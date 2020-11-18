Вооружены и очень опасны: вьючные артиллерийские подразделения

Война - страшное дело. И в ней участвуют все - люди, звери. Последние активно использовались в качестве тягловой силы или кавалерии на полях сражений. Но одно дело таскать что-то по полям, а другое - ползти в горы. И люди придумали целые отряды, состоявшие из солдат и особым образом навьюченных животных
Сначала, в 1880-х гг., вьючные седла болгарской артиллерии были скопированы с швейцарских, так как Швейцария считалась страной с наибольшим опытом ведения горных боевых действий
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В 1912-18 годах болгарская армия использовала различные модели вьючных седел, которые были легче, чем у основных европейских армий
Перед Первой мировой войной было предпринято множество попыток сконструировать универсальное седло, чтобы любая часть оборудования могла быть загружена на любого мула.
Но этот идеал было очень трудно реализовать из-за разной формы грузов, и в результате обычно получалось седло, которое не выдерживало никакой нагрузки. И поиски самого удобного седла продолжались...
Седло Phillips Pack, вероятно модели 1934 года, с калибром .30 кал. Винтовка, автомат (Браунинг), M1919A1.
Артиллеристы 86-го горнопехотного полка 10-й горнопехотной дивизии американской армии закрепляют на вьюке ствол 37-мм горной пушки T33; Италия; апрель 1945-го года
612-й и 613-й дивизионы полевой артиллерии в Бирме активно использовали мулов для стрельбы из гаубиц
Бирманская кампания — боевые действия (с января 1942 по июль 1945 года) в ходе Второй мировой войны на территории Бирмы между британскими войсками (в том числе индийскими и бирманскими частями, а также китайскими войсками и американскими соединениями) с одной стороны и японскими войсками (включая прояпонские бирманские и индийские части) с другой.
При организации вьючных артиллерийских подразделений армия тщательно отбирала мужчин и мулов по росту
К концу похода оперативной группы люди и мулы прошли сотни миль, пересекая ручьи и реки - мальчики из горной артиллерии, их 75-мм ранцевые гаубицы и их верные мулы были ключом к успеху всей кампании.
«Когда мы поднимались в гору, мы держали мулов за хвосты перед собой и поднимались. Сержанты всегда подходили и говорили: «Отпустите эти хвосты». «Да, сержант». Мы отпускали, и как только он проходил, мы снова забирали их» Боб Илсон (B / 612)
«Представьте себе грунтовую тропу, пропитанную днями тропического ливня, по которой сотни людей и мулов двигались один за другим, а затем спускались и спускались по довольно крутому склону. Это была чистая грязь. Мужчинам приходилось удерживать мула от слишком быстрой скорости, чтобы мулы с их тяжелыми грузами не пролетели хвостом над головой по скользкой тропе ».Альтон Кнутсон (B / 613)
Про героиню Марту
"По официальным данным, штатная численность лошадей в войсках во время Великой Отечественной войны составляла 1,9 миллиона голов. Однако немало из них в «списках не значились». И все-таки очень много лошадей пало на полях сражений. Считается, что за время Великой Отечественной войны на полях сражений было потеряно более миллиона лошадей"
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