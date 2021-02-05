«Умные кассы» за 100 млн рублей появились на вокзалах России

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«Умная касса» обошлась почти в 100 млн рублейФедеральная пассажирская компания (ФПК - дочернее общество РЖД) установила 835 устройств для электронной системы проверки паспортов на кассах вокзалов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Аппаратура может за пять секунд считать паспорта российских и иностранных граждан, включая вид на жительство, дипломатический паспорт, свидетельство рождения и паспорт морякаПо данным Портала госзакупок, контракт на установку «умных касс» был заключен с ФПК в середине 2017 г. Стоимость контракта составила 97,5 млн руб. Разработчиком программно-аппаратного комплекса стала компания RuDevices, поставщиком технологии искусственного интеллекта (ИИ) для извлечения паспортных данных - российская компания Smart Engines, а выпуском партии сканеров занималась производитель радиоэлектроники НПЦ «Спектр».Что умеет новый сервисТеперь при оформлении билетов кассиру достаточно приложить документ к сканеру и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа. Устройство способно за несколько секунд распознать данные не только российского внутреннего паспорта, но также и заграничного паспорта, свидетельства о рождении, а также паспортов более 200 стран мира. Это особенно эффективно при оформлении билетов гражданам других стран, так как в зависимости от страны выдачи паспорта и особенностей самого документа, поля с указанием имени и фамилии могут меняться местами и содержать несколько слов.Вне зависимости от типа паспорта, весь процесс ввода данных занимает не более пяти секунд. В документах госзакупки уточняется, что «умная касса» распознает следующие документы: общегражданский заграничный паспорт; заграничный паспорт иностранного гражданина; паспорт моряка (удостоверение личности моряка); вид на жительство иностранного гражданина; паспорт дипломатический; паспорт служебный; заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении.«Умная касса» запатентована в России«Умная касса» представляет собой видеосканер, который подключается к компьютеру через разъем клавиатуры. При это устанавливать дополнительного ПО не требуется. Он полностью автономен, оснащается видеокамерой и встроенным вычислительным модулем для обработки документов без подключения к внешним устройствам. Это обеспечивает безопасность и полную защищенность персональных данных пассажиров, так как они не сохраняются в компьютере или облачном хранилище, сообщается в пресс-релизе.Как пояснил Владимир Арлазаров, иностранных аналогов таких сканеров не существует. «Фактически был создан даже не сканер, а робот, который полностью решает задачу от «а» до «я», и в котором нет никаких промежуточных звеньев, - рассказывает гендиректор Smart Engines. - Сканер обычно возвращает изображение, которое потом распознает компьютер, а здесь мы совместили в одном устройстве все функции, начиная от получения видеопоследовательности паспорта и заканчивая распознаванием. Такого еще никто не делал и этот комплекс запатентован в России».«Теперь кассир просто должен нажать на кнопку или педаль-активатор, подключаемую к сканеру для удобства работы и позволяющую запускать распознавание без использования рук, и все — через пять секунд у него полностью автоматически будут заполнены все данные», - пояснил Арлазаров.Контроль подлинности документов пока не предусмотрен, но при необходимости такое решение тоже возможно. В перспективе, такого рода комплексы могут использоваться и в других отраслях, например, в МФЦ или аэропортах.