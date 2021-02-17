Тайны американских идолов

С XIX века и по сей день ушлые репортеры и любопытные поклонники просвечивают жизнь знаменитостей насквозь - и все же у известных людей в любую эпоху остается множество секретов, не известных широкой публике. Попробуем раскрыть некоторые из них! Сегодня в фокусе внимания - самые известные американцы.
Макр Твен и его младший брат
Младший брат Марка Твена Генри погиб в результате несчастного случая - взрыва котла на пароходе "Пенсильвания", куда его пригласил Марк Твен, служивший в то время лоцманом. Писатель утверждал, что видел трагедию во сне месяцем раньше, но не придал этому значения. С тех пор Марк Твен всю жизнь очень интересовался паранормальными явлениями и относился к ним со всей серьезностью.
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Братья Райты и образование
Орвилл и Уилбур Райты, изобретатели первого аэроплана, не имели никакого формального образования. В старших классах Уилбур получил травму во время игры в хоккей и после долгого лечения так и не вернулся в школу. А вскоре за компанию бросил учебу и Орвилл.
Джордж Вашингтон и зубы
С ранней юности Джордж Вашингтон страдал от проблем с зубами и всю жизнь носил разнообразные - обычно весьма уродливые - подобия зубных протезов.
Бенджамин Франклин и его сын
Сын Бенджамина Франклина Уильям во время революции поддержал британцев. Это вызвало страшную ссору между ним и отцом - в результате они не разговаривали до конца жизни, и Франклин даже вычеркнул сына из завещания.
Стив Джобс и благотворительность
За всю свою жизнь миллиардер Стив Джобс не потратил на благотворительность ни цента.
Чарльз Линдберг и здоровый сон
Американский пилот Чарльз Линдберг был первым, кто в одиночку совершил трансатлантический перелет. Но его полет едва не закончился катастрофой из-за любви летчика ко сну. Он несколько раз засыпал за штурвалом и едва не уронил самолет в пике. В конце концов, он полетел над самой водой, чтобы самолет задевал воду, и поднятые им волны плескали ему влицо, - только это помогло летчику хоть немного отогнать сон.
Эдгар Гувер и порно
По слухам, первый директор ФБР Эдгар Гувер обладал рекордной коллекцие порнографических фото. Чтобы пополнить ее, он не стеснялся использовать служебное положение, так что, поговаривают, коллекция включала немало пикантных снимков знаменитостей.
Семья Кеннеди и алкоголь
Происхождение состояния семьи Кеннеди в точности не известно, но если верить самой популярной версии, Джо Кеннеди - старший, патриарх семейства, заработал свой первый миллион на подпольной торговле алкоголем.
Генри Форд и евреи
Генри Форд был ярым антисемитом. Он даже публиковал собственную газету, где рассказывал, что в еврейских общинах США зреет заговор с целью разрушения американской государственности.
Томас Эдисон и слух
Неожиданно, но создатель первых в мире звукозаписывающих и звукопередающих устройств почти не слышал: он был полностью глух на одно ухо и едва воспринимал звуки вторым.
Уоррен Баффет и Гарвард
Когда-то самого известного венчурного капиталиста США не приняли в бизнес-школу Гарвардского университета, заявив, что ему не хватает лидерских качеств и самостоятельности в принятии решений.
Аль Капоне и благотворительность
Знаменитый гангстер Аль Капоне держал в Чикаго благотворительную кухню для бедных, где оставшиеся без работы могли бесплатно получить суп и кофе с пончиками. Иногда, поговаривают, он даже сам вставал там к плите.
Рокфеллер и его отец
Отец Джона Рокфеллера, самого богатого человека Америки, был профессиональным бродячим торговцем и жуликом: вместе с сыном он ездил по городам США и продавал простакам всевозможные "волшебные" снадобья, якобы помогающие от всех болезней.
