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Аксиомы и закономерности службы в Вооруженных Силах

Аксиомы и закономерности службы в Вооруженных Силах (1 фото)

Автор:
22 января 2021 19:47
Метки: армия   карьера   офицеры   служба   устав   
848
1
Не претендую на авторство. Получил сегодня от друзей офицеров, но береговых.
Изложено коротко, конкретно, точно. Отображает сущность службы в ВС РФ. И не только в Министерстве обороны. Автора не знаю. Но он молодец. Будем считать, что теперь "музыка народная, слова народные"

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Метки: армия   карьера   офицеры   служба   устав   
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16  комментариев
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19k
Добрый Алабай 5 часов назад
Пожалуй, дополню пункт № 9. Офицерскую карьеру могут погубить оружие, секреты и МБР. МБР - морально-бытовое разложение, то есть пьянство и бабы.
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2k
Allmaster 52 минуты назад
пункт 4... я не офицер, но я безнадежен, у меня тоже одна рифма.
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1k
AРТУР ITA Allmaster 16 минут назад
надежда
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9k
Бабудай-Ага 2 часа назад
Пункт 41. Если делаешь вид что работаешь, не забывай потеть.
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1k
Георгиев Александр Вилевич 2 часа назад
Обидно, что буква "Ё" не прописывается... Смысл меняется...
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30k
Mamin Sibiriak Георгиев Александр Вилевич 53 минуты назад
Аксиомы и закономерности службы в Вооруженных Силах
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2k
Добрый сотрудник 4 часа назад
Законы Мерфи скопированы.
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79k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Баян такой же древний,как сама армия
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7k
Саша Смирнов 4 часа назад
Главное - всегда быть чем-то занятым. Нет занятий? Надо придумать и быть очень-очень занятым. Только тогда никто не докопается.
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4k
Сергей Борисов Саша Смирнов 2 часа назад
Имитация Бурной Деятельности, тут нужно быть профессионалом !
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7k
Саша Смирнов Сергей Борисов 2 часа назад
На корабле быстро этому обучаешься.
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5k
citrus1 4 часа назад
Тупенько поострили с закосом под армейские мудрости
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
Кто служил - в цирке не смеется.
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37k
Сергей 5 часов назад
34 пункт Рамиль Шамсутдинов не читал, и доказал что может быть наоборот.
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7k
Саша Смирнов Сергей 4 часа назад
Так он с козырей зашёл.
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28k
KiploksAKS 5 часов назад
В армии все обязанности строго распределены. Все, до старшего лейтенанта включительно, должны уметь самостоятельно делать то, что приказано.
Капитан должен уметь организовать работу.
Майор должен знать, где что делается.
Подполковник должен уметь доложить, где что делается.
Полковник должен уметь самостоятельно найти место в бумаге, где ему положено расписаться.
Генерал должен уметь находиться там, куда его привезли, и расписаться там, где ему покажут.
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