! Сегодня в фокусе внимания - самые известные американцы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: биографии   знаменитости   интересно   история   познавательно   секреты   сша   тайны   
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Андрей Дядя 45 минут назад
Генри Форд был ярым антисемитом.

ну все , в ближайшем будущем форд переименуют
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