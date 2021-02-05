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«Умные кассы» за 100 млн рублей появились на вокзалах России

«Умные кассы» за 100 млн рублей появились на вокзалах России (1 фото)

Автор:
05 февраля 2021 22:01
Метки: касса   ржд   технологии   
309
1
Кассы вокзалов дальнего следования оборудовали искусственным интеллектом для проверки документов. Теперь билет по паспорту можно оформить за пять секунд. Стоимость контракта составила 100 млн руб.

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Метки: касса   ржд   технологии   
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Max Lu 5 часов назад
на фига такая касса? вообще не понятно почему передвигаться можно только с паспортом? почему нельзя просто купить билет? для этого можно сделать онлайн портал и эпп.
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23k
turyst 23 минуты назад
Хм... Судя по тексту, они собрали в одном корпусе комп с программой распознавания текста по шаблонаи, сканер, прикрутили к этому педаль и... Всё. 100млн освоены.
Нет, я понимаю, что таких касс "не одна", но...
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477
Олег Час назад
>> «Умная касса» представляет собой видеосканер, который подключается к компьютеру (!)через разъем клавиатуры(!)

апсоля такого кала в "умном" тексте можно сделать вывод об его истоках и намерениях :)
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14k
Lynx 3 часа назад
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−12
Володя 3 часа назад
умная касса с моей точки зрения
это когда вообще не нужно в очереди стоять и в то же время нет безбилетников
вот это умная касса
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−12
Володя 3 часа назад
умная касса это когда касса тебя н-а-е-б-ы-в-а-е-т при выдаче сдачи?
или что вкладывается в термин "умная касса"?
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3k
AlekseiTFS 5 часов назад
А продолжение ?
Умная машина собрала данные обо мне за 5 секунд. А дальше то,что ? Или мои пожелания куда/когда/предпочтение к размещению - это уже другая телепатическая машинка будет заполнять ?
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13k
Corvus Corax AlekseiTFS 4 часа назад
А дальше ты узнаешь, что на твой паспорт оформлена ипотека, три кредита и доверенность на продажу твоей же квартиры...
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11k
Анатолий Соколов AlekseiTFS Час назад
остальное по прежднему делает кассир. это аппарат для ускорения оформления билетов - ибо реально пока кассир наберёт что-то типа Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов - стоящие в очереди граждане успеют сходить покурить, выпить и погулять с собакой ...
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1M
Беспощадный критик 5 часов назад
Ключевая фраза: "Контроль подлинности документов пока не предусмотрен"! Остальное, - бла-бла-бла и распил бабла!
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2k
Max Lu Беспощадный критик 5 часов назад
наверно сохраняют и потом посмотрят, если надо. это как с камерами наблюдения. они нужны чтоб потом посмотреть как было
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11k
Анатолий Соколов Беспощадный критик Час назад
так эту проверку а так же оформление билета ( откуда/куда и в каким поездом ) по прежднему делает кассир. тут только ускорение оформления билета за счёт того, что кассиру не нужно будет впечатывать паспортные данные "ручками" ...
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26k
Snork Snorkoff 5 часов назад
Кто-то еще покупает билеты в кассе?
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3k
Севастьян 5 часов назад
Надолго ли этого робота хватит?
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