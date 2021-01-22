Аксиомы и закономерности службы в Вооруженных Силах

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ПРАВЫЙ ФЛАНГ СТРОЯ,или Аксиомы и закономерности, подмеченные за годы службы в Вооруженных Силах1. От курсанта до старлея для тебя же лучше, чтобы твое лицо выражало сосредоточенность, решительность и полное отсутствие мысли. Особенно опасно улыбаться при наличии начальства в радиусе 200 метров.2. Скромное молчание и «Так точно!» — лучший довод в споре с руководством.3. Самая опасная вещь в мире — лейтенант с картой и компасом.4. Если офицер знает больше одной рифмы к слову «звезда» — у него большие перспективы!5. Не опаздывай на совещания — будешь сидеть в первом ряду или допрошен с пристрастием.6. Война с начальством никогда не приблизится по эффективности к саботажу.7. Выйдя из кабинета, всегда шагайте так, будто вы очень спешите. Это избавит вас от вопросов подчиненных и начальства.8. Лень — это не врожденное чувство опытного офицера, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.9. Что губит командира? Пьянство, воровство, женщины. Не пей, не гуляй, не воруй! Если еще и работать будешь — слава сама тебя найдет!10. Каждый офицер на чем-нибудь да помешан.11. Покажите мне офицера, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы.12. Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно.13. Все, что начинается плохо, кончается еще хуже.14. Когда события принимают крутой оборот, все смываются.15. Какая бы неприятность не случилась, всегда найдется тот, кто знал, что так оно и будет.16. Если уж задача проваливается, то всякая попытка ее спасти только ухудшит дело.17. Когда дела идут хорошо, что-то хреновое должно случиться в самом ближайшем будущем.18. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.19. Если за выполнение задачи отвечает больше одного человека — виноватых не найти.20. Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее.21. Закон офицеров, служивших в Средней Азии — самый большой груз несет самый сильный верблюд.22. Второй закон офицеров, служивших в Средней Азии — ишак, простоявший в тени — работать не будет.23. Любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. При этом эффективность совещания обратно пропорциональна числу участников и затраченному времени.24. Хороший план сегодня лучше охеренного плана, но завтра.25. С любой военной идеей нужно переспать.26. Если подчиненный задает вам вопрос по существу, уставьтесь на него как на сумасшедшего. Когда он отведет взгляд, задайте ему его же вопрос.27. Жизненно важные бумаги всегда демонстрируют свою жизненную важность путем спонтанного перемещения с места, куда вы их положили на место, где вы их не сможете найти.28. Закон Генштаба: для нижестоящих войск: воинское звание «полковник» позволяет тебе «нести» любую херню с умным выражением лица. И тебе за это ничего не будет.29. Закон военного PR: о коррупции, преступлениях, идиотизме и других проблемах в армейской верхушке всегда сообщается только в прошедшем времени.30. Закон военной командировки: тот, кто храпит, как назло, засыпает первым.31. Закон проверяющего: если собрать достаточно данных, комиссия по расследованию может доказать что угодно.32. Закон войны: реальность такова, что ценность подразделения в бою обратно пропорциональна его внешнему виду и степени опрятности.33. Никогда не будь первым, никогда не будь последним и никогда не вызывайся добровольцем ни на что.34. Закон армейской когорты посредственностей: любая кодла сильнее льва.35. Армейская служба похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется.36. Заслуги запоминаются, просчеты записываются.37. Мнение врагов и дураков не должно значить для тебя ровным счетом ничего.38. Когда государству от тебя что-то нужно — оно вспоминает слова «долг» и «закон». Когда тебе от него что-то нужно — оно вспоминает слова «патриотизм» и «очередь».39. Иногда поддайся соблазну. А то он может не повториться.40. Служба армейская — понятие святое и неделимое. И она легка тогда, когда ее несут все.Всем служивым людям здоровья, счастья и удачи в службе.