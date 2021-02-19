Может ли кого-то убить падающая пуля, если выстрелить вверх

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Сила всемирного тяготения нам говорит: пуля, выпущенная в небо, упадет. Однако, произойдет это не сразу, поправляют остальные законы физики. При выстреле в небо под 90 градусов произойдет следующее. Сначала поражающий элемент боеприпаса в зависимости от своего типа и типа оружия, которые использовалось для выстрела, наберет определенную высоту. Она будет зависеть от начальной скорости пули, силы тяготения, сопротивления воздуха и ряда других факторов. Например, винтовочная пуля 9.3 мм достигает пиковой высоты 2 743.2 метра за 18 секунд.Когда поражающий элемент окончательно растеряет переданную ему по инерции силу, он начнет свое обратное путешествие к земле. При этом, когда пуля будет падать вниз, ей снова будет мешать сопротивление воздуха. Уже упомянутый выше боеприпас 9.3 мм при падении с высоты в 3 км разгоняется до скорости в 91.7 м/с. При этом падать пуля будет необязательно строго в низ. На ее траекторию станет влиять движение и влажность воздуха, температура и давление воздуха, а также вращение земли. По итогу выпущенная вверх под 90 градусов в одном месте пуля, может упасть в 50-200 метрах от места выстрела.Наконец главный вопрос: стоит ли боятся таких пуль? Чисто теоретически: да, стоит. Падающий с огромной высоты кусочек металла набирает приличную скорость, которая может оказаться вполне достаточной для травмирования человека. Особенно вообще ничем не защищенной части тела. При этом следует понимать, что серьезно ранить такая пуля скорее всего не сможет. Так как площадь объекта слишком маленькая, а скорость движения – недостаточная.Для лучшего понимания следует пояснить, что начальная скорость пули 9 мм у Пистолета Макаров составляет 315 м/с, а начальная скорость пули АК-74 – превышает 750 м/с.