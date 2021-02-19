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Может ли кого-то убить падающая пуля, если выстрелить вверх

Может ли кого-то убить падающая пуля, если выстрелить вверх (1 фото)

Автор:
19 февраля 2021 18:23
Метки: выстрел   интересное   оружие   
788
1
При различных обстоятельствах можно видеть, как стреляют вверх как одиночки, как и в массовом варианте. Стреляют и из пистолетов и очередями из автоматов. Меня всегда интересовал вопрос, куда потом попадают эти пули и могут ли они кого-то убить? Давайте прикинем...

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Метки: выстрел   интересное   оружие   
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14k
dimitr 3 часа назад
О, сегодня первый раз это запостили))
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20k
Юрьевич 3 минуты назад
Ну если б автор нормально учился в школе, то пост можно было бы сформулировать в одной формуле из школьного учебника:

v= 2gh(квадратный корень)
g- ускорение свободного падения
h - высота
силой сопротивления воздуха можно пренебречь потому что пуля имеет компактные размеры и вполне обтекаемую форму.

Ну а дальше считайте, допустим пуля падает с высоты 2-х километров:
v= 2*9.8*2000 = 198 м/c
Вес пули - примерно 7-9 грамм
Убить не убьёт, но стукнет очень больно.
Носите каску и всё будет хорошо


Вот если стрела из лука - та да, скорее всего убьёт или серьёзно ранит. Вес наконечника и древка под 150-200 грамм и остро заострён, за счёт оперения падает остриём вниз... У арбалета - под 250-270 грамм.
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447
Dmitriy 40 минут назад
Я как-то в августе отдыхал на базе на берегу озера. Было открытие сезона охоты на кого-то, а их база была в метрах 200-300. Так вот "охотники" начали палить в воздух и я иногда слышал, как по крыше беседки, где мы ужинали, стучала дробь.
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40k
Максим Т. 43 минуты назад
Опять? Скучно, девочки...
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9k
Сергей 2 часа назад
Х.з. Когда служил в 96-м, нас пугали байкой, что годом ранее организм стрельнул в воздух, а на краю Одессы, кого то на балконе этой пулей убило.
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1k
khvatich Сергей Минуту назад
Стрельнуть в воздух, может быть и чуть выше линии горизонта.
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18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
То есть теоретически вполне можно вычислить ( скорость ветра , влажность воздуха , вращение земли , можно использовать артиллерийские таблицы )) угол и выстрелить , при котором пуля прилетит обратно в ствол ))
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9k
Сергей Сергей Костюнин 2 часа назад
Теоретически да, практически... Все параметры колеблются.
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15k
Александр Сучков Сергей Полчаса назад
Если стрелять при сильном ветре, то пуля в итоге уйдет не на 50-200 метров (вернувшись), а на километры. При урагане 9 грамм- пушинка....
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2k
Агасфер 2 часа назад
Пули калибром ниже 5.56 попадают в Рай
Пост гениальный конечно
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18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
Вот зачем это написал ((
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45k
Albert GER 2 часа назад
Шо, опять???
Автор, нам тут на фихах это периодически постят. Я думал шото новенькое.
Например какой величины шишка на лбу у автора или тп
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7k
Караганда 3 часа назад
когда 9 грамм падают с высоты-это как ворона какнула.смертельных случаев ещё не было.
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405
kuka Караганда 2 часа назад
Были. На моей памяти 2 раза в новостях об этом передавали. Два случая с разницей лет так в 5-7.
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2k
Агасфер Караганда 2 часа назад
Это в случае если не выстрелить с высоты вниз ;-)
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2k
roman-delisov 3 часа назад
Если не учить в школе математику, физику, химию и биологию, то жизнь наполняется огромным количеством невероятных чудес.
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2k
Андрей roman-delisov 2 часа назад
Верно, а если учить, то невероятным количеством вопросов) Чем больше знаем, тем больше не знаем.
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69k
Чёрный человек. 3 часа назад
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1k
Олег 3 часа назад
Спасибо. Раньше не встречал этой информации.
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42k
zloykoyot 3 часа назад
Автор учебник физики перелестнул на пару параграфов вперёд и решил открытием поделиться?
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518
Serg Dex zloykoyot 3 часа назад
Обломов, реинкарнация.
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37k
Сергей 3 часа назад
Вот у этих ребят надо спросить: Может ли кого-то убить падающая пуля, если выстрелить вверх.
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