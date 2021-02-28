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Беженец из КНДР уплыл из страны. Камеры зафиксировали его 10 раз, но никто не обратил внимания
Северокорейский рыбак сбежал из КНДР в Южную Корею. Мужчина, которому от 20 до 30 лет, вплавь пересек границу между двумя странами, сообщает информационное агентство «Йонгап». Беженец устроил шестичасовой заплыв в открытом море зимней ночью. На нем был гидрокостюм, который позволил выжить в холодной воде; под костюм перебежчик надел теплую одежду.
План гражданина КНДР сработал: после ночи в воде рыбак смог выбраться на берег и начал пробираться вглубь территории Южной Кореи. На пути беженец 10 раз попал под камеры пограничников, которые должны отслеживать такие перемещения — но 8 раз из этих 10 пограничники не обратили на прибывшего никакого внимания.
Как пишет «Йонгап», сотрудники погранслужбы проигнорировали даже звуковые сигналы, которые извещали их о незаконном проникновении в страну. По словам представителя ведомства, как раз во время следования беженца мимо камер один из пограничников настраивал компьютер и не стал отвлекаться на сигнал тревоги, сочтя включившийся звук оповещением о системной ошибке компьютера. Другой южнокорейский пограничник в это время разговаривал по телефону и не смотрел на экран.
На своем пути рыбак пробежал по тоннелю, о существовании которого не знал никто с южнокорейской стороны. Судя по данным предварительного расследования, это один из трех тоннелей, оставшихся у границы со времен строительства железной дороги много лет назад. В Южной Кореи думали, что все три тоннеля давно обвалились и не инспектировали их.
В конце концов беглеца заметили и пустились в погоню. В итоге гражданина КНДР нашли лежащим у дороги. Тот попросил политического убежища; обычно Южная Корея разрешает беженцам из Северной Кореи остаться и помогает им ассимилироваться в непривычных условиях. Выходцам из КНДР часто подыскивают работу, связанную с курированием своих соотечественников.
Когда рыбака спросили, почему он не пошел к пограничникам добровольно, раз он все равно хотел остаться в Южной Корее, тот ответил, что боялся, что солдаты начнут стрелять или отправят его обратно в КНДР. Беженец планировал пробежать сквозь приграничную зону и выйти к гражданскому населению, чтобы его не выдворили из страны.
План гражданина КНДР сработал: после ночи в воде рыбак смог выбраться на берег и начал пробираться вглубь территории Южной Кореи. На пути беженец 10 раз попал под камеры пограничников, которые должны отслеживать такие перемещения — но 8 раз из этих 10 пограничники не обратили на прибывшего никакого внимания.
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Как пишет «Йонгап», сотрудники погранслужбы проигнорировали даже звуковые сигналы, которые извещали их о незаконном проникновении в страну. По словам представителя ведомства, как раз во время следования беженца мимо камер один из пограничников настраивал компьютер и не стал отвлекаться на сигнал тревоги, сочтя включившийся звук оповещением о системной ошибке компьютера. Другой южнокорейский пограничник в это время разговаривал по телефону и не смотрел на экран.
На своем пути рыбак пробежал по тоннелю, о существовании которого не знал никто с южнокорейской стороны. Судя по данным предварительного расследования, это один из трех тоннелей, оставшихся у границы со времен строительства железной дороги много лет назад. В Южной Кореи думали, что все три тоннеля давно обвалились и не инспектировали их.
В конце концов беглеца заметили и пустились в погоню. В итоге гражданина КНДР нашли лежащим у дороги. Тот попросил политического убежища; обычно Южная Корея разрешает беженцам из Северной Кореи остаться и помогает им ассимилироваться в непривычных условиях. Выходцам из КНДР часто подыскивают работу, связанную с курированием своих соотечественников.
Когда рыбака спросили, почему он не пошел к пограничникам добровольно, раз он все равно хотел остаться в Южной Корее, тот ответил, что боялся, что солдаты начнут стрелять или отправят его обратно в КНДР. Беженец планировал пробежать сквозь приграничную зону и выйти к гражданскому населению, чтобы его не выдворили из страны.
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