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Вооружены и очень опасны: вьючные артиллерийские подразделения

Вооружены и очень опасны: вьючные артиллерийские подразделения (26 фото)

Автор:
18 ноября 2020 09:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: атриллерия   война   вьючные   животные   интересное   исторические факты   лошади   оружие   
658
26

Война - страшное дело. И в ней участвуют все - люди, звери. Последние активно использовались в качестве тягловой силы или кавалерии на полях сражений. Но одно дело таскать что-то по полям, а другое - ползти в горы. И люди придумали целые отряды, состоявшие из солдат и особым образом навьюченных животных

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Метки: атриллерия   война   вьючные   животные   интересное   исторические факты   лошади   оружие   
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SSD 53 минуты назад
Это еще со времен динозавров было)
Это еще со времен динозавров было)
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