Тайны американских идолов

У Элвиса Пресли, помимо прочих странностей, была одна, о которой известно немного. По рассказам очевидцев, временами он переодевался в полицейскую форму, включал в своей машине сирену и выезжал на дорогу. Там он останавливал автомобилистов, распекал за нарушения и выписывал "штрафы", который при ближайшем рассмотрении оказывались его автографами. Почему его ни разу не задержали за незаконное ношение полицейской формы, неизвестно: то ли ему повезло не встретиться с настоящей полицией, то ли корою рок-н-ролла даже полицейские гоовы были простить все.