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Беженец из КНДР уплыл из страны

Беженец из КНДР уплыл из страны (1 фото)

Автор:
28 февраля 2021 11:15
Метки: беженец   история   факты   
354
1
Беженец из КНДР уплыл из страны. Камеры зафиксировали его 10 раз, но никто не обратил внимания

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Метки: беженец   история   факты   
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Андрей Ватрушкин Час назад
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2k
Outcast 15 минут назад
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8k
Кыся 2 часа назад
Там проблема не в том, как забраться на территорию Южной Кореи, а как выбраться с территории Северной.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Дурачок какой-то: из такого рая в загнивающий капиталистический ад, зимней ночью, вплавь по морю, через обрушающийся тоннель, с риском получить пулю... И да: в Северной Корее есть гидрокостюмы!!!
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8k
Павел Едондер пуп 2 часа назад
Отказался от колбасы за 2р20к! Нигилист!
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3k
Едондер пуп Павел Час назад
От натуральной колбасы! По ГОСТу! От уверенности в завтрашнем дне, от "люди добрее"... и от газировки из одного стакана - и никто не болеет))
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1k
Bhaal Едондер пуп 11 минут назад
классный троллинг совков.
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