Вооружены и очень опасны: вьючные артиллерийские подразделения

«Представьте себе грунтовую тропу, пропитанную днями тропического ливня, по которой сотни людей и мулов двигались один за другим, а затем спускались и спускались по довольно крутому склону. Это была чистая грязь. Мужчинам приходилось удерживать мула от слишком быстрой скорости, чтобы мулы с их тяжелыми грузами не пролетели хвостом над головой по скользкой тропе ».Альтон Кнутсон (B / 613)