Роберт Ли и рабство
Командующий армией Юга в Гражданской войне, генерал Роберт Ли, считал рабство аморальным и не держал рабов. Парадоксально, но командующий северян Улисс Грант был противником отмены рабства.
Франклин Рузвельт и его жена
Жена Франклина Делано Рузвельта Элеанора была его родственницей, правда, достаточно дальней: шестиюродной сестрой.
Луи Армстронг и недозволенный груз
В 1958 году легендарный Луи Армстронг едва не попал в тюрьму, когда в аэропорту его пригласили на выборочный досмотр: в сумке у музыканта лежала марихуана, и обнаружь ее таможенники, ему бы грозил солидный срок. Положение спас Ричард Никсон, бывший в ранге вице-президента: заметив Армстронга в толпе, он поспешил к нему, чтобы поприветствовать любимого музыканта и вместе с ним пройти на посадку. Увидев Никсона, служба безопасности аэропорта отступила.
Джон Адамс и Томас Джефферсон
Джон Адамс и Томас Джефферсон, второй и третий президент США, умерли в 1826 году с разницей в несколько часов. Днем их смерти стало 4 июля - День независимости США.
Мартин Лютер Кинг и 10 лет жизни
Первое покушение на Мартина Лютера Кинга, убитого в 1968-м, слууилось десятью годами раньше: фанатик напал на него, когда он подписывал свои книги. Тогда Кинг чудом остался жив. Если бы первое покушение было успешным, он бы не успел произнести свою знаменитую речь "У меня есть мечта", и, вполне вероятно, вся история борьбы за равенство прав белых и чернокожих была бы иной.
Багси Сигел и Лас-Вегас
Багси Сигел был одним из самых известных гангстеров-убийц эпохи "сухого закона". Однако во второй половине 1940-х он решил заняться легальным бизнесом. Его выбор пал на гостиничный бизнес - он купил несколько отелей в заброшенном богом углу пустыни Невада, решив сделать из них популярные заведения с легальными азартными играми. Так, на деньги от нелегальных операций, был создан Лас-Вегас.
Джордж Гершвин и любовь
Джордж Гершвин, автор самых знаменитых романтических композиций ХХ века, сам был очень далек от идеи романтической любви. Он никогда не был женат, зато любовниц, в том числе замужних, менял как перчатки. "Зачем мне ограничивать себя одной женщиной, когда я могу иметь их столько, сколько пожелаю?" - заявлял он тем, кто пытался говорить с ним о прелестях брака.
Джордж Паттон и реинкарнация
Генерал Джордж Паттон, один из командующих американскими вооруженными силами во время Второй мировой войны, истово верил в переселение душ и был уверен, что в предыдущих жизнях принимал участие во многих известных сражениях древности.
Элвис Пресли и полиция
У Элвиса Пресли, помимо прочих странностей, была одна, о которой известно немного. По рассказам очевидцев, временами он переодевался в полицейскую форму, включал в своей машине сирену и выезжал на дорогу. Там он останавливал автомобилистов, распекал за нарушения и выписывал "штрафы", который при ближайшем рассмотрении оказывались его автографами. Почему его ни разу не задержали за незаконное ношение полицейской формы, неизвестно: то ли ему повезло не встретиться с настоящей полицией, то ли корою рок-н-ролла даже полицейские гоовы были простить все.
Джуди Гарланд и аборт
Знаменитая актриса Джуди Гарланд даже на вершине славы оставалась во власти боссов киностудии. Когда она впервые забеременела, ее заставили сделать аборт, чтобы не срывались съемки фильмов с ее участием.
Джексон Поллок и деньги
Художник Джексон Поллок, чьи кариины сегодня стоят десятки миллионов долларов, при жизни был так беден, что иногда подворовывал еду из магазинов и не нашел средств даже на то, чтобы приехать на похороны отца. (Правда, его отец был алкоголиком, бросившим сына во младенчестве, так что вряд ли егоможно счесть неблагодарным).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ну все , в ближайшем будущем форд переименуют