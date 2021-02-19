Может ли кого-то убить падающая пуля, если выстрелить вверх

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При различных обстоятельствах можно видеть, как стреляют вверх как одиночки, как и в массовом варианте. Стреляют и из пистолетов и очередями из автоматов. Меня всегда интересовал вопрос, куда потом попадают эти пули и могут ли они кого-то убить? Давайте прикинем...
Сила всемирного тяготения нам говорит: пуля, выпущенная в небо, упадет. Однако, произойдет это не сразу, поправляют остальные законы физики. При выстреле в небо под 90 градусов произойдет следующее. Сначала поражающий элемент боеприпаса в зависимости от своего типа и типа оружия, которые использовалось для выстрела, наберет определенную высоту. Она будет зависеть от начальной скорости пули, силы тяготения, сопротивления воздуха и ряда других факторов. Например, винтовочная пуля 9.3 мм достигает пиковой высоты 2 743.2 метра за 18 секунд.
Когда поражающий элемент окончательно растеряет переданную ему по инерции силу, он начнет свое обратное путешествие к земле. При этом, когда пуля будет падать вниз, ей снова будет мешать сопротивление воздуха. Уже упомянутый выше боеприпас 9.3 мм при падении с высоты в 3 км разгоняется до скорости в 91.7 м/с. При этом падать пуля будет необязательно строго в низ. На ее траекторию станет влиять движение и влажность воздуха, температура и давление воздуха, а также вращение земли. По итогу выпущенная вверх под 90 градусов в одном месте пуля, может упасть в 50-200 метрах от места выстрела.
Наконец главный вопрос: стоит ли боятся таких пуль? Чисто теоретически: да, стоит. Падающий с огромной высоты кусочек металла набирает приличную скорость, которая может оказаться вполне достаточной для травмирования человека. Особенно вообще ничем не защищенной части тела. При этом следует понимать, что серьезно ранить такая пуля скорее всего не сможет. Так как площадь объекта слишком маленькая, а скорость движения – недостаточная.
Для лучшего понимания следует пояснить, что начальная скорость пули 9 мм у Пистолета Макаров составляет 315 м/с, а начальная скорость пули АК-74 – превышает 750 м/с.
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Когда поражающий элемент окончательно растеряет переданную ему по инерции силу, он начнет свое обратное путешествие к земле. При этом, когда пуля будет падать вниз, ей снова будет мешать сопротивление воздуха. Уже упомянутый выше боеприпас 9.3 мм при падении с высоты в 3 км разгоняется до скорости в 91.7 м/с. При этом падать пуля будет необязательно строго в низ. На ее траекторию станет влиять движение и влажность воздуха, температура и давление воздуха, а также вращение земли. По итогу выпущенная вверх под 90 градусов в одном месте пуля, может упасть в 50-200 метрах от места выстрела.
Наконец главный вопрос: стоит ли боятся таких пуль? Чисто теоретически: да, стоит. Падающий с огромной высоты кусочек металла набирает приличную скорость, которая может оказаться вполне достаточной для травмирования человека. Особенно вообще ничем не защищенной части тела. При этом следует понимать, что серьезно ранить такая пуля скорее всего не сможет. Так как площадь объекта слишком маленькая, а скорость движения – недостаточная.
Для лучшего понимания следует пояснить, что начальная скорость пули 9 мм у Пистолета Макаров составляет 315 м/с, а начальная скорость пули АК-74 – превышает 750 м/с.
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Метки: выстрел интересное оружие
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v= 2gh(квадратный корень)
g- ускорение свободного падения
h - высота
силой сопротивления воздуха можно пренебречь потому что пуля имеет компактные размеры и вполне обтекаемую форму.
Ну а дальше считайте, допустим пуля падает с высоты 2-х километров:
v= 2*9.8*2000 = 198 м/c
Вес пули - примерно 7-9 грамм
Убить не убьёт, но стукнет очень больно.
Носите каску и всё будет хорошо
Вот если стрела из лука - та да, скорее всего убьёт или серьёзно ранит. Вес наконечника и древка под 150-200 грамм и остро заострён, за счёт оперения падает остриём вниз... У арбалета - под 250-270 грамм.
Пост гениальный конечно
Автор, нам тут на фихах это периодически постят. Я думал шото новенькое.
Например какой величины шишка на лбу у автора или тп